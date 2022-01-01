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Sır Gibi Sakladığı Oğlu Ortaya Çıktı!

Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Ceylan'ın oğlunu görenler şaştı kaldı. İşte Ceylan'ın ekranlardan uzak sakladığı oğlu....

  1. Çocuk yaşta sahnelerde yer alan ünlü Türkücü Ceylan hem kendi hem de kızı Melodi'nin estetikli imajıyla son dönemde en çok konuşulan ünlüler arasında yer alıyor.

    Çocuk yaşta sahnelerde yer alan ünlü Türkücü Ceylan hem kendi hem de kızı Melodi'nin estetikli imajıyla son dönemde en çok konuşulan ünlüler arasında yer alıyor.

  2. Kızı Melodi Bozkurt'un değişimi damga vurmuştu.

    Kızı Melodi Bozkurt'un değişimi damga vurmuştu.

  3. Ceylan'ın kızı Melodi geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka biri oldu.

    Ceylan'ın kızı Melodi geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka biri oldu.

  4. Türkücü Ceylan, sosyal medya hesabından herkesten sakladığı oğluyla fotoğrafını paylaştı.

    Türkücü Ceylan, sosyal medya hesabından herkesten sakladığı oğluyla fotoğrafını paylaştı.

  5. İşte Ceylan ve oğlu Yiğitcan Gürgen..

    İşte Ceylan ve oğlu Yiğitcan Gürgen..

  6. Ceylan'ın gözlerden uzak büyüttüğü Yiğitcan Gürgen'i paylaştı. Sosyal medyada olay olan paylaşımda 27 yaşında olan oğluna yazdığı not dikkat çekti. Ceylan; 'Ayakta duracak halim yokken ayakta duracak nedenlerim var benim. Çünkü ben bir anneyim. Canım oğlum ve kızım sizi çok seviyorum ellerimiz hiç ayrılmasın inşallah' notunu da düşmeyi ihmal etmedi.

    Ceylan'ın gözlerden uzak büyüttüğü Yiğitcan Gürgen'i paylaştı. Sosyal medyada olay olan paylaşımda 27 yaşında olan oğluna yazdığı not dikkat çekti. Ceylan; 'Ayakta duracak halim yokken ayakta duracak nedenlerim var benim. Çünkü ben bir anneyim. Canım oğlum ve kızım sizi çok seviyorum ellerimiz hiç ayrılmasın inşallah' notunu da düşmeyi ihmal etmedi.

  7. Birçok sosyal medyad kullanıcısı ünlü şarkıcının kızı ve oğluyla yaptığı paylaşıma üç arkadaş gibisiniz yorumları yaptı.

    Birçok sosyal medyad kullanıcısı ünlü şarkıcının kızı ve oğluyla yaptığı paylaşıma üç arkadaş gibisiniz yorumları yaptı.