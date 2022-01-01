Sır Gibi Sakladığı Oğlu Ortaya Çıktı!
Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Ceylan'ın oğlunu görenler şaştı kaldı. İşte Ceylan'ın ekranlardan uzak sakladığı oğlu....
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Çocuk yaşta sahnelerde yer alan ünlü Türkücü Ceylan hem kendi hem de kızı Melodi'nin estetikli imajıyla son dönemde en çok konuşulan ünlüler arasında yer alıyor.
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Kızı Melodi Bozkurt'un değişimi damga vurmuştu.
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Ceylan'ın kızı Melodi geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka biri oldu.
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Türkücü Ceylan, sosyal medya hesabından herkesten sakladığı oğluyla fotoğrafını paylaştı.
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İşte Ceylan ve oğlu Yiğitcan Gürgen..
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Ceylan'ın gözlerden uzak büyüttüğü Yiğitcan Gürgen'i paylaştı. Sosyal medyada olay olan paylaşımda 27 yaşında olan oğluna yazdığı not dikkat çekti. Ceylan; 'Ayakta duracak halim yokken ayakta duracak nedenlerim var benim. Çünkü ben bir anneyim. Canım oğlum ve kızım sizi çok seviyorum ellerimiz hiç ayrılmasın inşallah' notunu da düşmeyi ihmal etmedi.
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Birçok sosyal medyad kullanıcısı ünlü şarkıcının kızı ve oğluyla yaptığı paylaşıma üç arkadaş gibisiniz yorumları yaptı.