Kesilen Kurban Etini Hemen Yerseniz...
Hemen hemen her sene olduğu gibi bu sene de taze kesilmiş kurban etinin aynı sabah tüketilmesi konusunda uzmanlar ikiye bölündü. Taze kesilmiş kurban eti yemek zararlı mıdır? Kesilen kurbanı hemen yerseniz...
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Hemen hemen her sene olduğu gibi bu sene de taze kesilmiş kurban etinin aynı sabah tüketilmesi konusunda uzmanlar ikiye bölündü. Bazı uzmanlar yaptıkları araştırmalarda taze kurban etlerinde hayvanlarda aktif olarak bulunan virüslerin henüz işlevsizleşmediğini bu yüzden insan vücuduna yerleşebileceğini vurguladı. Bazıları ise pişen ette herhangi böyle bir riskin olmadığının altını çizdi. Taze kesilmiş kurban eti yemek zararlı mıdır? Kesilen kurbanı hemen yerseniz...
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TAZE KESİLMİŞ KURBAN ETİ YEMEK ZARARLI MIDIR? Kurban Bayramı'nın ilk gününde kahvaltıda kesilen etlerin tüketilmesi adeta geleneksel hale geldi. Sabah ezanından sonra kesilen etler sofralara yetişmek için vatandaşlar birbiriyle yarışırken uzmanlardan da ardı sıra açıklamalar gelir.
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Özellikle İngiltereli bilim insanlarının son çalışması herkesi şaşırttı. Bilim insanları taze etin işlenmiş etten daha fazla bağırsak kanseri riski oluşturduğunun altını çizdi. Taze ettin vücut tarafından enzimlenmesi ise oldukça güç bir durum olduğunu vurgulayan bilim insanları taze etin bağırsaklarda gıda atığına neden olabileceğini hatırlattı.
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KESİLEN KURBAN ETİNİ HEMEN YERSENİZ... Bilim insanları taze et yeme konusunda bazı uyarılarda bulundu. Hayvan vücudunda aktif olarak bulunan bazı bakteri ve virüs çeşitlerinin insan vücuduna girince mutasyona uğradıkları bu yüzden farklı hastalıklara neden olabilir. Bu yüzden etin ya tam dinlenmesi ya da daha ince bir halde ateşte pişirilmesi tavsiye edilir.
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Ancak bilim insanları protein bakımından zengin olan ve vücudun ihtiyacı olan besin değerlerini karşılayan kırmızı etini dinlendirerek tüketilmesini öneriyor.
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Hemen tüketildiğinde sadece virs ve bakteri değil ayrıca yüksek oranda kan olacağından et mide ve bağırsaklara yapışır. Bu da sindirimin işlevselliğine zarar verir.
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İngiltere Kamu Sağlığı Enstitüsü Baş Diyetisyeni Profesör Louis Levy bu konu da ciddi uyarılarda bulunarak taze etin en az 5 saat bekletimesi gerektiğini hatırlattı. Diğer türlü riskli hastalıklara yol açacağını belirten Levy'nin aksine bazı uzmanlar ise taze etin büyük bir zararı olmadığını belirtti.
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Ancak azami ölçüde herhangi bir risk taşımaması adına etin bekletilmesi, daha ince kesilmesi ve iyice dövüldükten sonra pişirilmesi sağlık açısındna daha faydalı olur.