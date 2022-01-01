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Corona Virüs Uyarısı: Yeni Bir Dalga Kapıda

Uğur Şahin, "Yeni bir dalga kapıda, sonbaharda yeniden maske takmaya başlayabiliriz" uyarısında da bulundu.

  1. Yeni bir corona virüs dalgası için uyrıarda bulunan Biontech aşısını üreten bilim insanı Uğur Şahin "Yeni bir dalga kapıda, sonbaharda maskeleri yeniden takmaya başlayabiliriz" dedi.

    Yeni bir corona virüs dalgası için uyrıarda bulunan Biontech aşısını üreten bilim insanı Uğur Şahin "Yeni bir dalga kapıda, sonbaharda maskeleri yeniden takmaya başlayabiliriz" dedi.

  2. "İnsanlığa Üstün Hizmet Ödülü"ne layık görülen bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Prof. Dr. Özlem Türeci İstanbul'daydı.

    "İnsanlığa Üstün Hizmet Ödülü"ne layık görülen bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Prof. Dr. Özlem Türeci İstanbul'daydı.

  3. UĞUR ŞAHİN: YENİ BİR DALGA KAPIDA Corona virüs salgınıyla ilgili soruları yanıtlayan Uğur Şahin, "2020'de bana sorulduğunda, 'Bu virüs en az 10 yıl bizimle olur.' demiştim. Buna alışmak zorundayız. Buna karşı yapacağımız iki yol var. Bir tanesi aşıları benimsemek. Şu anda Omicron aşısına yakın frekansta olan aşılar geliştiriyoruz. Yeni aşının onayını önümüzdeki sonbahar-kış gibi almaya çalışacağız. İkincisi yeni normal olarak bunu kabul etmek zorundayız" dedi.

    UĞUR ŞAHİN: YENİ BİR DALGA KAPIDA Corona virüs salgınıyla ilgili soruları yanıtlayan Uğur Şahin, "2020'de bana sorulduğunda, 'Bu virüs en az 10 yıl bizimle olur.' demiştim. Buna alışmak zorundayız. Buna karşı yapacağımız iki yol var. Bir tanesi aşıları benimsemek. Şu anda Omicron aşısına yakın frekansta olan aşılar geliştiriyoruz. Yeni aşının onayını önümüzdeki sonbahar-kış gibi almaya çalışacağız. İkincisi yeni normal olarak bunu kabul etmek zorundayız" dedi.

  4. Yaz sonunda yeniden maskelerin takmaya başlanabileceğini söyleyen Şahin, "Çok olaylı geçmeyecek bir sonbahar ve kışın bizi beklediğini söyleyebilirim. Ama şunu da belirtmek lazım ki yeni bir dalga da kapıda ve bu dalganın zararsız olacağına dair elimizde bir garanti yok o yüzden hazırlıklı olmakta yarar var" sözleriyle uyarıda bulundu.

    Yaz sonunda yeniden maskelerin takmaya başlanabileceğini söyleyen Şahin, "Çok olaylı geçmeyecek bir sonbahar ve kışın bizi beklediğini söyleyebilirim. Ama şunu da belirtmek lazım ki yeni bir dalga da kapıda ve bu dalganın zararsız olacağına dair elimizde bir garanti yok o yüzden hazırlıklı olmakta yarar var" sözleriyle uyarıda bulundu.

  5. ÖZLEM TÜRECİ: 5 YIL İÇİNDE KANSER AŞISININ UYGULANACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ Özlem Türeci de olumlu sonuçlar elde edilen kişiye özgü kanser aşılarındaki son durumu anlattı.

    ÖZLEM TÜRECİ: 5 YIL İÇİNDE KANSER AŞISININ UYGULANACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ Özlem Türeci de olumlu sonuçlar elde edilen kişiye özgü kanser aşılarındaki son durumu anlattı.

  6. Özlem Türeci, "Gelecekte bizim çalışmalarımız daha çok kanser, immünoterapi üzerine devam edecek. Şu anda mesela Faz-2 çalışmalarına devam ettiğimiz kişiselleştirilmiş kanser aşılarıyla ilgili bir çalışmamız var. 5 yıl içinde bu aşının kanser hastalarına uygulanabileceğini umuyoruz." dedi

    Özlem Türeci, "Gelecekte bizim çalışmalarımız daha çok kanser, immünoterapi üzerine devam edecek. Şu anda mesela Faz-2 çalışmalarına devam ettiğimiz kişiselleştirilmiş kanser aşılarıyla ilgili bir çalışmamız var. 5 yıl içinde bu aşının kanser hastalarına uygulanabileceğini umuyoruz." dedi

  7. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Türeci, "İnsanın kendi bağışıklık hücrelerini taklit edebilmesini, vücudun kendi kendine savunma mekanizması geliştirmesini sağlıyoruz. Kişiselleştirilmiş aşılardan bahsettiğimizde kulağa biraz bilim kurgu gibi gelebiliyor ama bizim teknolojimiz bunu yapabilecek güçte Özellikle pankreas kanserindeki çalışmalarımız bize tümörlerin giderilmesi konusunda çok başarılı olduğunu gösterdi" dedi.

    Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Türeci, "İnsanın kendi bağışıklık hücrelerini taklit edebilmesini, vücudun kendi kendine savunma mekanizması geliştirmesini sağlıyoruz. Kişiselleştirilmiş aşılardan bahsettiğimizde kulağa biraz bilim kurgu gibi gelebiliyor ama bizim teknolojimiz bunu yapabilecek güçte Özellikle pankreas kanserindeki çalışmalarımız bize tümörlerin giderilmesi konusunda çok başarılı olduğunu gösterdi" dedi.

  8. VEREM VE SITMA AŞISI DA GELİYOR Türeci ve Şahin tüberküloz, verem, sıtma ve HİV aşıları üzerinde çalıştıklarını, verem ve sıtma aşılarıyla ilgili klinik çalışmaların da yıl sonunda başlayacağını duyurdu. İki bilim insanı, Biontech firması olarak Türkiye'de de bir kuruluşla birlikte çalışmalara başladıklarını ve başta akciğer kanseriyle ilgili olmak üzere Türkiye'de de aşı ve immünoterapiye yönelik bilimsel çalışmaların yürütüleceğini açıkladı.

    VEREM VE SITMA AŞISI DA GELİYOR Türeci ve Şahin tüberküloz, verem, sıtma ve HİV aşıları üzerinde çalıştıklarını, verem ve sıtma aşılarıyla ilgili klinik çalışmaların da yıl sonunda başlayacağını duyurdu. İki bilim insanı, Biontech firması olarak Türkiye'de de bir kuruluşla birlikte çalışmalara başladıklarını ve başta akciğer kanseriyle ilgili olmak üzere Türkiye'de de aşı ve immünoterapiye yönelik bilimsel çalışmaların yürütüleceğini açıkladı.