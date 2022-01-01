Diyet Yapanlar Dikkat: Yağ Yerine Kaslarınız Kaybetmeyin!
Uzmanlar diyet yaparken sağlığınızdan olmayın uyarısında bulunuyor. Peki yağ yerine kas kaybetmemek için nasıl beslenmeli? Yağ yakımı için ne yapmalı? İşte tüm detaylar...
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Kilo vermek ya da daha sağlıklı yaşamak isteyen pek çok kişi kastan değil yağdan kilo vermek ister. Son günlerde zayıflamak uğruna yapılan şok diyetlerin kas kaybına neden oluyor. Uzmanlar diyet yaparken sağlığınızdan olmayın uyarısında bulunuyor. Peki yağ yerine kas kaybetmemek için nasıl beslenmeli? Yağ yakımı için ne yapmalı? İşte tüm detaylar...
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Yaz aylarında kilo vermek ve forma girmek birçok kişinin ortak sorunu. Beslenme uzmanları sağlıklı bir şekilde kilo vermek için kas dengesi korunması gerektiğiniz altını çiziyor. Sağlıksız ve hızlı verilen kiloların hemen aynı şekilde tekrar geri alındığını belirten uzmanlar asla tek besine dayalı diyetler yapmayın uyarısında bulunuyor.
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Uzman diyetisyen Dilara Koçak; Diyet yapan kişilerin düştüğü en önemli hatalardan biri vücuda yeterli miktarda karbonhidrat vermemektir. Diyete başladığı zaman ekmek, pilav, makarna, patates, mısır gibi besinleri tamamen kesen kişilerin metabolizması ihtiyacı olan karbonhidratı GLİKOJEN DEPOSU VE KANDAKİ ŞEKER BİTİNCE kas içerisindeki karbonhidrattan kullanmaya başlar, bu da kas kaybı anlamına gelir ve vücut beraberinde su kaybeder. Yani diyette karbonhidratı kesen kimse tartıdaki sonucu görünce kilo verdiği yanılgısına düşer ancak gerçek olan vücudun kaybettiği yağ değil, kas ve sudur
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Çünkü Yüksek protein DÜŞÜK KARBONHİDRAT içeren düşük kalorili diyetler metabolizmayı hızlandırdığı için hızlı kilo kaybı sağlar fakat tartıda görülen yağ kaybı olmayıp sadece kas ve su kaybıdır.1 gr kas kaybettiğinizde yaklaşı 2,7 gr su kaybedersiniz ve böylece hızla zayıfladığınızı sanarsınız.Bunu anlamak için en kolay yol aynaya bakmaktır. Eğer tartıda kilo vermenize rağmen yüzünüz , kollarınız inceliyor ve yağ deposu olan karın kalça bölgesi incelmiyorsa siz yağ kaybetmiyorsunuz ve doğru zayıflamıyorsunuz demektir. açıklmasında bulundu.
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Bu yüzden diyet yaparken kas yerine yağdan vermek istyorsanız bu önerileri dikkat edebilirsiniz.
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YAĞ YAKIMI İÇİN ÖNERİLER Diyet yapmaya başladığınızda ilk dikkat etmeniz gereken günlük protein alımıdır. Yeterli şekilde portein almanız daha hızlı yağ yakımını sağlayabilirsiniz.
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Asla öğün atlamayın. Özellikle heer gün sabah kahvaltı öğünlerini yapın. Peynir, yumurtada bulunan protein ve mikro besin dengesi metabolizmanıızın daha hızlı çalışmasını ve sağlıklı bir şekilde kilo vermenizi sağlayacaktır.
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Diyetisyenlerin en çok uyadığı konulardan biri de olan ara öğünleri sakın atlamayın. Ara öğünde yiyeceğiniz atıştırmalıklarda daha yavaş salınan enerji ve portein bakımından zengin yiyecekleri tüketebilirsiniz. Bunlar arasında sebzeler ve humus yer almaktadır.
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Gün içerisinde lif açısından zengin olan yulaf, meyve, sebze ve tohumlardan hazırlayacağınız sağlıklı bir yiyeceği tüketebilirsiniz.
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Öğle yemeklerinizde tahıllı ürünler tüketin. Özellikle kepekli ekmek ve protein bakımından insan sağlığına yararlı yiyecekler arasında bilinen to balığı tercih edebilirsiniz. Hem kolay hem sağlıklı bir atıştırmalık olan ton balığı ile kaslarınız koruyarak yağ yakımını hızlandırabilrisiniz.
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Yaşam şeklinizi daha çok sağlıklı beslenme üzerine inişa etmek için ilk olarak beyaz ekmek ve türeblerini hayatnızdan çıkarmanız gerekiyor. Ayrıca normal makarna yerine kepekli makarna, keğekli ekmek kinoa gibi sağlıklı besinleri yiyebilirsiniz.
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İşte sağlıklı kilo vermek bu kadar kolay...