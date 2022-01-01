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İdam Cezası Olan Ülkeler Hangileri?

Marmaris'teki orman yangınları ile ilgili açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarındaki en dikkat çeken bölüm idam ile ilgili olan konusuydu.

  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris yangını ile ilgili yaptığı açıklamalar sırasında bir gazetecinin sorduğu idam sorusuna verdiği yanıt gündem oldu. <br> Cumhurbaşkanı Erdoğan verdiği cevapta idamın olması gerektiğini savunurken Fatih Sultan Mehmet'ten örnekleri ve çözümleri söyledi:<br> Sultan Fatih ne diyor? Ormanlarımdan bir ağaç kesenin boynunu vururum diyor. Bu iş o kadar önemli. Canım bütün ormanları yakıyoruz. Bütün haşerat, hayvanlar bu ormanlarla yanıyor. Adam afedersin içmiş şaribüleyli vennehar, bilmem neye kızdım, onun için burayı yaktım! Ne demek, böyle saçmalık olur mu? Bu tartışmalı, bunun üzerinde etraflıca durmalıyız.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris yangını ile ilgili yaptığı açıklamalar sırasında bir gazetecinin sorduğu idam sorusuna verdiği yanıt gündem oldu.
    Cumhurbaşkanı Erdoğan verdiği cevapta idamın olması gerektiğini savunurken Fatih Sultan Mehmet'ten örnekleri ve çözümleri söyledi:
    Sultan Fatih ne diyor? Ormanlarımdan bir ağaç kesenin boynunu vururum diyor. Bu iş o kadar önemli. Canım bütün ormanları yakıyoruz. Bütün haşerat, hayvanlar bu ormanlarla yanıyor. Adam afedersin içmiş şaribüleyli vennehar, bilmem neye kızdım, onun için burayı yaktım! Ne demek, böyle saçmalık olur mu? Bu tartışmalı, bunun üzerinde etraflıca durmalıyız.

  2. Erdoğan'ın yaptığı bu açıklamanın ardından idam ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Özellikle idam cezasının hangi ülkelerde uygulandığı merak edilmeye başlandı. <br> İşte idam cezasının uygulandığı ülkeler:

    Erdoğan'ın yaptığı bu açıklamanın ardından idam ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Özellikle idam cezasının hangi ülkelerde uygulandığı merak edilmeye başlandı.
    İşte idam cezasının uygulandığı ülkeler:

  3. Amerika Birleşik Devletleri

    Amerika Birleşik Devletleri

  4. Hindistan

    Hindistan

  5. Nijerya

    Nijerya

  6. Japonya

    Japonya

  7. Tayvan

    Tayvan

  8. Zimbabve

    Zimbabve

  9. Tayland

    Tayland

  10. Guyana

    Guyana

  11. Uganda

    Uganda

  12. Bengladeş

    Bengladeş

  13. Endonezya

    Endonezya

  14. Botsvana

    Botsvana

  15. Bahamas

    Bahamas

  16. Küba

    Küba

  17. Belarus

    Belarus

  18. Vietnam

    Vietnam

  19. Demokratik Kongo Cumhuriyeti

    Demokratik Kongo Cumhuriyeti

  20. Etiyopya

    Etiyopya

  21. Çin

    Çin

  22. Komorlar

    Komorlar

  23. Somali

    Somali

  24. Barbados

    Barbados

  25. Malezya

    Malezya

  26. Çad

    Çad

  27. Singapur

    Singapur

  28. St Kitts ve Nevis

    St Kitts ve Nevis

  29. St Lucia

    St Lucia

  30. Kuzey Kore

    Kuzey Kore

  31. Ekvatoryal Gine

    Ekvatoryal Gine

  32. St Vincent ve Grenadines

    St Vincent ve Grenadines

  33. Trinidad ve Tobago

    Trinidad ve Tobago

  34. Lesoto

    Lesoto

  35. Antigua ve Barbuda

    Antigua ve Barbuda

  36. Belize

    Belize

  37. Dominika

    Dominika

  38. Jamaika

    Jamaika

  39. İşte idam cezasının uygulandığı müslüman ülkeler: <br>Afganistan, İran, Kuveyt, Libya, Irak, Filistin, Ürdün Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen, Pakistan, Umman, Bahreyn, Suudi Arabistan, Sudan, Suriye, Mısır,

    İşte idam cezasının uygulandığı müslüman ülkeler:
    Afganistan, İran, Kuveyt, Libya, Irak, Filistin, Ürdün Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen, Pakistan, Umman, Bahreyn, Suudi Arabistan, Sudan, Suriye, Mısır,