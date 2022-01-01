Uzun bir süre ara veren İbrahim Tatlıses son hız konser vermeye devam ediyor. İsrail'de binlerce kişinin izlemeye geldiği Tatlıses "Mavi Mavi", "Evlerinin Önü Boyalı Direk", "Dom Dom Kurşunu", "Bir Kulunu Çok Sevdim", "Esmersen Güzelsin" gibi en çok seivlen tükülerini seslendirdi.