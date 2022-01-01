Tablet Reyiz'in Son Halini Görenler Tanıyamıyor!

MHP'li vekil: EYT ve sözleşmeli çalışanlar hükümetimizin gündeminde
MHP'li vekil: EYT ve sözleşmeli çalışanlar hükümetimizin gündeminde
Kaskoda 250 TL Trafikte 100 TL İndirimler Net Kazancım Net
Kaskoda 250 TL Trafikte 100 TL İndirimler Net Kazancım Net
Sponsorlu İçerik
Üç ülke arasında mutabakat imzalandı... İşte maddeler
Üç ülke arasında mutabakat imzalandı... İşte maddeler
'3600 ek gösterge' ile 'öğrenci affı' düzenlemesi TBMM'ye sunuldu
'3600 ek gösterge' ile 'öğrenci affı' düzenlemesi TBMM'ye sunuldu
'Kimsenin şüphesi olmasın, ekonomimiz güçlenerek yoluna devam ediyor'
'Kimsenin şüphesi olmasın, ekonomimiz güçlenerek yoluna devam ediyor'
TBMM'de Genel Kurul çalışma süresi arttırıldı
TBMM'de Genel Kurul çalışma süresi arttırıldı
Erdoğan'ın Finlandiya ve İsveç ile yaptığı dörtlü görüşme sona erdi
Erdoğan'ın Finlandiya ve İsveç ile yaptığı dörtlü görüşme sona erdi
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Vali'den KKKA açıklaması: Bir gencimizi bu hastalıktan kaybettik
Vali'den KKKA açıklaması: Bir gencimizi bu hastalıktan kaybettik
Şanlıurfa'da doktora saldırı kamerada
Şanlıurfa'da doktora saldırı kamerada
Motorine beklenen indirim geldi
Motorine beklenen indirim geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ve diğer dünya liderleriyle görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ve diğer dünya liderleriyle görüşecek
Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın toplanacak
Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın toplanacak
Sağlık Bakanı yanıtladı: Maske geri gelecek mi?
Sağlık Bakanı yanıtladı: Maske geri gelecek mi?
Cüneyt Arkın'ın ailesinden açıklama: Cenaze programı belli oldu
Cüneyt Arkın'ın ailesinden açıklama: Cenaze programı belli oldu
Bakan Nebati: Dövizle işiniz yok, TL ile iş yapın
Bakan Nebati: Dövizle işiniz yok, TL ile iş yapın
'Demir yumruk' operasyonunda detaylar belli oldu: 280 gözaltı
'Demir yumruk' operasyonunda detaylar belli oldu: 280 gözaltı
Asgari ücrete ara zamda öne çıkan formül ve rakamlar
Asgari ücrete ara zamda öne çıkan formül ve rakamlar
Hak-İş Başkanı Arslan'dan asgari ücrete zam açıklaması
Hak-İş Başkanı Arslan'dan asgari ücrete zam açıklaması
Haftalık vaka sayıları açıklandı: Vakalar yüzde 50 arttı
Haftalık vaka sayıları açıklandı: Vakalar yüzde 50 arttı
Memurların zam ve tazminat kararnamesinde değişiklik yapıldı
Memurların zam ve tazminat kararnamesinde değişiklik yapıldı
1 milyar dolarlık rezervin bulunduğu kuyulardan petrol çıkarılıyor
1 milyar dolarlık rezervin bulunduğu kuyulardan petrol çıkarılıyor
Ali Yalçın'dan 'kadrolu öğretmen' açıklaması
Ali Yalçın'dan 'kadrolu öğretmen' açıklaması
BDDK'nın kredi hamlesiyle gerileyen dolar yükselişte
BDDK'nın kredi hamlesiyle gerileyen dolar yükselişte
'İdam cezası' tartışmasına Bahçeli de katıldı: Destek veririz
'İdam cezası' tartışmasına Bahçeli de katıldı: Destek veririz
20 bin yeni öğretmenin yarısı İstanbul'da göreve başlayacak
20 bin yeni öğretmenin yarısı İstanbul'da göreve başlayacak
7 Kurum toplamda 393 personel almak için ilana çıktı
7 Kurum toplamda 393 personel almak için ilana çıktı
Memurun, maaş ve ikramiye dışında gelir kalemleri artıyor
Memurun, maaş ve ikramiye dışında gelir kalemleri artıyor
Konutta balon söndü: Sahte ilanlar siliniyor
Konutta balon söndü: Sahte ilanlar siliniyor
AK Parti'de 'gönül alma' seferberliği
AK Parti'de 'gönül alma' seferberliği
ÖSYM: Sınav görevli ücretleri güncellenecek
ÖSYM: Sınav görevli ücretleri güncellenecek
Advertisement

Tablet Reyiz'in Son Halini Görenler Tanıyamıyor!

2013 yılında yüklediği kutu açılım videosu ie tanınan ve tüm Türkiye'nin 'Tablet reyiz' olarak bildiği çocuk değişimi ile herkesi şok etti.

  1. 9 yıl önce sosyal medyanın ilk zamanlarında kendisine aldığı tabletin kutu açılımını yaparken çektiği video ile hafızalara kazınan çocuk geri döndü!

    9 yıl önce sosyal medyanın ilk zamanlarında kendisine aldığı tabletin kutu açılımını yaparken çektiği video ile hafızalara kazınan çocuk geri döndü!

  2. Tüm Türkiye'nin 'Tablet Reyiz' olarak bildiği yeni aldığı tabletinin kutusunu açarken izleyicilerin iç sesi olan çocuk ?Güvenemiyorum da? diyerek yeni ürününü kameralar karşısında göstermişti.

    Tüm Türkiye'nin 'Tablet Reyiz' olarak bildiği yeni aldığı tabletinin kutusunu açarken izleyicilerin iç sesi olan çocuk ?Güvenemiyorum da? diyerek yeni ürününü kameralar karşısında göstermişti.

  3. Kutuyu açan çocuk karşısında bir anda salatalık görünce büyük şaşkınlık yaşamıştı.

    Kutuyu açan çocuk karşısında bir anda salatalık görünce büyük şaşkınlık yaşamıştı.

  4. TikTok?ta yıllar sonra kendisine ait bir hesap açan Mustafa isimli fenomen çocuk gönderisine ?Tablet Reyiz?i unuttunuz mu?? notunu ekledi.

    TikTok?ta yıllar sonra kendisine ait bir hesap açan Mustafa isimli fenomen çocuk gönderisine ?Tablet Reyiz?i unuttunuz mu?? notunu ekledi.

  5. Herkesi şaşkına çeviren fenomenin yıllar içersindeki değişimi ve yakışıklılığı dikkat çekti.

    Herkesi şaşkına çeviren fenomenin yıllar içersindeki değişimi ve yakışıklılığı dikkat çekti.