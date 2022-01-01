Kemik Erimesi Sorununa Kökten Çözüm

BESLENME FAKTÖRLERİ ES GEÇİLMEMELİ Beden Kitle İndeksi önemli: Beden Kitle İndeksi'nin 20'nin altında olması osteoporoz için risk faktörü olduğu bilinmektedir. O nedenle çok yani aşırı zayıf olmak kemik sağlığı açısından olumlu değildir. Kas ve yaşa göre fizyolojik duruma en uygun optimal kiloda olmanızı sağlamak aslında çok önemlidir. Bu yüzden bir beslenme uzmanına danışarak ona gçre bir liste oluşturulması ve vücut ölçümü yapılması gerekiyor.