İdam Cezası Olan Ülkeler Hangileri?
Marmaris'teki orman yangınları ile ilgili açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarındaki en dikkat çeken bölüm idam ile ilgili olan konusuydu.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris yangını ile ilgili yaptığı açıklamalar sırasında bir gazetecinin sorduğu idam sorusuna verdiği yanıt gündem oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan verdiği cevapta idamın olması gerektiğini savunurken Fatih Sultan Mehmet'ten örnekleri ve çözümleri söyledi:
Sultan Fatih ne diyor? Ormanlarımdan bir ağaç kesenin boynunu vururum diyor. Bu iş o kadar önemli. Canım bütün ormanları yakıyoruz. Bütün haşerat, hayvanlar bu ormanlarla yanıyor. Adam afedersin içmiş şaribüleyli vennehar, bilmem neye kızdım, onun için burayı yaktım! Ne demek, böyle saçmalık olur mu? Bu tartışmalı, bunun üzerinde etraflıca durmalıyız.
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Erdoğan'ın yaptığı bu açıklamanın ardından idam ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Özellikle idam cezasının hangi ülkelerde uygulandığı merak edilmeye başlandı.
İşte idam cezasının uygulandığı ülkeler:
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Amerika Birleşik Devletleri
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Hindistan
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Nijerya
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Japonya
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Tayvan
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Zimbabve
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Tayland
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Guyana
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Uganda
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Bengladeş
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Endonezya
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Botsvana
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Bahamas
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Küba
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Belarus
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Vietnam
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Demokratik Kongo Cumhuriyeti
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Etiyopya
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Çin
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Komorlar
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Somali
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Barbados
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Malezya
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Çad
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Singapur
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St Kitts ve Nevis
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St Lucia
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Kuzey Kore
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Ekvatoryal Gine
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St Vincent ve Grenadines
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Trinidad ve Tobago
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Lesoto
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Antigua ve Barbuda
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Belize
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Dominika
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Jamaika
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İşte idam cezasının uygulandığı müslüman ülkeler:
Afganistan, İran, Kuveyt, Libya, Irak, Filistin, Ürdün Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen, Pakistan, Umman, Bahreyn, Suudi Arabistan, Sudan, Suriye, Mısır,