Haciz Gelen Otomobilini Uçurumdan Attı

Ancak ulaşılması mümkün olmayan yere düşen otomobile müdahale edilemedi.

Deniz kıyısına düşüp ters dönen ve kullanılamaz hale gelen otomobili, olay yerine gelen itfaiye ekipleri buradan kaldırmak istedi.

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