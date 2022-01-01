Donmuş Et Nasıl Çözülür?

Vitamin kaynağı olan etin bozulmaması için derin dondurucuda saklanması gerekir. Bozulmaması ve bakteri toplamaması için muhafaza edilmesine çok önemli olan etler dondurulduktan sonra da çözdürürken dikkat etmek gerekiyor. Peki, donmuş etin çözülmesi nasıl olmalıdır? İşte, detaylı açıklamaları...