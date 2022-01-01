Ünlü İsim Sert Uyardı!
Uluslararası yardım ödülü alan Zeynep Gamze Özçelik, önceki gün sosyal medya hesabından savaş açtı.
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Uluslararası yardım ödülü alan Zeynep Gamze Özçelik, önceki gün sosyal medya hesabından adına açılan sahte hesaplara savaş açtı. Yürüttüğü yardım faaliyetlerinden fikrine kadar çalındığını ifade eden Özçelik, hukuksal verdiği tepkinin yanı sıra hayranlarına da hesapları şikayet etmeleri konusunda yardım istedi.
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İslamiyet'e olan bağlılığını daha fazla artıran Zeynep Gamze Özçelik, yaklaşık 6 yıldır ciddi bir değişim sürecindn geçti.
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Son olarak ise tamamen İslami kurallara uygun bir hayat çerçevesini kendinde oturtan Özçelik, yardıma ihtiyacı olan her insana koşmayı hedef haline getirerek gönüllerde taht kurdu.
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Yaşadığı muhteşem manevi değişimi adım adım hayatına yansıtan Özçelik, örnek bir insan yolunda ilerlerken sosyal medyada yaşadığı bazı sıkıntıları dile getirdi.
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Adına açılan sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlar nedeniyle başı derde giren Özçelik, hayranlarından yardım istedi. Fotoğraflarını kullanarak adına atılan twitler nedeniyle rahatsız olduğunu ifade eden Özçelik ayrıca hukuk yoluna başvurduğunu da belirtti.
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Sosyal medyadan bu paylaşımı yapan Özçelik, hesapların ıban verip yardım adı altında parada aldıklarını söyledi. Bağış taleplerinin yalan olduğunun altını çizdi.
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Hesapta yer alan gönüllü temsilci ibaresinin de yalan olduğunu aktardı.
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