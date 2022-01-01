Haciz Gelen Otomobilini Uçurumdan Attı
İstanbul Beylikdüzü'nde bir kişi, haciz gelen otomobilini 25 metrelik uçurumdan denize attı.
-
İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi Sahil Mahallesi'nde dün gece, otomobiline haciz gelmesine sinirlenen M.N.Ö. aracının el frenini serbest bıraktı.
-
M.N.Ö, ardından otomobili 25 metrelik uçurumdan denize attı.
-
Deniz kıyısına düşüp ters dönen ve kullanılamaz hale gelen otomobili, olay yerine gelen itfaiye ekipleri buradan kaldırmak istedi.
-
Ancak ulaşılması mümkün olmayan yere düşen otomobile müdahale edilemedi.
-
Öte yandan, M.N.Ö, aracını uçurumdan atma anlarını videoya çekerek sosyal medyada paylaştı.
-