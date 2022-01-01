Mahmut Ustaosmanoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı

Bakan Özer: Okulların tüm ihtiyaçlarını karşılayacak bütçemiz var
Bakan Özer: Okulların tüm ihtiyaçlarını karşılayacak bütçemiz var
GES'te talep beklentinin üzerinde
GES'te talep beklentinin üzerinde
Erdoğan'dan yangın açıklaması: 4 yerde yangınlar söndürüldü
Erdoğan'dan yangın açıklaması: 4 yerde yangınlar söndürüldü
4 milyon hanenin yararlanacağı aile destek başvuruları başlıyor
4 milyon hanenin yararlanacağı aile destek başvuruları başlıyor
Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması
Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması
Kamu çalışanlarına enflasyonun üzerinde zam yapılacak
Kamu çalışanlarına enflasyonun üzerinde zam yapılacak
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış, fırtına ve toz taşınımı geliyor
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış, fırtına ve toz taşınımı geliyor
Bakan Yanık'tan 'fuhşa teşvik eden' yayına tepki
Bakan Yanık'tan 'fuhşa teşvik eden' yayına tepki
Bakan Nebati: Birinci sıradaki önceliğimiz enflasyon
Bakan Nebati: Birinci sıradaki önceliğimiz enflasyon
Ali Yalçın'dan ÖSYM'ye 'sınav ücreti' çağrısı
Ali Yalçın'dan ÖSYM'ye 'sınav ücreti' çağrısı
Bakan Koca'dan sağlıkçılara: Ekonomik iyileştirme beklentileri aşacak!
Bakan Koca'dan sağlıkçılara: Ekonomik iyileştirme beklentileri aşacak!
Marmaris'te orman yangını çıkaran kişi tutuklandı
Marmaris'te orman yangını çıkaran kişi tutuklandı
Togg'un 4. yılında seri üretim için geri sayım başladı
Togg'un 4. yılında seri üretim için geri sayım başladı
Bakanlık, 'cinsel istismarı' anlatan çocuk kitabını muzır yayın ilan etti
Bakanlık, 'cinsel istismarı' anlatan çocuk kitabını muzır yayın ilan etti
PKK'nın üst düzey yöneticisi MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi
PKK'nın üst düzey yöneticisi MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi
Altılı masadan Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilk açık destek
Altılı masadan Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilk açık destek
Asgari ücrete ara zam gelir mi?
Asgari ücrete ara zam gelir mi?
3600 ek gösterge ve öğrenci affı yolda! Düzenlemede sona gelindi
3600 ek gösterge ve öğrenci affı yolda! Düzenlemede sona gelindi
Kamu işçilerinin ilave tediye tarihleri belli oldu
Kamu işçilerinin ilave tediye tarihleri belli oldu
5 üniversite toplamda 125 personel almak için ilana çıktı
5 üniversite toplamda 125 personel almak için ilana çıktı
12 ilde FETÖ soruşturmaları kapsamında 30 gözaltı kararı verildi
12 ilde FETÖ soruşturmaları kapsamında 30 gözaltı kararı verildi
Fırınlara ucuz un
Fırınlara ucuz un
Konut kredilerinde yeni dönem
Konut kredilerinde yeni dönem
6. Yargı Paketi, Meclis'ten geçti
6. Yargı Paketi, Meclis'ten geçti
Bakanlıktan yeni genelge: Atık toplayıcılarına mesleki statü geliyor
Bakanlıktan yeni genelge: Atık toplayıcılarına mesleki statü geliyor
Ek bütçe, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi
Ek bütçe, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi
Bekir Bozdağ: Adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır, adaylığı yasaldır
Bekir Bozdağ: Adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır, adaylığı yasaldır
Memur ve emekli maaşlarında yüzde 40 artış sinyali
Memur ve emekli maaşlarında yüzde 40 artış sinyali
Bakan Nebati'den 'ekonomi modeli' açıklaması: Kararlıyız, başarıya ulaşacağız
Bakan Nebati'den 'ekonomi modeli' açıklaması: Kararlıyız, başarıya ulaşacağız
Bakan Soylu: Marmaris'teki yangında sabotajcı itiraf etti
Bakan Soylu: Marmaris'teki yangında sabotajcı itiraf etti

Mahmut Ustaosmanoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İsmailağa Cemaati'nin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor. Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.

  1. İsmailağa Cemaati?nin lideri 93 yaşındaki Mahmut Ustaosmanoğlu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

    İsmailağa Cemaati?nin lideri 93 yaşındaki Mahmut Ustaosmanoğlu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

  2. Ustaosmanoğlu, öğle namazına müteakip Fatih Camisi'nde düzenlenecek cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

    Ustaosmanoğlu, öğle namazına müteakip Fatih Camisi'nde düzenlenecek cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

  3. YOLLAR TRAFİĞE KAPANDI Cenaze töreni nedeniyle cami ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Fatih Camii'ne çıkan yollar da trafiğe kapatıldı.

    YOLLAR TRAFİĞE KAPANDI Cenaze töreni nedeniyle cami ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Fatih Camii'ne çıkan yollar da trafiğe kapatıldı.

  4. Törene katılmak için geceden gelenler bile vardı. Çok sayıda kişi geceye İsmailağa Camii'nde geçirdi. Cenaze törenine saatler kala, binlerce kişi camiye akın etti.

    Törene katılmak için geceden gelenler bile vardı. Çok sayıda kişi geceye İsmailağa Camii'nde geçirdi. Cenaze törenine saatler kala, binlerce kişi camiye akın etti.

  5. Sabah saat 10.00'da camilerin kapıları açıldı. 1 saat içinde cami doldu.

    Sabah saat 10.00'da camilerin kapıları açıldı. 1 saat içinde cami doldu.

  6. Cenazeye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve bazı bakanlar da katıldı.

    Cenazeye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve bazı bakanlar da katıldı.

  7. MAHMUT USTAOSMANOĞLU KİMDİR? Trabzon'un Of ilçesinde 1929'de doğan Mahmut Ustaosmanoğlu, ilk eğitimini memleketinde aldı. 16 yaşında icazet alarak ders vermeye başladı. 1951'de Sivas'a vaiz olarak atandı. 1952'de tanıştığı Ahıskalı Ali Haydar Efendi, onun İstanbul Fatih Çarşamba'daki İsmailağa Camii'ne imam olarak göreve başlamasını sağladı. 1954'ten 1996'ya kadar İsmailağa Camii'nin imamlığını yaptı.

    MAHMUT USTAOSMANOĞLU KİMDİR? Trabzon'un Of ilçesinde 1929'de doğan Mahmut Ustaosmanoğlu, ilk eğitimini memleketinde aldı. 16 yaşında icazet alarak ders vermeye başladı. 1951'de Sivas'a vaiz olarak atandı. 1952'de tanıştığı Ahıskalı Ali Haydar Efendi, onun İstanbul Fatih Çarşamba'daki İsmailağa Camii'ne imam olarak göreve başlamasını sağladı. 1954'ten 1996'ya kadar İsmailağa Camii'nin imamlığını yaptı.

  8. Mahmut Ustaosmanoğlu, onlarca eser yazdı. Binlerce öğrenci yetiştiren ve sevenleri tarafından Mahmut Efendi olarak isimlendirilen Ustaosmanoğlu, 2010'da Uluslararası İnsanlığa Hizmet Sempozyumu'nda 'İnsanlığa Hizmet Ödülü'ne layık görüldü.

    Mahmut Ustaosmanoğlu, onlarca eser yazdı. Binlerce öğrenci yetiştiren ve sevenleri tarafından Mahmut Efendi olarak isimlendirilen Ustaosmanoğlu, 2010'da Uluslararası İnsanlığa Hizmet Sempozyumu'nda 'İnsanlığa Hizmet Ödülü'ne layık görüldü.