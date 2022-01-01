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Sağlığıyla İlgili Şok Eden Açıklama!

İbrahim Tatlıses, sağlığıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

  1. Usta sanatçı İbrahim Tatlıses İsrail'de konser verdi. Tatlıses'in konserine binlerce kişi katıldı. Sevilen serlerini seslendiren İbrahim Tatlıses hayranlarıyla sohbet etmeyi ihmal etmedi. Tatlıses, sağlığıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

    Usta sanatçı İbrahim Tatlıses İsrail'de konser verdi. Tatlıses'in konserine binlerce kişi katıldı. Sevilen serlerini seslendiren İbrahim Tatlıses hayranlarıyla sohbet etmeyi ihmal etmedi. Tatlıses, sağlığıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

  2. Uzun bir süre ara veren İbrahim Tatlıses son hız konser vermeye devam ediyor. İsrail'de binlerce kişinin izlemeye geldiği Tatlıses "Mavi Mavi", "Evlerinin Önü Boyalı Direk", "Dom Dom Kurşunu", "Bir Kulunu Çok Sevdim", "Esmersen Güzelsin" gibi en çok seivlen tükülerini seslendirdi.

    Uzun bir süre ara veren İbrahim Tatlıses son hız konser vermeye devam ediyor. İsrail'de binlerce kişinin izlemeye geldiği Tatlıses "Mavi Mavi", "Evlerinin Önü Boyalı Direk", "Dom Dom Kurşunu", "Bir Kulunu Çok Sevdim", "Esmersen Güzelsin" gibi en çok seivlen tükülerini seslendirdi.

  3. "SOL ELİM TUTMUYOR" <br> Sahnede hayranlarına seslenen Tatlıses, sağlık durumuna işaret ederek "Sol elim tutmuyor ama dilim konuşuyor. Sizin dualarınızla ayaktayım." dedi.

    "SOL ELİM TUTMUYOR"
    Sahnede hayranlarına seslenen Tatlıses, sağlık durumuna işaret ederek "Sol elim tutmuyor ama dilim konuşuyor. Sizin dualarınızla ayaktayım." dedi.

  4. Hayranları da sık sık "İbo, İbo" tezahüratı yaparak şarkıcıya desteklerini gösterdi.

    Hayranları da sık sık "İbo, İbo" tezahüratı yaparak şarkıcıya desteklerini gösterdi.