90'lı yılların popüler isimlerinden biri olan ünlü oyuncu Tarık Tarcan, 30 yıl önce İstanbul'u terk ederek Antalya'ya yerleşmişti. Tarcan, Bozburun'daki evinde gün batımını izlerken çekilen fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı. İşte ünlü şarkıcının gözlerden uzak tercih ettiği yaşamı...