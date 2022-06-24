Meteorolojiden Sağanak Yağış Uyarısı
Meteoroloji'den yapılan 24 Haziran 2022 Cuma günü için yapılan son hava durumu tahminleri şu şekilde:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye'nin genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Kütahya, Denizli, Çankırı ve Diyarbakır çevreleri ile Eskişehir ve Ankara'nın kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
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Yağışların, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Sakarya, Kocaeli, Isparta, Erzincan ve Ardahan çevreleri ile Burdur'un doğu, Antalya'nın iç kesimleri, Kars ve Erzurum'un kuzey, Tunceli ve Malatya'nın kuzeybatısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.
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HAVA SICAKLIĞI Önemli bir değişiklik olmayacağı, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'da mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
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KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI Yağışların, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Sakarya, Kocaeli, Isparta, Erzincan ve Ardahan çevreleri ile Burdur'un doğu, Antalya'nın iç kesimleri, Kars ve Erzurum'un kuzey, Tunceli ve Malatya'nın kuzeybatısında yerel kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
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MARMARİS'TE KUVVETLİ RÜZGAR BEKLENİYOR Rüzgarın; Güney Ege, Batı Akdeniz kıyıları ve İç Anadolu'nun batısında batı ve kuzeybatıdan, Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu, Bitlis, Van?ın güneyi, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde, zamanla Mardin?in doğusu, Siirt, Muş, Van, Ağrı çevreleri ile Erzurum?un güneyinde, güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli (40-61 km/saat) ve yer yer fırtına (61-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
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MARMARA Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren bölgenin doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. BALIKESİR °C, 30°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu EDİRNE °C, 31°C - Parçalı bulutlu İSTANBUL °C, 29°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Anadolu Yakası ile öğle saatlerinden itibaren il geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KOCAELİ °C, 28°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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EGE Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor. DENİZLİ °C, 33°C- Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı İZMİR °C, 32°C - Parçalı ve az bulutlu KÜTAHYA °C, 23°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MANİSA °C, 34°C - Parçalı ve az bulutlu
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AKDENİZ Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz ve Isparta çevreleri ile Burdur'un doğu, Antalya'nın kuzey çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Batı Akdeniz kıyılarında kuzeybatıdan, Doğu Akdeniz'de güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor. ADANA °C, 33°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ANTALYA °C, 33°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri yerel kuvvetli olmak üzere, il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı HATAY °C, 33°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. MERSİN °C, 30°C -Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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DOĞU ANADOLU Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Ardahan ve Erzincan ile Kars ve Erzurum'un kuzey, Tunceli ve Malatya'nın kuzeybatı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. ERZURUM °C, 23°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri yerel kuvvetli olmak üzere, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KARS °C, 26°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri yerel kuvvetli olmak üzere, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MALATYA °C, 28°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzeybatı çevreleri yerel kuvvetli olmak üzere, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı VAN °C, 26°C - Parçalı bulutlu
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GÜNEYDOĞU ANADOLU Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren bölgenin batısı ile Diyarbakır çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor. DİYARBAKIR °C, 35°C - Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı GAZİANTEP °C, 31°C - Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SİİRT °C, 33°C - Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu ŞANLIURFA °C, 35°C - Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Meteoroloji sağanak yağış uyarısı (İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?) - 14
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METEOROLOJİ'DEN 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahminini yayınladı.
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Meteoroloji sağanak yağış uyarısı (İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?) - 15 HAFTA SONU HAVA DURUMU NASIL OLACAK? Hafta sonu Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde hava sıcaklığı mevsim normallerinde geçecek. Karadeniz, Doğu anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise yağış bekleniyor.
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