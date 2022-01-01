Aldatılan Berdan Mardini'den Çarpıcı Açıklamalar
Geçtiğimiz sene skandallarla boşanan Berdan Mardini, eski Fatoş Yelliler hakkında yaptığı açıklamalarla herkesi şaşırttı. Mardini, eşinin açtığı velayet davasına bile katılmadığını 10 yıllık evliliğinde 9 yıl boyunca aldatıldığını söyledi. Bunun yanı sıra yıllarca PKK tarafından tehdit edildiğini bu yüzden uzun bir süre iş yapamadığını açıkladı.
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TRT Kurdi'de program sunuculuğu yapan hem oyuncu hem de türkücü Berdan Mardini, önceki gün Sabah Gazetesi'nde Tuba Kalçık ile özel hayatı hakkında konuştu. Geçtiğimiz sene magazin gündemine bomba gibi düşen boşanma haberlerine dair ayrıntıları ilk kez anlatan Mardini'nin açıklamaları tüyleri diken diken yaptı.
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BAŞKAN ERDOĞAN DÜNYA LİDERİ! Öte yandan TRT Kurdi'de yaptığı program nedeniyle PKK tarafından tehdit edilen Mardini, Avrupa konserlerinin iptal edildiğini açıkladı. O dönemde yaşadıklarını ifade ederken sesi titreyen Mardini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür etmeyi ihmal etmedi:
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"Evet. O dönemler tehdit edildim, konserlerim de iptal oldu, Türkiye'deki birçok yapım firmasından da veto yedim. Sosyal medyadan açık açık tehditlere maruz kaldım. Ne mesajlar geldi bana o dönem... Bunun yanı sıra ben yılda 30-40 tane Avrupa konseri yaparken, TRT KURDİ'de program yaptıktan sonra Avrupa'da konser veremedim, tehdit ediyorlardı çünkü beni.
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11 yıldır Avrupa'da konser yapamıyorum ama bu tehditler beni yıldırmaz. Başıma bunların geleceğini bilsem de yine programımı yapardım. Cumhurbaşkanımız "TRT KURDİ açıldı, hayırlı olsun" dediğinde sevinçten ağlamış bir insanım. Yıllarca yasaklanmış ana dilinde, devletimizin ekranına çıkıp şarkılar söylüyorsun, program yapıyorsun. Bu benim için çok kıymetli. Ben her zaman söylüyorum, Cumhurbaşkanımız ülkemiz adına çok önemli işler yaptı. 100 yılda yapılacak işleri 10 yılda yaptı. Türkiye, eski Türkiye değil. Yine söylüyorum, Erdoğan, dünya liderleri arasında da en iyi liderlerden biri."
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BENİ SIRTIMDAN BIÇAKLADI! 10 yıllık eski eşinin kendisini sürekli aldattığını açıklayan Mardini, çocukların annelerini görmek istemediklerini belirtti. Eşiyle aldatma sürecine geldiği noktayı ise şu sözlerle ifade etti:
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"Kafasına peruklar takıp, gece kulüplerinde gezeceğini hiç düşünmezdim. İş için Bodrum'a gitmiştim, döndüğümde evde yoktu. Çocuklar da ağlamaya başladı. Telefonla arıyorum eve gel diye. Gelmedi, telefonu da kapattı.
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Meğer gece kulübünde eğleniyormuş. Sabaha kadar açmadı telefonunu. O gün şüphelendim. Ertesi gün boşanma davası açtım. Beni sırtımdan bıçakladı desem yeridir."
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ÇOCUKLARINI SEVMİYOR! Çocuklarının bakımını kendi kız kardeşlerinin üstlendiğini söyleyen Mardini, Fatoş Yelliler'in çocuklarını görmek için herhangi bir çaba harcamadığını söyledi.
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Boşanma sonrası Fatoş Yelliler'in arabasının kurşunlanması hakkında ise yeniden açıklama yapan Mardini, olayın kendisiyle alakası olmadığının altını çizdi.