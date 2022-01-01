Tamamen elektrikli ilk Volkswagen sedan: ID. AERO - 4 ID.3, ID.4 ve ID.6?dan sonra ID. AERO?nun seri üretim versiyonu, 2023?ün ikinci yarısında tamamen elektrikli dördüncü model olarak, Volkswagen?in Çin?deki ürün ailesine katılacak. 2030 yılına kadar, Çin'de satılan en az her iki araçtan birinin elektrikli olması öngörülüyor. Volkswagen ise burada lider tedarikçi olmayı hedefliyor.