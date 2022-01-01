Bayramda Paraya Para Demeyecekler!
Kurban Bayramına sayılı günler kala ünlülerin konser tarifeleri de yavaş yavaş belli olmaya başladı. Yurt içi ve yurt dışında konser vermeye hazırlanan ünlü şarkıcıların alacakları ücret ise dudak uçuklattı.
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Güçlü sesiyle yıllardır sahnelerin tozunu attıran şarkıcı Ebru Gündeş, bayram boyunca Antalya ve Kıbrıs'ta konser verecek. Ünlü şarkıcının bu konserlerden kazacağı ücret ise tam 2 milyon TL olacak.
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Mehmet Dinçerler ile nikah masasına oturan yeni gelin Hadise ise Antalya ve Kıbrıs'ta sahne alarak 2 milyon TL kazanacak.
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Aynı şekilde bayramda Antalya ve Kıbrıs'ta konser vermeye hazırlanan Sibel Can da 2 milyon TL kazanacak.
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Yılların eskitemediği şarkıcı Ajda Pekkan ise Çeşme ve Bodrum'da konser alacak. Bayramda 2 konser vermeye hazırlanan Pekkan ise 1 milyon 200 bin TL'ye el sıkıştı.
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Son dönemlerde yaptığı her hareketle gündem olan Bülent Ersoy ise Antalya'daki sahnesinden 700 bin TL kazanacak.
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Kıbrıs ve Çeşme'de sahne almaya hazırlanan Yıldız Tilbe'nin alacağı ücret ise 1 milyon 800 bin TL.
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Özcan Deniz de Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da Kıbrıs'tan 1 milyon TL ile dönecek.