Bakan Özer: Okulların tüm ihtiyaçlarını karşılayacak bütçemiz var
Bakan Özer: Okulların tüm ihtiyaçlarını karşılayacak bütçemiz var
GES'te talep beklentinin üzerinde
GES'te talep beklentinin üzerinde
Erdoğan'dan yangın açıklaması: 4 yerde yangınlar söndürüldü
Erdoğan'dan yangın açıklaması: 4 yerde yangınlar söndürüldü
4 milyon hanenin yararlanacağı aile destek başvuruları başlıyor
4 milyon hanenin yararlanacağı aile destek başvuruları başlıyor
Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması
Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması
Kamu çalışanlarına enflasyonun üzerinde zam yapılacak
Kamu çalışanlarına enflasyonun üzerinde zam yapılacak
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış, fırtına ve toz taşınımı geliyor
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış, fırtına ve toz taşınımı geliyor
Bakan Yanık'tan 'fuhşa teşvik eden' yayına tepki
Bakan Yanık'tan 'fuhşa teşvik eden' yayına tepki
Bakan Nebati: Birinci sıradaki önceliğimiz enflasyon
Bakan Nebati: Birinci sıradaki önceliğimiz enflasyon
Ali Yalçın'dan ÖSYM'ye 'sınav ücreti' çağrısı
Ali Yalçın'dan ÖSYM'ye 'sınav ücreti' çağrısı
Bakan Koca'dan sağlıkçılara: Ekonomik iyileştirme beklentileri aşacak!
Bakan Koca'dan sağlıkçılara: Ekonomik iyileştirme beklentileri aşacak!
Marmaris'te orman yangını çıkaran kişi tutuklandı
Marmaris'te orman yangını çıkaran kişi tutuklandı
Togg'un 4. yılında seri üretim için geri sayım başladı
Togg'un 4. yılında seri üretim için geri sayım başladı
Bakanlık, 'cinsel istismarı' anlatan çocuk kitabını muzır yayın ilan etti
Bakanlık, 'cinsel istismarı' anlatan çocuk kitabını muzır yayın ilan etti
PKK'nın üst düzey yöneticisi MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi
PKK'nın üst düzey yöneticisi MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi
Altılı masadan Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilk açık destek
Altılı masadan Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilk açık destek
Asgari ücrete ara zam gelir mi?
Asgari ücrete ara zam gelir mi?
3600 ek gösterge ve öğrenci affı yolda! Düzenlemede sona gelindi
3600 ek gösterge ve öğrenci affı yolda! Düzenlemede sona gelindi
Kamu işçilerinin ilave tediye tarihleri belli oldu
Kamu işçilerinin ilave tediye tarihleri belli oldu
5 üniversite toplamda 125 personel almak için ilana çıktı
5 üniversite toplamda 125 personel almak için ilana çıktı
12 ilde FETÖ soruşturmaları kapsamında 30 gözaltı kararı verildi
12 ilde FETÖ soruşturmaları kapsamında 30 gözaltı kararı verildi
Fırınlara ucuz un
Fırınlara ucuz un
Konut kredilerinde yeni dönem
Konut kredilerinde yeni dönem
6. Yargı Paketi, Meclis'ten geçti
6. Yargı Paketi, Meclis'ten geçti
Bakanlıktan yeni genelge: Atık toplayıcılarına mesleki statü geliyor
Bakanlıktan yeni genelge: Atık toplayıcılarına mesleki statü geliyor
Ek bütçe, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi
Ek bütçe, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi
Bekir Bozdağ: Adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır, adaylığı yasaldır
Bekir Bozdağ: Adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır, adaylığı yasaldır
Memur ve emekli maaşlarında yüzde 40 artış sinyali
Memur ve emekli maaşlarında yüzde 40 artış sinyali
Bakan Nebati'den 'ekonomi modeli' açıklaması: Kararlıyız, başarıya ulaşacağız
Bakan Nebati'den 'ekonomi modeli' açıklaması: Kararlıyız, başarıya ulaşacağız
Bakan Soylu: Marmaris'teki yangında sabotajcı itiraf etti
Bakan Soylu: Marmaris'teki yangında sabotajcı itiraf etti

Güneş'teki Leke Bir Gecede İki Kat Büyüdü

Güneş'te yer alan AR3038 adındaki leke bire gecede iki kat büyüyerek üç dünya büyüklüğüne ulaştı. Bilim insanları yakında daha fazla Güneş patlamasının etkisi altında kalabileceğimizi söyledi.

  1. Dünya'nın yörüngesinde döndüğü yıldız olan Güneş'teki AR3038 adı verilen leke büyümeye devam ediyor.

    Dünya'nın yörüngesinde döndüğü yıldız olan Güneş'teki AR3038 adı verilen leke büyümeye devam ediyor.

  2. Yapılan son incelemelere göre AR3038 bir gecede iki katı büyüklüğüne ulaştı. AR3038 kabaca gezegenimizin üç katı büyüklüğünde olduğunu söylemek mümkün.

    Yapılan son incelemelere göre AR3038 bir gecede iki katı büyüklüğüne ulaştı. AR3038 kabaca gezegenimizin üç katı büyüklüğünde olduğunu söylemek mümkün.

  3. Bilim insanları, yakın gelecekte daha fazla güneş patlaması görebileceğimizi söyledi. Eğer bu patlamalar yaşanırsa atmosferde daha parlamalar göreceğiz. Kuzey ışıkları olarak bilinen bu fenomen gökyüzünde birbirinden güzel görüntülerin oluşmasını sağlıyor.

    Bilim insanları, yakın gelecekte daha fazla güneş patlaması görebileceğimizi söyledi. Eğer bu patlamalar yaşanırsa atmosferde daha parlamalar göreceğiz. Kuzey ışıkları olarak bilinen bu fenomen gökyüzünde birbirinden güzel görüntülerin oluşmasını sağlıyor.

  4. Öte yandan Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nin (NOAA) güneş patlamalarını ve diğer patlamaları izleyen Uzay Hava Tahmin Merkezi, Dünya için herhangi bir aurora uyarısı yayınlamadı.

    Öte yandan Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nin (NOAA) güneş patlamalarını ve diğer patlamaları izleyen Uzay Hava Tahmin Merkezi, Dünya için herhangi bir aurora uyarısı yayınlamadı.

  5. Yapılan incelemelere göre Güneş bu baharda daha fazla aktifleşti. Toplamda 11 yıllık bir döngüye sahip olan Güneş parlamaları daha fazla M ve X sınıfı (en güçlü tür) ışınlar göndermeye başladı.

    Yapılan incelemelere göre Güneş bu baharda daha fazla aktifleşti. Toplamda 11 yıllık bir döngüye sahip olan Güneş parlamaları daha fazla M ve X sınıfı (en güçlü tür) ışınlar göndermeye başladı.

  6. Araştırmacılar koronal kütle atılımı (CME) olarak da adlandırılan bu ışınların kısa süreli radyo kesintisi üretmek dışında zararsız olduğunu söylüyor. Nadir durumlarda, CME'ler uydular veya elektrik hatları gibi temel altyapıyı bozabilir.

    Araştırmacılar koronal kütle atılımı (CME) olarak da adlandırılan bu ışınların kısa süreli radyo kesintisi üretmek dışında zararsız olduğunu söylüyor. Nadir durumlarda, CME'ler uydular veya elektrik hatları gibi temel altyapıyı bozabilir.

  7. Bu yüzden hem NASA hem de NOAA, Güneşi sürekli izliyor.

    Bu yüzden hem NASA hem de NOAA, Güneşi sürekli izliyor.

  8. Ayrıca NASA'nın Parker Solar Probe görevi, güneş lekelerinin kökenleri hakkında daha fazla bilgi edinmek ve güneşin yarattığı uzay havasını daha iyi anlamak için periyodik olarak güneşe çok yakın uçuyor.

    Ayrıca NASA'nın Parker Solar Probe görevi, güneş lekelerinin kökenleri hakkında daha fazla bilgi edinmek ve güneşin yarattığı uzay havasını daha iyi anlamak için periyodik olarak güneşe çok yakın uçuyor.