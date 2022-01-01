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Instagram'dan Yaş Doğrulamak İçin İki Yeni Özellik

Instagram, kullanıcılarının yaşını doğrulamak için iki yeni özelliği test etmeye başladığını duyurdu. Özellikler, şu an için yalnızca ABD'de kullanılabilir olacak.

  1. Instagram, yalnızca yüzünüzü tarayarak kaç yaşında olduğunuzu tahmin eden bir sistem geliştirmeye hazırlanıyor. Teknoloji devi Meta'ya bağlı şirket, Yoti'nin geliştirdiği bir yapay zeka aracını kullanıcıların yaşlarını doğrulamaları için test etmeye başladı.

    Instagram, yalnızca yüzünüzü tarayarak kaç yaşında olduğunuzu tahmin eden bir sistem geliştirmeye hazırlanıyor. Teknoloji devi Meta'ya bağlı şirket, Yoti'nin geliştirdiği bir yapay zeka aracını kullanıcıların yaşlarını doğrulamaları için test etmeye başladı.

  2. Küçük yaşta sosyal medya kullanımının büyük tartışmalara yol açtığı dönemde gelen yeni kararla birlikte Instagram, kullanıcılardan yaş doğrulaması isteyecek. Şirket, bunu yapmak için video selfie çekme ve ?sosyal kanıt? yollarını denediğini duyurdu.

    Küçük yaşta sosyal medya kullanımının büyük tartışmalara yol açtığı dönemde gelen yeni kararla birlikte Instagram, kullanıcılardan yaş doğrulaması isteyecek. Şirket, bunu yapmak için video selfie çekme ve ?sosyal kanıt? yollarını denediğini duyurdu.

  3. Şu anda Instagram, yalnızca gençler doğum tarihlerini 18 veya daha büyük olarak göstermek için düzenlemeye çalıştığında kullanıcılardan yaşlarını doğrulamalarını istemekte. Kullanıcılar, yaşlarını doğrulamak için çeşitli kimlik kartlarının resimlerini gönderiyor. Bugünden itibaren ABD'deki kullanıcılar iki ek seçeneğe sahip olacak; sosyal onay veya yapay zeka (AI) tahmini.

    Şu anda Instagram, yalnızca gençler doğum tarihlerini 18 veya daha büyük olarak göstermek için düzenlemeye çalıştığında kullanıcılardan yaşlarını doğrulamalarını istemekte. Kullanıcılar, yaşlarını doğrulamak için çeşitli kimlik kartlarının resimlerini gönderiyor. Bugünden itibaren ABD'deki kullanıcılar iki ek seçeneğe sahip olacak; sosyal onay veya yapay zeka (AI) tahmini.

  4. Sosyal onayda Instagram, kullanıcının üç takipçisinden kaç yaşında olduklarını onaylamalarını isteyecek ve cevap için üç günlük süre tanıyacak. İkinci yöntem olan AI tahmininde ise kullanıcı, bir kişinin yaşını tahmin etmek için makine öğrenimini kullanan Yoti'ye video özçekimi gönderecek.

    Sosyal onayda Instagram, kullanıcının üç takipçisinden kaç yaşında olduklarını onaylamalarını isteyecek ve cevap için üç günlük süre tanıyacak. İkinci yöntem olan AI tahmininde ise kullanıcı, bir kişinin yaşını tahmin etmek için makine öğrenimini kullanan Yoti'ye video özçekimi gönderecek.

  5. TAHMİNLER YÜZDE 98,89 GÜVENİLİR ÇIKTI Veriler, Yoti'nin teknolojisinin kadın yüzleri ve daha koyu tenli insanlar için daha az doğru olduğunu gösteriyor. Ayrıca 24 yaş altı için tahminlerinin 2,5 yıla kadar çıkabileceğini gösteriyor. Ancak araç, kullanıcının yaşı hakkında geniş bir tahminde bulunuyorsa doğruluğu da artıyor.

    TAHMİNLER YÜZDE 98,89 GÜVENİLİR ÇIKTI Veriler, Yoti'nin teknolojisinin kadın yüzleri ve daha koyu tenli insanlar için daha az doğru olduğunu gösteriyor. Ayrıca 24 yaş altı için tahminlerinin 2,5 yıla kadar çıkabileceğini gösteriyor. Ancak araç, kullanıcının yaşı hakkında geniş bir tahminde bulunuyorsa doğruluğu da artıyor.

  6. 2020 yılında yapılan bir analize göre, 18 yaşındaki kişilerin 25 yaşın altında mı yoksa üstünde mi olduğunu tahmin etmede yüzde 98.89 güvenilir çıktı.

    2020 yılında yapılan bir analize göre, 18 yaşındaki kişilerin 25 yaşın altında mı yoksa üstünde mi olduğunu tahmin etmede yüzde 98.89 güvenilir çıktı.

  7. Bu yönetimin de güvenli olup olmaması da tartışma konusu. Kullanıcıların fotoğrafları web kamerasının önüne koyarak veya reşit olmayan kullanıcıların reşit bir arkadaşından yardım alarak doğrulamayı geçmesinin mümkün olduğu belirtiliyor.

    Bu yönetimin de güvenli olup olmaması da tartışma konusu. Kullanıcıların fotoğrafları web kamerasının önüne koyarak veya reşit olmayan kullanıcıların reşit bir arkadaşından yardım alarak doğrulamayı geçmesinin mümkün olduğu belirtiliyor.