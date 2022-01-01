İşte Survivor All Star 2022 Şampiyonu!
Survivor All Star 2022'de altı aylık maratonun sonunda şampiyon belli oldu. Tersane İstanbul'da yaşanan şampiyonluk heyecanında Adem ve Nisa canlı SMS oylamasına çıktı. Oylama sonucunda Nisa şampiyonluk kupasını kaldırdı. İşte ayrıntılar...
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Survivor All Star 2022 finali Tersane İstanbul'da gerçekleşti.
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Altı aylık maratonun sonunda Adem ve Nisa canlı SMS oylamasına çıktı.
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Oylama sonucunda Nisa şampiyonluk kupasını kaldırdı.
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ADEM KILIÇÇI KİMDİR?
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NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR?
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PERFORMANS TABLOSU
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