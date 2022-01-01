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Haciz Gelen Otomobilini Uçurumdan Attı

İstanbul Beylikdüzü'nde bir kişi, haciz gelen otomobilini 25 metrelik uçurumdan denize attı.

  1. İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi Sahil Mahallesi'nde dün gece, otomobiline haciz gelmesine sinirlenen M.N.Ö. aracının el frenini serbest bıraktı.

    İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi Sahil Mahallesi'nde dün gece, otomobiline haciz gelmesine sinirlenen M.N.Ö. aracının el frenini serbest bıraktı.

  2. M.N.Ö, ardından otomobili 25 metrelik uçurumdan denize attı.

    M.N.Ö, ardından otomobili 25 metrelik uçurumdan denize attı.

  3. Deniz kıyısına düşüp ters dönen ve kullanılamaz hale gelen otomobili, olay yerine gelen itfaiye ekipleri buradan kaldırmak istedi.

    Deniz kıyısına düşüp ters dönen ve kullanılamaz hale gelen otomobili, olay yerine gelen itfaiye ekipleri buradan kaldırmak istedi.

  4. Ancak ulaşılması mümkün olmayan yere düşen otomobile müdahale edilemedi.

    Ancak ulaşılması mümkün olmayan yere düşen otomobile müdahale edilemedi.

  5. Öte yandan, M.N.Ö, aracını uçurumdan atma anlarını videoya çekerek sosyal medyada paylaştı.

    Öte yandan, M.N.Ö, aracını uçurumdan atma anlarını videoya çekerek sosyal medyada paylaştı.