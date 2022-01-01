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Ünlü İsmin Ev Sahibiyle Başı Dertte!

2018 yılında Beşiktaş'ta bir daire kiralayan Burcu Güneş, 2021 yılında kontrat süresinin bitmesine 8 ay kala ev sahibinin talebi üzerine evden çıktı. Ancak Güneş'i bu iyi niyeti başına dert oldu.

  1. "Oğlumu evlendireceğim" diyen ev sahibinin bu talebi üzerine evden çıkan Burcu Güneş, yeni dairesine taşındı.

    "Oğlumu evlendireceğim" diyen ev sahibinin bu talebi üzerine evden çıkan Burcu Güneş, yeni dairesine taşındı.

  2. Sözleşmesinden erken bir sürede itirasız çıkmasına rağmen Güneş, kapısına gelen mahkeme kağıtlarıyla şoke oldu.

    Sözleşmesinden erken bir sürede itirasız çıkmasına rağmen Güneş, kapısına gelen mahkeme kağıtlarıyla şoke oldu.

  3. Eski ev sahibi apar topar evden çıkan Güneş'in ardından evde hasar tespiti yapıp savcılığa başvurmuş.

    Eski ev sahibi apar topar evden çıkan Güneş'in ardından evde hasar tespiti yapıp savcılığa başvurmuş.

  4. Güneş'in eski ev sahibi mahkemeye "Boya badana yapmadı, kontrat süresinden erken çıktı, evde yıpranma var" şeklinde şikayette bulundu.

    Güneş'in eski ev sahibi mahkemeye "Boya badana yapmadı, kontrat süresinden erken çıktı, evde yıpranma var" şeklinde şikayette bulundu.

  5. Bunun üzerine Güneş'e 18 bin TL'lik hasar tespşt raporuyla icra takibi başlatıldı. Ancak Güneş, açılan davaya karşılık olarak ev sahibin kötü niyetli olduğunu beyan ederek evden neden erken çıktığını açıkladı.

    Bunun üzerine Güneş'e 18 bin TL'lik hasar tespşt raporuyla icra takibi başlatıldı. Ancak Güneş, açılan davaya karşılık olarak ev sahibin kötü niyetli olduğunu beyan ederek evden neden erken çıktığını açıkladı.