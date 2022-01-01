Whatsapp Çok Yuva Yıkacak...

Örneğin bir mesajı yanlışlıkla silerseniz, bu buton sayesinde bu işlemi geri alabileceksiniz. Paylaşılan ekran görüntüleri özelliğin uygulamada nasıl görüneceği ve kullanılacağı ile ilgili ipuçlarını da gözler önüne serdi. WABetaInfo tarafından paylaşılan görüntüde, mesajları sildikten sonra ekranın alt kısmında ?Mesaj Silindi? ifadelerinin bulunduğu bir bildirim karşımıza çıkıyor.