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Araştırma: 200 Yaşına Kadar Yaşamak Hayal Değil

Yaşlanma karşıtlığı üzerine çalışan bilim insanları insanların 200 yaş ve üzerinde yaşamaması için hiçbir neden olmadığını açıkladı.

  1. Araştırma: 200 yaşına kadar yaşamak hayal değil - 1 Yaşlanma karşıtı araştırmaların ön saflarında yer alan bilim insanları, insanların 200 yaş ve üzerinde yaşamasını sağlayabilecek bir hap geliştirmenin eşiğinde olduklarına inandıklarını açıkladı. Dailymail?ın haberinde İngiliz biyolog ve uzun ömür üzerine yeni bir kitabın yazarı olan Dr. Andrew Steele, insanların 200 yaşına ulaşamaması için biyolojik bir neden olmadığını söyledi.

    Araştırma: 200 yaşına kadar yaşamak hayal değil - 1 Yaşlanma karşıtı araştırmaların ön saflarında yer alan bilim insanları, insanların 200 yaş ve üzerinde yaşamasını sağlayabilecek bir hap geliştirmenin eşiğinde olduklarına inandıklarını açıkladı. Dailymail?ın haberinde İngiliz biyolog ve uzun ömür üzerine yeni bir kitabın yazarı olan Dr. Andrew Steele, insanların 200 yaşına ulaşamaması için biyolojik bir neden olmadığını söyledi.

  2. Büyük atılımın, yaşlandıkça doku ve organ çürümesinin ana suçlularından biri olduğu düşünülen vücuttaki 'zombi hücrelerini' ortadan kaldıran ilaçlar şeklinde geleceğine söyleyen Dr Steele, bu hücreleri vücuttan temizleyen hapların denemelerinin sürdüğünü söyledi. Yaşlanmayı sağlayan hücrelerin ortadan kaldırılmasını sağlayan ilaçların 10 yıl gibi kısa bir sürede piyasaya sürülebileceğini belirten biyolog, söz konusu ilaçların 150 yaşına kadar yaşamaya yardımcı olacağını söyledi.

    Büyük atılımın, yaşlandıkça doku ve organ çürümesinin ana suçlularından biri olduğu düşünülen vücuttaki 'zombi hücrelerini' ortadan kaldıran ilaçlar şeklinde geleceğine söyleyen Dr Steele, bu hücreleri vücuttan temizleyen hapların denemelerinin sürdüğünü söyledi. Yaşlanmayı sağlayan hücrelerin ortadan kaldırılmasını sağlayan ilaçların 10 yıl gibi kısa bir sürede piyasaya sürülebileceğini belirten biyolog, söz konusu ilaçların 150 yaşına kadar yaşamaya yardımcı olacağını söyledi.

  3. SÜRÜNGEN VE AMFİBİ TÜRLERİ İNCELENİYOR Bununla birlikte ABD?deki Michigan Eyalet Üniversitesi uzmanları, 120 yıla kadar yaşayabilen timsahlar, semenderler ve kaplumbağalar da dahil olmak üzere düzinelerce farklı uzun ömürlü sürüngen ve amfibi türü üzerinde çalışmaya başladı.

    SÜRÜNGEN VE AMFİBİ TÜRLERİ İNCELENİYOR Bununla birlikte ABD?deki Michigan Eyalet Üniversitesi uzmanları, 120 yıla kadar yaşayabilen timsahlar, semenderler ve kaplumbağalar da dahil olmak üzere düzinelerce farklı uzun ömürlü sürüngen ve amfibi türü üzerinde çalışmaya başladı.

  4. Ekip, insanlarda da hedeflenebilecek 'özellikleri' ortaya çıkaracaklarını umduğunu belirtirken, bazı uzmanlar, kanser, bunama ve kalp hastalığı gibi hastalıkları ortadan kaldırmanın uzun ömürlülüğün gerçek anahtarı olabileceğini düşünüyor.

    Ekip, insanlarda da hedeflenebilecek 'özellikleri' ortaya çıkaracaklarını umduğunu belirtirken, bazı uzmanlar, kanser, bunama ve kalp hastalığı gibi hastalıkları ortadan kaldırmanın uzun ömürlülüğün gerçek anahtarı olabileceğini düşünüyor.

  5. Araştırma: 200 yaşına kadar yaşamak hayal değil - 5 SON YÜZYILDA YAŞAM BEKLENTİSİ İKİ KATINA ULAŞTI Yüzlerce yıl yaşama fikrinin bir zamanlar milyarderlerin ve teknoloji devlerinin boş hayali olduğu düşünülüyordu. Geçen yüzyıldaki tıbbi gelişmeler, zengin ülkelerdeki insanların 80'li yaşlarına kadar yaşamasına yol açarken, 20. yüzyılın başındaki ortalama yaşam beklentisinin neredeyse iki katına ulaşıldı.

    Araştırma: 200 yaşına kadar yaşamak hayal değil - 5 SON YÜZYILDA YAŞAM BEKLENTİSİ İKİ KATINA ULAŞTI Yüzlerce yıl yaşama fikrinin bir zamanlar milyarderlerin ve teknoloji devlerinin boş hayali olduğu düşünülüyordu. Geçen yüzyıldaki tıbbi gelişmeler, zengin ülkelerdeki insanların 80'li yaşlarına kadar yaşamasına yol açarken, 20. yüzyılın başındaki ortalama yaşam beklentisinin neredeyse iki katına ulaşıldı.

  6. Beslenme şartlarındaki iyileşme, temiz su, daha iyi sanitasyon ve tıpta büyük atılımlar, insan ömrünün uzatılmasında kilit rol oynadı. Bilinen en yaşlı kişi ise 1800'lerin sonlarında Vincent Van Gogh'a tuval satan Fransız Jeanne Calment olarak tarihte yerini alıyor. Calment 122 yaşına kadar yaşarken, 1997 yılında hayatını kaybetmişti.

    Beslenme şartlarındaki iyileşme, temiz su, daha iyi sanitasyon ve tıpta büyük atılımlar, insan ömrünün uzatılmasında kilit rol oynadı. Bilinen en yaşlı kişi ise 1800'lerin sonlarında Vincent Van Gogh'a tuval satan Fransız Jeanne Calment olarak tarihte yerini alıyor. Calment 122 yaşına kadar yaşarken, 1997 yılında hayatını kaybetmişti.