Genç Futbolcudan Yürek Burkan Açıklamalar!

Babasına telefon alan Akgün, annesi hakkında ise söyledikleriyle hayranlarını ağlattı: " Biz petekleri olmayan buz gibi evde oturuyorduk, annem mutfakta donuyordu sobalı evde, annem hüngür hüngür ağladı. Anne duası alıyorum çok mutluyum."