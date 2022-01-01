Aldatılan Berdan Mardini'den Çarpıcı Açıklamalar

11 yıldır Avrupa'da konser yapamıyorum ama bu tehditler beni yıldırmaz. Başıma bunların geleceğini bilsem de yine programımı yapardım. Cumhurbaşkanımız "TRT KURDİ açıldı, hayırlı olsun" dediğinde sevinçten ağlamış bir insanım. Yıllarca yasaklanmış ana dilinde, devletimizin ekranına çıkıp şarkılar söylüyorsun, program yapıyorsun. Bu benim için çok kıymetli. Ben her zaman söylüyorum, Cumhurbaşkanımız ülkemiz adına çok önemli işler yaptı. 100 yılda yapılacak işleri 10 yılda yaptı. Türkiye, eski Türkiye değil. Yine söylüyorum, Erdoğan, dünya liderleri arasında da en iyi liderlerden biri."