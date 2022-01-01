Genç Futbolcudan Yürek Burkan Açıklamalar!
Galatasaray takımının genç futbolcularından biri olan 21 yaşındaki Yunus Akgün, ilk defa özel hayatı hakkında konuştu. Ailecek yaşadıkları zorlukları anlatan genç futbolcunun gözleri doldu.
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Yeni sezonda Galatasaray forması giyen Yunus Akgün, önceki gün GS TV çarpıcı açıklamlarda bulundu.
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Yoksul bir aileden geldiğini söyleyen Akgün, çok zor şartlar altında eğitim hayatına devam ettiğini belirtti.
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Ailesinin oturduğu evde ısınma sorunları olduğunu söyleyen Yunus Akgün, ilk kazandığı parayla ailesine ev aldığını söyledi. Tek hayali ailesi için çalışmak ve onların eksiklerini gidermek istediğini açıklayan Akgün, yüreklere dokundu.
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Babasına telefon alan Akgün, annesi hakkında ise söyledikleriyle hayranlarını ağlattı: " Biz petekleri olmayan buz gibi evde oturuyorduk, annem mutfakta donuyordu sobalı evde, annem hüngür hüngür ağladı. Anne duası alıyorum çok mutluyum."
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Şimdilerde Milli takımda da yer alan oyuncu ailesiyle beraber tatil yapıyor.