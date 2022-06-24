Meteorolojiden Sağanak Yağış Uyarısı

DOĞU ANADOLU Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Ardahan ve Erzincan ile Kars ve Erzurum'un kuzey, Tunceli ve Malatya'nın kuzeybatı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. ERZURUM °C, 23°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri yerel kuvvetli olmak üzere, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KARS °C, 26°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri yerel kuvvetli olmak üzere, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MALATYA °C, 28°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzeybatı çevreleri yerel kuvvetli olmak üzere, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı VAN °C, 26°C - Parçalı bulutlu