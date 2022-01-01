Diyet Yapanlar Dikkat: Yağ Yerine Kaslarınız Kaybetmeyin!

Kilo vermek ya da daha sağlıklı yaşamak isteyen pek çok kişi kastan değil yağdan kilo vermek ister. Son günlerde zayıflamak uğruna yapılan şok diyetlerin kas kaybına neden oluyor. Uzmanlar diyet yaparken sağlığınızdan olmayın uyarısında bulunuyor. Peki yağ yerine kas kaybetmemek için nasıl beslenmeli? Yağ yakımı için ne yapmalı? İşte tüm detaylar...