TUVALET KOKUSUNU YOK ETMEDE En çok kullanılan ve en çok hijyenik olması gereken alanlar tuvalet ve banyolardır. Tuvalet kokusunu gidermek istiyorsanız bunun için ilk olarak güzelce tuvaleti temizleyin daha sonra da 1 barda karbonatı direk tuvaletin içine dökün. Daha sonra kapağını kapatıp biraz bekletin. 1 saat kadar beklettikten sonra sifonu çekin. İşte bu kadar...