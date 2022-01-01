Ünlü İsim İstanbul'u Terk Etti!
İşte ünlü şarkıcının gözlerden uzak tercih ettiği yaşamı...
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90'lı yılların popüler isimlerinden biri olan ünlü oyuncu Tarık Tarcan, 30 yıl önce İstanbul'u terk ederek Antalya'ya yerleşmişti. Tarcan, Bozburun'daki evinde gün batımını izlerken çekilen fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı. İşte ünlü şarkıcının gözlerden uzak tercih ettiği yaşamı...
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Çarkıfelek yarışmasıyla gönülleretaht kuran Tarık Tarcan yıllar sonra yaptığı paylaşımla gündem oldu. Uzun sürdir ekranlardan uzak yaşayan oyuncu İstanbul'u terk edip Antalya 'ya taşınmıştı.
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Şu sıralar Bozburun ve Antalya arası bir yaşam süren 64 yaşındaki Tarık Tarcan, doğa ile iç içe sakin günlerinin keyfini çıkarıyor.
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Tarcan daha önce erken ayrılığı için "Hiçbir zaman ünlü olmaya uyum sağlayamadım" demişti.
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Türkiye'nin en yakışıklı erkeklerinden biri olan Tarık Tarcan mankenlik sunuculuk ve oyunculuk yaparak geçimini sağlıyordu.
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Tası tarağı toplayıp Antalya'nın Kaleiçi semtinde ve Marmaris'in Bozburun beldesinde yaşamını geçiriyor. İşte Tarık Tarcan'ın son hali...
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