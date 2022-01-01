Mars'taki koşulları, yüzeyinde ve tortullarında görebildiğimiz kadarıyla yorumlamak için yapılan en son araştırma, tam olarak yaşamın kanıtı olmasa da (bunu gerçekten doğrulamak için Mars'ta kazı yapmak gerekir) yaşamı desteklemiş olabilecek koşulları ifade ediyor.