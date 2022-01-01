Köprü Çöktü, İki İlçeye Ulaşım Kesildi
Kastamonu'da şiddetli yağmur nedeniyle Sada Çayı taştı, köprü çökmesi sonucu iki ilçeye ulaşım kesildi.
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Kastamonu'da etkili olan sağanak, çay ve derelerin taşmasına neden oldu.
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Şenpazar ve Cide ilçelerini bağlayan Sada Çayı üzerindeki köprü, taşkın sonrası çöktü.
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İki ilçenin Kastamonu'yla olan bağlantısı kesildi.
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Zaman zaman heyelanların da meydana geldiği yol ulaşıma kapatıldı.
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Sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirildi.
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Belediye ekipleri yol ve yıkılan köprüde çalışma başlattı.
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