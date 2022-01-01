Araştırma: 200 yaşına kadar yaşamak hayal değil - 1 Yaşlanma karşıtı araştırmaların ön saflarında yer alan bilim insanları, insanların 200 yaş ve üzerinde yaşamasını sağlayabilecek bir hap geliştirmenin eşiğinde olduklarına inandıklarını açıkladı. Dailymail?ın haberinde İngiliz biyolog ve uzun ömür üzerine yeni bir kitabın yazarı olan Dr. Andrew Steele, insanların 200 yaşına ulaşamaması için biyolojik bir neden olmadığını söyledi.