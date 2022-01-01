Tablet Reyiz'in Son Halini Görenler Tanıyamıyor!
2013 yılında yüklediği kutu açılım videosu ie tanınan ve tüm Türkiye'nin 'Tablet reyiz' olarak bildiği çocuk değişimi ile herkesi şok etti.
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9 yıl önce sosyal medyanın ilk zamanlarında kendisine aldığı tabletin kutu açılımını yaparken çektiği video ile hafızalara kazınan çocuk geri döndü!
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Tüm Türkiye'nin 'Tablet Reyiz' olarak bildiği yeni aldığı tabletinin kutusunu açarken izleyicilerin iç sesi olan çocuk ?Güvenemiyorum da? diyerek yeni ürününü kameralar karşısında göstermişti.
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Kutuyu açan çocuk karşısında bir anda salatalık görünce büyük şaşkınlık yaşamıştı.
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TikTok?ta yıllar sonra kendisine ait bir hesap açan Mustafa isimli fenomen çocuk gönderisine ?Tablet Reyiz?i unuttunuz mu?? notunu ekledi.
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Herkesi şaşkına çeviren fenomenin yıllar içersindeki değişimi ve yakışıklılığı dikkat çekti.
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