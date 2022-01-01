Yüzde 140 Aidat Zammına Tepki Gösteren Engelli Dövüldü!
Bursa'da aidata yüzde 140 zam yapan yönetime tepki gösteren 57 yaşındaki engelli Nihat Altılar'ın site yönetimi tarafından dövüldüğü öne sürüldü. Hastanede tedavi altına alınan Altılar'ın site yönetiminden şikayetçi olacağı söylendi.
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde sitedeki fahiş zam için eylem yapan kişi, yönetici tarafından dövüldü.
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Olay, Doğanbey Mahallesi'nde 3 bin kişinin yaşadığı sitede meydana geldi.
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İddiaya göre geçtiğimiz hafta site yönetimi tarafından aidatlara yapılacak yüzde 140'lık zamma tepki için röportaj veren 57 yaşındaki engelli Nihat Altılar, site yöneticisi S.K. tarafından dövüldü.
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Burnunda ve elmacık kemiğinde çok sayıda kırık olduğu öğrenilen Nihat Altılar, komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
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Yapılan tetkiklerde burnunda ve elmacık kemiğinde çok sayıda kırık tespit edilen ve yattığı sedyede yaşadığı olayı anlatan Nihat Altılar, ?Yönetimdeki başkan yardımcısı S.K, beni öldürmeye teşebbüs etti. Biz aidatlara yapılacak olan zamma karşı olduğumuz ve röportaj verdiğim için ?sen benim hakkımda konuşuyormuşsun? diyerek saldırdı? dedi.
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Avukatıyla site aidatlarına yapılacak zammın iptali için görüşmeye gittiğini aktaran Altılar'ın komşusu Kadri İlkin, ?Altılar?ı site yönetimi yetkilisi ciddi şekilde dövmüş. Hukuki olarak gereken ne varsa hepsi sırasıyla yapılacak'' dedi.
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Aidat artışı ilişkin yapılan toplantı sonrası röportaj veren Altılar'ın site yönetici tarafından, 'onun akıbeti iyi olmayacak' şeklinde tehdit edildiğini de söyleyen İlkin, ''Tehdit sonrası dayak geldi. Gereken yasal mücadeleyi verilecek. Komşuma yapılan bu hareketi kınıyorum? dedi.
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