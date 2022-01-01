Evleri Boşaltın Sel Var Durum Fena!
Orta ve Doğu Karadeniz bölgesini aşırı sağanak yağış sonrası sel ve su baskınları vurdu. Yağış öğleden sonra şiddetlendi. AFAD, "alt katlardaki evleri terkedin, üst katlara çıkın" uyarısı yaptı. Bugün en büyük riskin Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'da olduğu açıklandı. Prof. Dr. Orhan Şen "En tehlikeli gün bugün. Kritik saatler başladı.
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Afet ve Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kırmızı kod uyarısı yapılan Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Karabük ve Sinop'ta alarm verildi. Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde taşan sel suları 2 köprüyü yıktı, bazı köprüler yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya! İçişleri Bakanlığı emriyle İnebolu'da dükkanlar açılmadı. Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Önümüzdeki saatler kritik! Lütfen her zamankinden daha dikkatli olalım" dedi. Öte yandan AFAD'dan yapılan açıklamada Batı Karadeniz'deki 15 ilçe için taşkın riskinin tehlikeli boyutlara ulaştığı bildirildi. 15 ilçe merkezi için sel baskını alarmı verildi. İşte Karadeniz'deki sağanaklarla ilgili son gelişmeler...
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Karadenizde özellikle 5 şehirde dün gece başlayan şiddetli yağış akşam saatlerine kadar devam edecek. Yarın beklenen yağış ise bugünkü kadar şiddetli olmayacak. Bugün en riskli kentlerin Zonguldak, Bartın ve Kastamonu olduğu açıklandı. Kocaeli, Düzce, Bursa ve Sakarya'da da şiddetli yağış geçişi olacak.
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Yarın daha az yağacak ama tehlikeli...
Yarınki hava durumuna göre bugünkü kadar şiddetli bir yağış olmayacak. Toprak suya doyduğu için devam eden yağışlarda oluşabilecek tehlikelere karşı dikkatli olunmalı. Karadenizliler çarşambaya kadar dikkatli olsunlar. Alt katlarda bulunmayın, Sinop ve Samsun açıklarında hortum oluşabilir.
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Orhan Şen sağanak yağışın biteceği saati verdi
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr Oran Şen ise, "Saatler geçtikçe durum daha da ciddileşiyor. Tehlike daha da artacak. Dere yatağına yakın yerlerdekiler evlerini terk etsinler. Risk daha da artıyor saatler geçtikçe. Akşam 18.00'e kadar bu devam edecek. Sonra Düzce'ye kayacak. Gece hafifleyecek. Damlaların çapları çok büyük. Bir saatte 14 kg yağdığını görüyorum. Bu çok fazla bir yağış. Dikey yamaçlar var, oraya yağan yağmur daha buraya gelmedi. Akşam 18.00'a kadar devam edecek." dedi.
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Şehircilik Bakanı Kurum: Önümüzdeki saatler kritik
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, batı Karadeniz'de yaşanan sel tehlikesi hakkında, "Ekiplerimiz sahada! Şiddetli yağıştan etkilenerek zarar gören noktalarda hasar tespit çalışmalarına başladık. Bundan sonrası için de önlemleri tüm ilgili kurumlarca alıyoruz. Önümüzdeki saatler kritik! Lütfen her zamankinden daha dikkatli olalım" dedi.
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Sağlık Bakanı Koca'dan açıklama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da "Batı Karadeniz?deki yoğun yağış nedeniyle oluşan, oluşabilecek sel afetlerinin yol açması muhtemel sorunlara karşı bölgede toplam 239 adet ambulans ile 1.573 personel, 15 UMKE timi ile 356 personel olmak üzere toplam 254 araç ve 1.929 sağlık personeli görevlendirmesi yapılmıştır" bilgisi verdi.
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Kastamonu'da durum felaket!
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle ilçe merkezinden geçen çay taştı, köprüler yıkıldı. Çay kenarındaki binaların giriş katlarını su basarken, bölge halkı da üst katlara çıkmaları konusunda uyarıldı.
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Ya evlerinizi terkedin ya da zorla çıkaracağız Zonguldak'ta yoğun yağışlarda tarım alanları, yollar su altında kaldı. Gökçebey ilçesinde Çay ve Köprübaşı
mahallelerinde bulunan 25 evi sel suları bastı. Bölgede yaklaşık 100 kişi güvenli bölgeye alındı. Dere yatağına yakın su baskınına yakın olan konutların boşaltılması için sık sık konut sahipleri ikaz edildi ve boşaltmaya karşı çıkanların kolluk kuvvetleri tarafından tahliye edileceği açıklandı.
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Bozkurt'ta mahsur kalanlar helikopterlerle kurtarıldı!
Kastamonu'da Ezine Çayının taşması sonucu felaketi yaşayan Bozkurt?ta ilçe merkezini sular altında kaldı. Bozkurt ilçesine bağlı İlişi Köyü'nde mahsur kalanlar helikopterlerle kurtarıldı.
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Bozkurt Devlet hastanesi boşaltıldı
Bozkurt ilçe merkezinde ekipler çalışmalarını sürdürürken ilçe devlet hastanesi tedbir amaçlı boşaltıldı. Hastanede tedavi gören vatandaşlar Abana İlçe Devlet Hastanesi?ne sevk edildi. Bozkurt İlçe Devlet Hastanesinin bir süre hasta kabul etmeyeceği öğrenilirken acil yardım hizmetleri Abana İlçe Devlet Hastanesinde verilecek.
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Selde mahsur kalanlar botlarla tahliye ediliyor
Kastamonu il genelinde gece saatlerinde başlayan yağış aralıklarla etkisini arttırarak devam ediyor. Yoğun yağış nedeniyle Kastamonu'nun İnebolu ve Bozkurt ilçelerinde sağanak yağışın ardından sel sularının da etkisiyle taşan çaylar nedeniyle su baskınları oluştu. Birçok kişi evlerinde mahsur kaldı. Başlatılan tahliye çalışmalarında, evlerinde mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye ekipleri tarafından botlarla kurtarıldı.
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Hoparlörlerden sürekli anonslar yapılıyor
Taşkın nedeniyle belediye hoparlörlerinden anons yapılarak, vatandaşların iş yerlerini açmamaları ve çay kenarına yaklaşmamaları, birinci katta oturanların üst katlara çıkarak tedbir almaları gerektiği uyarısı yapıldı. Ayrıca Kastamonu-İnebolu Karayolu, Küre Ersizlerdere mevkiinde ve Küre-İnebolu yolu ile Şenpazar-Cide arasında meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Ulaşımın kapalı olduğu bölgelerde ekipler önlem aldı.
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Ekipler derelerin önünü açmaya çalışıyor
Zonguldak'ta dün öğle saatlerinden bu yana zaman zaman etkili olan şiddetli yağış bugün de devam etti. Yoğun yağış nedeniyle dere yatağında biriken sular Çaydamar Deresini taşma noktasına getirdi. Geceden bu yana nöbette olan ekipler köprünün olduğu kısımlarda biriken odunlar ve tahta parçalarını temizledi. Ekipler kentin belirli noktasında çalışmalarını sürdürürken, muhtemel sel tehlikesine karşı tedbiri üst seviyede tutuyor.
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Zonguldak?ta yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı 931 personel ile 24 araç görev yapıyor. Gökçebey ilçesindeki Gaziler deresi yoğun yağış neticesinde taşarken, dere kenarında bulunan 25 konutu su bastı. 90 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. 27 Haziran tarihinde engelli ve hamile kamu personelinin bir gün idari izinli sayılması karar verildi.
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Karabük?te yaşanan yağışlardan dolayı tıkanan menfezler açıldı. Düzce?de yaşanabilecek olumsuzluklara karşı 308 personel ile 110 araç görev yapıyor. Ayrıca 7 konutta 34 kişi bulundukları yerlerden tahliye edildi.
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Bartın'da sokağa çıkmayın çağrısı yapılıyor
Bartın için kırmızı alarm yüksek seviyelere çıkarıldı. Bartın Çayı'nda neredeyse dalgalar oluşmuş durumda. Kozcağız ilçesinde de alarm verilmişti. Ev iş yerlerini su bastı. Otobüs terminalini neredeyse su basmış durumda. Kozcağız'a giriş ve çıkışlar durduruldu. Kimseye izin verilmiyor. Vatandaşlara dışarı çıkmayın uyarısı yapıldı.
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AFAD 15 ilçe için uyarı yaptı
AFAD'dan yapılan uyarıda, Kastamonu'nun İnebolu, Bozkurt, Abana, Çatalzeytin, Küre, Pınarbaşı, Şenpazar, Cide ilçeleri; Karabük'ün Merkez, Ovacık, Safranbolu ilçeleri; Zonguldak'ın Devrek, Gökçebey ilçeleri; Sinop'un Ayancık ilçesi ve Bartın'ın merkezinde taşkın riskinin tehlikeli boyutlara ulaştığı bildirildi. Açıklamada, "Taşkın sahasındaki vatandaşlarımızın sel ve ani su yükselmesine karşı güvenli alanlarda olmaları, araçlarını dere kenarlarından çekmeleri, acil durumlarda 112'yi aramaları önemle duyurulur" denildi.
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Bartın'da Arıt Deresi yükseldi
Bartın merkeze bağlı Arıt köyünde bulunan Arıt Deresi'nin Çöme Boğazı mevkisinde sular yükseldi. Dere, taşma noktasına gelirken, köyde bazı tarım alanları da sular altında kaldı.
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Köprüler ulaşıma kapatıldı, camiler, evler sular altında
Sinop'un Türkeli ilçesinde, dün geceden itibaren etkili olan Sağanak Yağış taşkına yol açtı, cami ve bazı evler sular altında kaldı. İlçede gece saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sağanak yağış, bazı köy yollarında tahribata yol açarken, 11 Ağustos 2021'de meydana gelen sel felaketinde yıkılması sonucu yapılan Yılanlık, Çayırlar ve Yeşiloba köyündeki geçici köprüler ulaşıma kapandı. Dere taşması sonucu ilçeye bağlı Çatakgüney köyünde cami ve bazı evler sular altında kaldı.
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Yılanlık ve Çayırlar'daki geçici köprülerin ilçe merkezi ile yaklaşık 15 köyü birbirine bağladığı öğrenilirken, ilçede Kaymakam Mesut Ozan Yılmaz Başkanlığında oluşturulan kriz masası, aşırı yağış nedeniyle oluşabilecek can ve mal kayıplarının önüne geçebilmek için gelişmeleri anbean takip ediyor. Bu arada, Türkeli Çayının yükselmesi nedeniyle Metin Bostancıoğlu Caddesi araç ve yaya trafiğine geçici olarak kapatıldı.
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Sel suları iki köprüyü yıktı
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yağan şiddetli yağışın dereleri taşması neticesinde 2 köprü yıkıldı. Yıkılan köprülerden bir tanesi sel sularının etkisiyle akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Dehşet veren anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi. İlçede yer alan Musa Mahallesi'nde ise evleri sel suları bastığı öğrenildi. Öte yandan, Kastamonu Valiliği koordinesinde bütün kamu kurumları yaşanan tüm olumsuzluklara karşı harekete geçti.
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Dere boyundaki dükkanlar açılmadı, alt katlar boyaltıldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gece boyunca ve bugün teyakkuz devam ediyor. Birçok noktada iş makinaları ve uyarılarla tedbir alındı. Ancak İnebolu?da dere çok yükseldi. Dere boyu dükkanlar açılmayacak. Valimiz ve tüm birimler çalışıyor. AFAD Başkanımız Yunus Sezer İnebolu?ya geçiyor. Allah muhafaza etsin" ifadelerini kullandı.
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Samsun Valiliği uyardı: Saat 21'e kadar sürecek Samsun Valiliği?nden yapılan açıklamada, ?Meteoroloji Genel Müdürlüğü?nün son değerlendirmesine göre ilimizin batısında; Alaçam ve Yakakent başta olmak üzere Vezirköprü, Bafra ve Havza ilçelerimizde görülen yer yer şiddetli yağışların bugün akşam saat 21.00?e kadar devam etmesi beklenmektedir. Alaçam ilçemize son 6 saatte gerçekleşen yağış miktarı 58 kg?a, son 1 saatte gerçekleşen yağış miktarı ise 43 kg?a ulaşmıştır" denildi.
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