Ünlü İsmin Ev Sahibiyle Başı Dertte!
2018 yılında Beşiktaş'ta bir daire kiralayan Burcu Güneş, 2021 yılında kontrat süresinin bitmesine 8 ay kala ev sahibinin talebi üzerine evden çıktı. Ancak Güneş'i bu iyi niyeti başına dert oldu.
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"Oğlumu evlendireceğim" diyen ev sahibinin bu talebi üzerine evden çıkan Burcu Güneş, yeni dairesine taşındı.
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Sözleşmesinden erken bir sürede itirasız çıkmasına rağmen Güneş, kapısına gelen mahkeme kağıtlarıyla şoke oldu.
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Eski ev sahibi apar topar evden çıkan Güneş'in ardından evde hasar tespiti yapıp savcılığa başvurmuş.
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Güneş'in eski ev sahibi mahkemeye "Boya badana yapmadı, kontrat süresinden erken çıktı, evde yıpranma var" şeklinde şikayette bulundu.
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Bunun üzerine Güneş'e 18 bin TL'lik hasar tespşt raporuyla icra takibi başlatıldı. Ancak Güneş, açılan davaya karşılık olarak ev sahibin kötü niyetli olduğunu beyan ederek evden neden erken çıktığını açıkladı.