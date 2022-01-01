Donmuş Et Nasıl Çözülür?
Bozulmaması ve bakteri toplamaması için muhafaza edilmesine çok önemli olan etler dondurulduktan sonra da çözdürürken dikkat etmek gerekiyor. Peki, donmuş etin çözülmesi nasıl olmalıdır? İşte, detaylı açıklamaları...
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Vitamin kaynağı olan etin bozulmaması için derin dondurucuda saklanması gerekir. Bozulmaması ve bakteri toplamaması için muhafaza edilmesine çok önemli olan etler dondurulduktan sonra da çözdürürken dikkat etmek gerekiyor. Peki, donmuş etin çözülmesi nasıl olmalıdır? İşte, detaylı açıklamaları...
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Etin sağlıklı pişirilmesi kadar saklanması da önemlidir. Dondurulan et besin değeri kaybetmeden ve üzerine bakteriler yerleşmeden doğru bir yöntemle çözülmesi sağlı açısından çok önemlidir. Eğer doğru bir yöntemle etlerinizi buzlardan çözdürürseniz besin değerini kaybetmeden tüketebilirsiniz.
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Öncelikle uygulayacağınız yönteme göre etinizin çözülme süreci değişebilir. Uzmanların göre, et dışarda değil de buzdolabının içinde çözülmeye bırakılmalıdır. Bu yöntemin uzun süren fakat daha sağlıklı bir yöntem olduğunu belirtiyorlar.
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Buzdolabından çıkan et maksimum 12 saatte çözülür. Çözülmenin ardından en fazla bir gün buzdolabında muhafaza edilir. Çok fazla bekletmeden tüketmek gerekir.
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Eğer acil yemek yapmanız gerekiyorsa, en kolay yöntem olan geniş bir kabın içerisine suyu doldurun, poşetli ya da ağzı kilitli etinizi suda bekletin. Su soğudukça suyu değiştirirseniz çözülme işlemini hızlandırmış olursunuz. Bu yöntemle 1-2 saat içerisinde etiniz çözülecektir.
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Diğer bir yöntem ise, hızlı bir yöntem olan mikrodalgada çözmektir. Mikrodalgaların hızlı çözme özelliği vardır. Etinizi mikrodalganın içine sığacak büyüklükte bir kaba alın.
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Kabınızın aliminyum ya da metal olmamasına dikkat edin. Çözülme özelliğini seçin ve çalıştırın. Böylece etiniz hızlı bir şekilde çözülecektir. Mikrodalgada çözdüğünüz eti kısa sürede tüketmeye çalışın.
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Dondurulmuş etleri çözdürmek için oda sıcaklığında bir süre bekletmek oldukça yanlış bir bilgidir.
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Yiyecekleri ve etleri buzlukta saklamamızın en büyük sebebi bakterilerin yaşayamayacağı sıcaklıkta tazeliklerini korumaları. Bakterilerin en rahat yaşayıp üreyebildikleri sıcaklık ise 5C-60C aralığı.
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Eti oda sıcaklığında çözülmeye bıraktığımızda birçok bakteri üzerinde dolaşacaktır.
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İşi hızlandırmak için etin üzerine biraz sirke dökebilirsiniz. İçerisindeki asitlerle bakterilerin oluşmasını engelleyebileceği gibi buzun erimesinde de yardımcı bir etken olacaktır.
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Donmuş sebzeli bir eti çözülmeye bıraktığınız taktirde aynı lezzeti vermeyebilir. O nedenle eti başlı başına dondurmanızı tavsiye ediyoruz.