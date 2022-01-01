Kesilen Kurban Etini Hemen Yerseniz...

Hemen hemen her sene olduğu gibi bu sene de taze kesilmiş kurban etinin aynı sabah tüketilmesi konusunda uzmanlar ikiye bölündü. Bazı uzmanlar yaptıkları araştırmalarda taze kurban etlerinde hayvanlarda aktif olarak bulunan virüslerin henüz işlevsizleşmediğini bu yüzden insan vücuduna yerleşebileceğini vurguladı. Bazıları ise pişen ette herhangi böyle bir riskin olmadığının altını çizdi. Taze kesilmiş kurban eti yemek zararlı mıdır? Kesilen kurbanı hemen yerseniz...