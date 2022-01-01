Ünlü Oyuncu Paylaşımıyla Duygulandırdı!
TRT 1 ekranlarının gözde projesi Kasaba Doktoru'nun Başhekim Yalçın'ı Sinan Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duygulandırdı. İşte tüm detaylar...
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Rol aldığı birçok başarılı projede sergilediği oyunculuğu ve mütevazı tavırlarıyla bilinen Sinan Albayrak, şimdilerde TRT 1'in yeni sezon dizilerinden Kasaba Doktoru'nda Başhekim Yalçın karakterini canlandırıyor.
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Ayrıca gazeteci, yazar ve aktivist Hakan Albayrak'ın kardeşi olan başarılı oyuncu 2010 yılında İstanbul'dan Gazze'ye yola çıkan Mavi Marmara gemisinde de bulunmuştu.
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Daha önce 'O Hayat Benim', 'Yalaza', 'Eşrefpaşalılar' gibi birçok yapımda yer rol almış olan usta sanatçı Şubat ayında Rusya'nın Ukrayna üzerinde başlattığı işgal hareketinin ardından Avrupa'nın iki yüzlülüğüne ateş püskürmüştü.
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Albayrak, "12 yıldır Suriye'de insanlar çadırlarda yaşıyor. Bu soğukta bu karda perişan halde... Sürekli katledilerek... Filistin'de şu anda yeniden katliamlar oluyor. Genç kızlar darp ediliyor, çeneleri kırılıyor... Bosna'da yıllarca katliamlar yapıldı. Avrupa sesini çıkarmadı. Canı yanan her insan için bizim de canımız yanıyor" şeklinde konuşmuştu.
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PAYLAŞIMIYLA DUYGULANDIRDI Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Albayrak, son yaptığı paylaşımla hayranlarına duygulu anlar yaşattı.
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Başarılı oyuncu, 2011 yılında 79 yaşında beyin kanaması nedeniyle yaşamını yitiren babasının fotoğrafını "Babaların babası... Dua ile, özlemle..." notuyla tüm sevenleriyle paylaştı.
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İŞTE ALBAYRAK'IN BABASINA DAİR YAPTIĞI DİĞER PAYLAŞIMLARI:
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