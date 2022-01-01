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Genç Futbolcudan Yürek Burkan Açıklamalar!

Galatasaray takımının genç futbolcularından biri olan 21 yaşındaki Yunus Akgün, ilk defa özel hayatı hakkında konuştu. Ailecek yaşadıkları zorlukları anlatan genç futbolcunun gözleri doldu.

  1. Yeni sezonda Galatasaray forması giyen Yunus Akgün, önceki gün GS TV çarpıcı açıklamlarda bulundu.

    Yeni sezonda Galatasaray forması giyen Yunus Akgün, önceki gün GS TV çarpıcı açıklamlarda bulundu.

  2. Yoksul bir aileden geldiğini söyleyen Akgün, çok zor şartlar altında eğitim hayatına devam ettiğini belirtti.

    Yoksul bir aileden geldiğini söyleyen Akgün, çok zor şartlar altında eğitim hayatına devam ettiğini belirtti.

  3. Ailesinin oturduğu evde ısınma sorunları olduğunu söyleyen Yunus Akgün, ilk kazandığı parayla ailesine ev aldığını söyledi. Tek hayali ailesi için çalışmak ve onların eksiklerini gidermek istediğini açıklayan Akgün, yüreklere dokundu.

    Ailesinin oturduğu evde ısınma sorunları olduğunu söyleyen Yunus Akgün, ilk kazandığı parayla ailesine ev aldığını söyledi. Tek hayali ailesi için çalışmak ve onların eksiklerini gidermek istediğini açıklayan Akgün, yüreklere dokundu.

  4. Babasına telefon alan Akgün, annesi hakkında ise söyledikleriyle hayranlarını ağlattı: " Biz petekleri olmayan buz gibi evde oturuyorduk, annem mutfakta donuyordu sobalı evde, annem hüngür hüngür ağladı. Anne duası alıyorum çok mutluyum."

    Babasına telefon alan Akgün, annesi hakkında ise söyledikleriyle hayranlarını ağlattı: " Biz petekleri olmayan buz gibi evde oturuyorduk, annem mutfakta donuyordu sobalı evde, annem hüngür hüngür ağladı. Anne duası alıyorum çok mutluyum."

  5. Şimdilerde Milli takımda da yer alan oyuncu ailesiyle beraber tatil yapıyor.

    Şimdilerde Milli takımda da yer alan oyuncu ailesiyle beraber tatil yapıyor.