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Whatsapp Çok Yuva Yıkacak...

Dünya üzerinde en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, çok ses getirecek yeni bir güncelleme üzerinde çalışıyor.

  1. Çevriçiçi mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, yeni bir güncelleme üzerinde çalışıyor. Gelecek olan güncelleme ise birçok kişinin başını yakacak gibi görünüyor.

    Çevriçiçi mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, yeni bir güncelleme üzerinde çalışıyor. Gelecek olan güncelleme ise birçok kişinin başını yakacak gibi görünüyor.

  2. Geçen günlerde platformun bir ?mesaj düzenleme? özelliği üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı. Ekran görüntüleriyle görülen bu özelliğin geliştirme aşamasında olduğu aktarılmıştı.

    Geçen günlerde platformun bir ?mesaj düzenleme? özelliği üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı. Ekran görüntüleriyle görülen bu özelliğin geliştirme aşamasında olduğu aktarılmıştı.

  3. Bunun yanı sıra mesajlaşma uygulamasında herkesin bildiği gibi mesajları silme özelliği bulunuyor. Bu özellik, ?Herkesten Sil? veya ?Benden Sil? seçenekleriyle mesajları belli bir süre içinde silmenize olanak tanıyor.

    Bunun yanı sıra mesajlaşma uygulamasında herkesin bildiği gibi mesajları silme özelliği bulunuyor. Bu özellik, ?Herkesten Sil? veya ?Benden Sil? seçenekleriyle mesajları belli bir süre içinde silmenize olanak tanıyor.

  4. Bugün ortaya çıkan yeni özellikle birlikte artık arkadaşlarınızın sildiği mesajları geri almasını söyleyebileceksiniz.

    Bugün ortaya çıkan yeni özellikle birlikte artık arkadaşlarınızın sildiği mesajları geri almasını söyleyebileceksiniz.

  5. Yapılan işlemi geri alma butonu geliyor <br> WABetaInfo tarafından bildirilenlere göre WhatsApp, yapılan bir işlemi geri almanıza olanak tanıyan bir buton üzerinde çalışıyor. Bu özelliğin oldukça kullanışlı olabileceğini söylemek mümkün.

    Yapılan işlemi geri alma butonu geliyor
    WABetaInfo tarafından bildirilenlere göre WhatsApp, yapılan bir işlemi geri almanıza olanak tanıyan bir buton üzerinde çalışıyor. Bu özelliğin oldukça kullanışlı olabileceğini söylemek mümkün.

  6. Örneğin bir mesajı yanlışlıkla silerseniz, bu buton sayesinde bu işlemi geri alabileceksiniz. Paylaşılan ekran görüntüleri özelliğin uygulamada nasıl görüneceği ve kullanılacağı ile ilgili ipuçlarını da gözler önüne serdi. WABetaInfo tarafından paylaşılan görüntüde, mesajları sildikten sonra ekranın alt kısmında ?Mesaj Silindi? ifadelerinin bulunduğu bir bildirim karşımıza çıkıyor.

    Örneğin bir mesajı yanlışlıkla silerseniz, bu buton sayesinde bu işlemi geri alabileceksiniz. Paylaşılan ekran görüntüleri özelliğin uygulamada nasıl görüneceği ve kullanılacağı ile ilgili ipuçlarını da gözler önüne serdi. WABetaInfo tarafından paylaşılan görüntüde, mesajları sildikten sonra ekranın alt kısmında ?Mesaj Silindi? ifadelerinin bulunduğu bir bildirim karşımıza çıkıyor.

  7. Bu bildirimin yan kısmında ise işlemi geri almanızı sağlayacak ?Undo? (Geri Al) butonunu görülüyor. Bunun Gmail?de yer alan geri alma özelliğine benzediği söylenebilir.

    Bu bildirimin yan kısmında ise işlemi geri almanızı sağlayacak ?Undo? (Geri Al) butonunu görülüyor. Bunun Gmail?de yer alan geri alma özelliğine benzediği söylenebilir.

  8. Özelliğin hem grup mesajlarında hem de bireysel mesajlarda kullanılabilmesi mümkün. Ancak, geri alma butonunun ?Herkesten Sil? özelliği ile silinen mesajlarda çalışıp çalışmayacağı bilinmiyor. Ekran görüntüsünde yeni özelliğin ?Benden Sil? ile birlikte silinmiş bir mesajda kullanıldığı görülüyor.

    Özelliğin hem grup mesajlarında hem de bireysel mesajlarda kullanılabilmesi mümkün. Ancak, geri alma butonunun ?Herkesten Sil? özelliği ile silinen mesajlarda çalışıp çalışmayacağı bilinmiyor. Ekran görüntüsünde yeni özelliğin ?Benden Sil? ile birlikte silinmiş bir mesajda kullanıldığı görülüyor.

  9. Bunun yanı sıra bu özelliğin henüz geliştirme aşamasında olduğunu; yani ne zaman herkes tarafından kullanılabilir olacağının bilinmediğini eklemek gerek.

    Bunun yanı sıra bu özelliğin henüz geliştirme aşamasında olduğunu; yani ne zaman herkes tarafından kullanılabilir olacağının bilinmediğini eklemek gerek.