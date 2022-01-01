Corona Virüs Uyarısı: Yeni Bir Dalga Kapıda

VEREM VE SITMA AŞISI DA GELİYOR Türeci ve Şahin tüberküloz, verem, sıtma ve HİV aşıları üzerinde çalıştıklarını, verem ve sıtma aşılarıyla ilgili klinik çalışmaların da yıl sonunda başlayacağını duyurdu. İki bilim insanı, Biontech firması olarak Türkiye'de de bir kuruluşla birlikte çalışmalara başladıklarını ve başta akciğer kanseriyle ilgili olmak üzere Türkiye'de de aşı ve immünoterapiye yönelik bilimsel çalışmaların yürütüleceğini açıkladı.