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Bu Uygulamayı Hemen Silin!

Yüklediğimiz bazı uygulamalar oldukça kötü sonuçlara sebep olabiliyor.

  1. Artık 7'den 70'e herkesin elinde olan akıllı cep telefonları, hayatımızı her alanda kolaylaştırmış durumda. Türlü türlü uygulamalar sayesinde ihtiyacımız olan her şeyi oturduğumuz yerden yapmak büyük bir kolaylıkken, yüklediğimiz bazı uygulamalar ise oldukça kötü sonuçlara sebep olabiliyor.

    Artık 7'den 70'e herkesin elinde olan akıllı cep telefonları, hayatımızı her alanda kolaylaştırmış durumda. Türlü türlü uygulamalar sayesinde ihtiyacımız olan her şeyi oturduğumuz yerden yapmak büyük bir kolaylıkken, yüklediğimiz bazı uygulamalar ise oldukça kötü sonuçlara sebep olabiliyor.

  2. Akıllı telefonlar şüphesiz hayatımızı kolaylaştırmak adına çok büyük bir nimet. Aklımıza gelebilecek hemen hemen her şeyi, artık küçük parmak hareketleriyle halledebiliyoruz.

    Akıllı telefonlar şüphesiz hayatımızı kolaylaştırmak adına çok büyük bir nimet. Aklımıza gelebilecek hemen hemen her şeyi, artık küçük parmak hareketleriyle halledebiliyoruz.

  3. Ancak bu tarz teknolojik aletlerin faydalarının yanı sıra zararları da bulunabiliyor. İşte Google'ın telefonlarınızda bulunmamasını ve bir an önce silmenizi önerdiği tehlikeli uygulamalar...

    Ancak bu tarz teknolojik aletlerin faydalarının yanı sıra zararları da bulunabiliyor. İşte Google'ın telefonlarınızda bulunmamasını ve bir an önce silmenizi önerdiği tehlikeli uygulamalar...

  4. Call Recorder: Telefon görüşmelerinizin kaydını tutan bu uygulama, gizliden gizliye sesinizi üçüncü parti uygulamalarla da paylaşıyor.

    Call Recorder: Telefon görüşmelerinizin kaydını tutan bu uygulama, gizliden gizliye sesinizi üçüncü parti uygulamalarla da paylaşıyor.

  5. Realtime Booster: Telefonunuzu hızlandırdığını iddia ediyor, ancak bilgilerinizin çalınma riski bulunuyor.

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