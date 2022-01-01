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Tamamen Elektrikli İlk Volkswagen Sedan

Volkswagen ID. ailesinin sedan konsept modeli, AERO, yüzünü gösterdi. Volkswagen, AERO ile markanın ilk tamamen elektrikli sedanının ön gösterimini gerçekleştirdi.

  1. Volkswagen, ID ailesinin yeni üyesi ID. AERO konsept modelini tanıttı.

    Volkswagen, ID ailesinin yeni üyesi ID. AERO konsept modelini tanıttı.

  2. Tanıtımda araç ile ilgili bilgiler veren Volkswagen Binek Araç CEO?su Ralf Brandstätter, yeni modelin duyguları harekete geçiren, son derece aerodinamik bir tasarıma sahip olduğunu vurguladı. Brandstätter, "ACCELERATE stratejimiz kapsamında, ürün gamımızla elektrikliye geçiş sürecini bütün hızıyla sürdürüyoruz. ID.4'ün ardından bu model, Avrupa, Çin ve ABD bölgelerine yönelik bir sonraki global otomobilimiz olacak" dedi.

    Tanıtımda araç ile ilgili bilgiler veren Volkswagen Binek Araç CEO?su Ralf Brandstätter, yeni modelin duyguları harekete geçiren, son derece aerodinamik bir tasarıma sahip olduğunu vurguladı. Brandstätter, "ACCELERATE stratejimiz kapsamında, ürün gamımızla elektrikliye geçiş sürecini bütün hızıyla sürdürüyoruz. ID.4'ün ardından bu model, Avrupa, Çin ve ABD bölgelerine yönelik bir sonraki global otomobilimiz olacak" dedi.

  3. Yaklaşık 5 metre uzunluğundaki araç eğimli coupe tarzıyla 0,23'lük bir sürtünme katsayısı elde ediyor. ID. AERO, 77 kWsa?lik lityum iyon bataryasıyla 620 kilometreye (WLTP) kadar menzil sunuyor.

    Yaklaşık 5 metre uzunluğundaki araç eğimli coupe tarzıyla 0,23'lük bir sürtünme katsayısı elde ediyor. ID. AERO, 77 kWsa?lik lityum iyon bataryasıyla 620 kilometreye (WLTP) kadar menzil sunuyor.

  4. Tamamen elektrikli ilk Volkswagen sedan: ID. AERO - 4 ID.3, ID.4 ve ID.6?dan sonra ID. AERO?nun seri üretim versiyonu, 2023?ün ikinci yarısında tamamen elektrikli dördüncü model olarak, Volkswagen?in Çin?deki ürün ailesine katılacak. 2030 yılına kadar, Çin'de satılan en az her iki araçtan birinin elektrikli olması öngörülüyor. Volkswagen ise burada lider tedarikçi olmayı hedefliyor.

    Tamamen elektrikli ilk Volkswagen sedan: ID. AERO - 4 ID.3, ID.4 ve ID.6?dan sonra ID. AERO?nun seri üretim versiyonu, 2023?ün ikinci yarısında tamamen elektrikli dördüncü model olarak, Volkswagen?in Çin?deki ürün ailesine katılacak. 2030 yılına kadar, Çin'de satılan en az her iki araçtan birinin elektrikli olması öngörülüyor. Volkswagen ise burada lider tedarikçi olmayı hedefliyor.

  5. ID. AERO, metalik buzul mavi renkle tanıtıldı. Bu renk, renk pigmentleri üzerine ışık düştüğünde altın bir ışıltı oluşturuyor. Tavan ise gövde ile kontrast oluşturacak şekilde siyah renkte tasarlanmış.

    ID. AERO, metalik buzul mavi renkle tanıtıldı. Bu renk, renk pigmentleri üzerine ışık düştüğünde altın bir ışıltı oluşturuyor. Tavan ise gövde ile kontrast oluşturacak şekilde siyah renkte tasarlanmış.

  6. Aracın ön tarafında ID. ailesine özgü petek doku ilk göze çarpan ayrıntı. Aydınlatmalı Volkswagen logosu, IQ.LIGHT - LED matrix farlar, çamurluklar ve yan kısımlarda bulunan ışık şeritleri, ID. AERO'ya özgü dikkat çeken detaylar.

    Aracın ön tarafında ID. ailesine özgü petek doku ilk göze çarpan ayrıntı. Aydınlatmalı Volkswagen logosu, IQ.LIGHT - LED matrix farlar, çamurluklar ve yan kısımlarda bulunan ışık şeritleri, ID. AERO'ya özgü dikkat çeken detaylar.

  7. AVRUPA VERSİYONU EMDEN'DE ÜRETİLECEK Arka tasarım, koyu ışık şeridi ve petek dokulu LED arka stop lambalarına sahip. ID. AERO?nun Avrupa versiyonunun 2023'te Emden fabrikasındaki montaj hattından çıkması bekleniyor.

    AVRUPA VERSİYONU EMDEN'DE ÜRETİLECEK Arka tasarım, koyu ışık şeridi ve petek dokulu LED arka stop lambalarına sahip. ID. AERO?nun Avrupa versiyonunun 2023'te Emden fabrikasındaki montaj hattından çıkması bekleniyor.