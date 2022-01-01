Sır Gibi Sakladığı Oğlu Ortaya Çıktı!

Ceylan'ın gözlerden uzak büyüttüğü Yiğitcan Gürgen'i paylaştı. Sosyal medyada olay olan paylaşımda 27 yaşında olan oğluna yazdığı not dikkat çekti. Ceylan; 'Ayakta duracak halim yokken ayakta duracak nedenlerim var benim. Çünkü ben bir anneyim. Canım oğlum ve kızım sizi çok seviyorum ellerimiz hiç ayrılmasın inşallah' notunu da düşmeyi ihmal etmedi.