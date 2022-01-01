Komşuda Maymun Çiçeği!
Güney Afrika ve Bulgaristan ilk maymun çiçeği vakalarını duyurdu. Böylece virüsün görüldüğü ülke sayısı 44'e yükseldi. Dünya genelindeki vaka sayısı ise 3 bini aşmış durumda.
-
Maymun çiçeği vakaları artmaya devam ediyor.
-
İki ülkede daha vaka görüldü. Güney Afrika Cumhuriyeti'nde ilk maymun çiçeği vakasının tespit edildiği bildirildi.
-
Sağlık Bakanı Joe Phaahla, yaptığı açıklamada, ülkede ilk kez bir maymun çiçeği vakasının rapor edildiğini söyledi.
-
Phaahla, virüsün tespit edildiği 30 yaşındaki hastanın seyahat geçmişi bulunmadığını belirterek hastanın, Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NICD) tarafından müşahede altına alındığını kaydetti.
-
Maymun çiçeğinin ciltte kabarcıklar şeklinde kendini gösteren, genellikle hafif seyreden ve yüzde 1 ölüm oranına sahip bir hastalık olduğunu dile getiren Phaahla, bu hastalığın daha önce Afrika ve Batı ülkelerinde de rapor edildiğini hatırlattı.
-
Türkiye'nin komşusu Bulgaristan da ilk vakanın tespit edildiğini duyurdu.
-
Son verilere göre; maymun çiçeği görülen ülke sayısı 44'e ulaştı. Dünya genelindeki toplam vaka sayısı ise 3 binden fazla.