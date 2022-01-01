Bu Uygulamayı Hemen Silin!

Artık 7'den 70'e herkesin elinde olan akıllı cep telefonları, hayatımızı her alanda kolaylaştırmış durumda. Türlü türlü uygulamalar sayesinde ihtiyacımız olan her şeyi oturduğumuz yerden yapmak büyük bir kolaylıkken, yüklediğimiz bazı uygulamalar ise oldukça kötü sonuçlara sebep olabiliyor.