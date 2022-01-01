Osmaniye Belediyesi ve AFAD'a bağlı ekipler, bölgede bu baskınlarının zararlarını gidermek için çalışma başlattı.

Oto tamiri üzerine hizmet veren sanayi sitesinde 25'ten fazla iş yeri, su baskınında zarar gördü. İş yerlerinin önünde ve içinde bulunan 20'den fazla araç ise suya gömüldü.

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