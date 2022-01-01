Ünlü Oyuncu Paylaşımıyla Duygulandırdı!

Ev sahibi olmak isteyenler için konut kredisinde yeni düzenleme
Ev sahibi olmak isteyenler için konut kredisinde yeni düzenleme
Türk Şeker'den şekere büyük zam yüzde 67'ye varan artışlar oldu
Türk Şeker'den şekere büyük zam yüzde 67'ye varan artışlar oldu
Alternatif formüller hazır, asgari ücret 5 bin TL olacak
Alternatif formüller hazır, asgari ücret 5 bin TL olacak
Yüzde 25'lik zam sınırına takılmak istemiyorlar, 2 Temmuz'u bekliyorlar
Yüzde 25'lik zam sınırına takılmak istemiyorlar, 2 Temmuz'u bekliyorlar
Hakim ve savcılar kuruluna ait atama kararnamesi yayımlandı
Hakim ve savcılar kuruluna ait atama kararnamesi yayımlandı
Valilik açıkladı: Altın madeninde 'siyanür sızıntısı' iddiasına soruşturma
Valilik açıkladı: Altın madeninde 'siyanür sızıntısı' iddiasına soruşturma
Yeni vatandaşlık bedeli arttı, ev alan kitle değişti
Yeni vatandaşlık bedeli arttı, ev alan kitle değişti
Bakan Nebati: Önce enflasyonu yeneceğiz
Bakan Nebati: Önce enflasyonu yeneceğiz
Bakan Kurum'dan dar gelirliler için konut açıklaması
Bakan Kurum'dan dar gelirliler için konut açıklaması
BDDK'nın yeni adımı sonrası dolarda sert düşüş
BDDK'nın yeni adımı sonrası dolarda sert düşüş
Bakan Özer: Okulların tüm ihtiyaçlarını karşılayacak bütçemiz var
Bakan Özer: Okulların tüm ihtiyaçlarını karşılayacak bütçemiz var
GES'te talep beklentinin üzerinde
GES'te talep beklentinin üzerinde
Erdoğan'dan yangın açıklaması: 4 yerde yangınlar söndürüldü
Erdoğan'dan yangın açıklaması: 4 yerde yangınlar söndürüldü
4 milyon hanenin yararlanacağı aile destek başvuruları başlıyor
4 milyon hanenin yararlanacağı aile destek başvuruları başlıyor
Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması
Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması
Kamu çalışanlarına enflasyonun üzerinde zam yapılacak
Kamu çalışanlarına enflasyonun üzerinde zam yapılacak
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış, fırtına ve toz taşınımı geliyor
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış, fırtına ve toz taşınımı geliyor
Bakan Yanık'tan 'fuhşa teşvik eden' yayına tepki
Bakan Yanık'tan 'fuhşa teşvik eden' yayına tepki
Bakan Nebati: Birinci sıradaki önceliğimiz enflasyon
Bakan Nebati: Birinci sıradaki önceliğimiz enflasyon
Ali Yalçın'dan ÖSYM'ye 'sınav ücreti' çağrısı
Ali Yalçın'dan ÖSYM'ye 'sınav ücreti' çağrısı
Bakan Koca'dan sağlıkçılara: Ekonomik iyileştirme beklentileri aşacak!
Bakan Koca'dan sağlıkçılara: Ekonomik iyileştirme beklentileri aşacak!
Marmaris'te orman yangını çıkaran kişi tutuklandı
Marmaris'te orman yangını çıkaran kişi tutuklandı
Togg'un 4. yılında seri üretim için geri sayım başladı
Togg'un 4. yılında seri üretim için geri sayım başladı
Bakanlık, 'cinsel istismarı' anlatan çocuk kitabını muzır yayın ilan etti
Bakanlık, 'cinsel istismarı' anlatan çocuk kitabını muzır yayın ilan etti
PKK'nın üst düzey yöneticisi MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi
PKK'nın üst düzey yöneticisi MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi
Altılı masadan Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilk açık destek
Altılı masadan Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilk açık destek
Asgari ücrete ara zam gelir mi?
Asgari ücrete ara zam gelir mi?
3600 ek gösterge ve öğrenci affı yolda! Düzenlemede sona gelindi
3600 ek gösterge ve öğrenci affı yolda! Düzenlemede sona gelindi
Kamu işçilerinin ilave tediye tarihleri belli oldu
Kamu işçilerinin ilave tediye tarihleri belli oldu
5 üniversite toplamda 125 personel almak için ilana çıktı
5 üniversite toplamda 125 personel almak için ilana çıktı

Ünlü Oyuncu Paylaşımıyla Duygulandırdı!

TRT 1 ekranlarının gözde projesi Kasaba Doktoru'nun Başhekim Yalçın'ı Sinan Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duygulandırdı. İşte tüm detaylar...

  1. Rol aldığı birçok başarılı projede sergilediği oyunculuğu ve mütevazı tavırlarıyla bilinen Sinan Albayrak, şimdilerde TRT 1'in yeni sezon dizilerinden Kasaba Doktoru'nda Başhekim Yalçın karakterini canlandırıyor.

    Rol aldığı birçok başarılı projede sergilediği oyunculuğu ve mütevazı tavırlarıyla bilinen Sinan Albayrak, şimdilerde TRT 1'in yeni sezon dizilerinden Kasaba Doktoru'nda Başhekim Yalçın karakterini canlandırıyor.

  2. Ayrıca gazeteci, yazar ve aktivist Hakan Albayrak'ın kardeşi olan başarılı oyuncu 2010 yılında İstanbul'dan Gazze'ye yola çıkan Mavi Marmara gemisinde de bulunmuştu.

    Ayrıca gazeteci, yazar ve aktivist Hakan Albayrak'ın kardeşi olan başarılı oyuncu 2010 yılında İstanbul'dan Gazze'ye yola çıkan Mavi Marmara gemisinde de bulunmuştu.

  3. Daha önce 'O Hayat Benim', 'Yalaza', 'Eşrefpaşalılar' gibi birçok yapımda yer rol almış olan usta sanatçı Şubat ayında Rusya'nın Ukrayna üzerinde başlattığı işgal hareketinin ardından Avrupa'nın iki yüzlülüğüne ateş püskürmüştü.

    Daha önce 'O Hayat Benim', 'Yalaza', 'Eşrefpaşalılar' gibi birçok yapımda yer rol almış olan usta sanatçı Şubat ayında Rusya'nın Ukrayna üzerinde başlattığı işgal hareketinin ardından Avrupa'nın iki yüzlülüğüne ateş püskürmüştü.

  4. Albayrak, "12 yıldır Suriye'de insanlar çadırlarda yaşıyor. Bu soğukta bu karda perişan halde... Sürekli katledilerek... Filistin'de şu anda yeniden katliamlar oluyor. Genç kızlar darp ediliyor, çeneleri kırılıyor... Bosna'da yıllarca katliamlar yapıldı. Avrupa sesini çıkarmadı. Canı yanan her insan için bizim de canımız yanıyor" şeklinde konuşmuştu.

    Albayrak, "12 yıldır Suriye'de insanlar çadırlarda yaşıyor. Bu soğukta bu karda perişan halde... Sürekli katledilerek... Filistin'de şu anda yeniden katliamlar oluyor. Genç kızlar darp ediliyor, çeneleri kırılıyor... Bosna'da yıllarca katliamlar yapıldı. Avrupa sesini çıkarmadı. Canı yanan her insan için bizim de canımız yanıyor" şeklinde konuşmuştu.

  5. PAYLAŞIMIYLA DUYGULANDIRDI Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Albayrak, son yaptığı paylaşımla hayranlarına duygulu anlar yaşattı.

    PAYLAŞIMIYLA DUYGULANDIRDI Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Albayrak, son yaptığı paylaşımla hayranlarına duygulu anlar yaşattı.

  6. Başarılı oyuncu, 2011 yılında 79 yaşında beyin kanaması nedeniyle yaşamını yitiren babasının fotoğrafını "Babaların babası... Dua ile, özlemle..." notuyla tüm sevenleriyle paylaştı.

    Başarılı oyuncu, 2011 yılında 79 yaşında beyin kanaması nedeniyle yaşamını yitiren babasının fotoğrafını "Babaların babası... Dua ile, özlemle..." notuyla tüm sevenleriyle paylaştı.

  7. İŞTE ALBAYRAK'IN BABASINA DAİR YAPTIĞI DİĞER PAYLAŞIMLARI:

    İŞTE ALBAYRAK'IN BABASINA DAİR YAPTIĞI DİĞER PAYLAŞIMLARI: