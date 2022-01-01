Ünlü Oyuncu Paylaşımıyla Duygulandırdı!

Albayrak, "12 yıldır Suriye'de insanlar çadırlarda yaşıyor. Bu soğukta bu karda perişan halde... Sürekli katledilerek... Filistin'de şu anda yeniden katliamlar oluyor. Genç kızlar darp ediliyor, çeneleri kırılıyor... Bosna'da yıllarca katliamlar yapıldı. Avrupa sesini çıkarmadı. Canı yanan her insan için bizim de canımız yanıyor" şeklinde konuşmuştu.