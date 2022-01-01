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'Mutabakat zaptında YPG, PYD ve FETÖ'nün bulunması başarıdır'
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Temassız ödeme limiti arttı
Artvin'de yoldan geçen tırların üzerine heyelan: 1 ölü 1 yaralı
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Her konuda ters düşen partiler maaşta anlaştı
Her konuda ters düşen partiler maaşta anlaştı
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Asgari ücrette ara zamma dair yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de
Asgari ücrette ara zamma dair yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de
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Yunan basınından Erdoğan itirafı: Ülkesine galibiyetle dönüyor

İşte Survivor All Star 2022 Şampiyonu!

Survivor All Star 2022'de altı aylık maratonun sonunda şampiyon belli oldu. Tersane İstanbul'da yaşanan şampiyonluk heyecanında Adem ve Nisa canlı SMS oylamasına çıktı. Oylama sonucunda Nisa şampiyonluk kupasını kaldırdı. İşte ayrıntılar...

  1. Survivor All Star 2022 finali Tersane İstanbul'da gerçekleşti.

    Survivor All Star 2022 finali Tersane İstanbul'da gerçekleşti.

  2. Altı aylık maratonun sonunda Adem ve Nisa canlı SMS oylamasına çıktı.

    Altı aylık maratonun sonunda Adem ve Nisa canlı SMS oylamasına çıktı.

  3. Oylama sonucunda Nisa şampiyonluk kupasını kaldırdı.

    Oylama sonucunda Nisa şampiyonluk kupasını kaldırdı.

  4. ADEM KILIÇÇI KİMDİR?

    ADEM KILIÇÇI KİMDİR?

  6. NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

    NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

  8. PERFORMANS TABLOSU

    PERFORMANS TABLOSU