Karbonat Ne İşe Yarar?
Hemen hemen her evde bulunan karbonatı ev temizliğinde kullanabileceğinizi biliyor muydunuz? Güzellikte temizlikte yemekte ve daha birçok yerde kullanım imkanı sunan karbonatı adeta bir kurtarıcı haline geliyor. Peki karbonat ne işe yarar, karbonat nerelerde kullanılır? Kötü kokularda da etkili olan karbonatla 9 kötü kokuyu da yok edebilirsiniz.
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Günlük hayatta evin her alanında karşılaşılan kötü kokuları yok etmek için karbonat kullanabilirsiniz. Karbonat antiseptik özelliği sayesinde bir asit gibi etkili bir ürün olduğu için banyoda, mutfakta ve her yerde kullanabilirsiniz. İşte karbonatın daha önce hiç duymadınığınız kullanım alanları:
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TERMOS KOKUSU YOK ETMEK İÇİN Sabah işe giderken yanınıza aldığınız ya da piknikte kullnadığınız termoslar çok kullanmaktan zamanla kötü koku yaoar. termos ve soğutucularda oluşan kötü kokuları karbonatla yok edebilirsiniz. Bunun için kokan termosun içine 3 bardak su koyun ve içine 1 çorba kaşığı karbonat ekleyin. Daha sonra karıştırın.
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Bu karışımı soğtucu içinde uygulayabilirsiniz. Ama ona daha çok su ve karbonat eklemeyi unutmayın. Yaklaşık bir saat bu karışımı içinde beklettikten sonra güzelce durulayıp kullanabilirsiniz.
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GİDER KOKUSU TEMİZLİĞİNDE Evin en hijyenik alanı lavabolarda oluşan kötü gider kokularını gidermek için en haftada bir kere gider kısmına karbonat dökebilirsiniz. Bunun için 3 yemek kaşığı karbonatı lavanonun delik kısmına dökün daha sonra kaynattığınız sıcak suyu üerine dökün ve böyle 40 dakika kadar bekletin.
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Bu işlemi akşam herkes yattıktan sonra uygualrsanız daha çok etikili olur.
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AYAKKABI KOKUSUNU YOK ETMEK İÇİN Kokan ayakkabıları kötü kokudan arındırmak için içine 1 çay kaşığı kadar karbonat ekleyin.
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Karbonatı ayakkabılarınızın içinde biraz beklettikten sonra güzelce yıkayın. Böyle yaparak kolayca ayakkabıda oluşan kokulardan kurtulabilirsiniz.
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ELEKTRİK SÜPERGESİ KOKUSUNU YOK ETMEDE Elektrikli süpürgelerde bazen nemli alanlar ve kirli yerler çekildiği için zamanla kokar ve kötü kokulara neden olur. Süpürge makinesini her açtğınız da o kötü kokuya maruz kalırsınız.
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Bunun önüne geçmek için bir yemek kaşığı karbonatı halını serpiştirin.
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Yaklaşık 1 saat kadar beklettikten sonra makineyi çalıştırırak halıdaki karbonatı süpürün. Bu yçöntemi yaparak hem halılarınız güzel kokmasını hem de süpürge makinenizin güzel kokmasınıa sağlayabilirsiniz.
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BUZDOLABI KOKUSUNU YOK ETMEDE Artan yemekleri sebze ve yemekleri attığınız buzdolabı zamanla kötü kokmaya başlar. Kokular birbirine karışır bu da yeni koyacağınız yemeklerin yenilmeyecek duruma gelmesini sağlar. Bunu önlemini yollarından biri de karbonattır.
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Buzdolabının içine bir kasenin içini yarıya kadar karbonat doldurun.
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Buzdolabının orta kısmına yerleştirin. Çözüm bu kadar basit...
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ELDEKİ SOĞAN KOKUSUNU YOK ETMEDE Elinizle soğan doğradınız ve ne kadar yıkadıysanız da geçmedi. Çözümü çok basit. Bir bardak suyun içine birkaç yemek kaşığım karbonat koyun. Güzelce karıştırın. Bu hazırladığınız karışımla soğan kokan ellerinizi yıkayın. Soğan kokusunu ellerinizden kolayca çıktığına şahit olacaksınız.
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KEDİ KUMU KOKUSU NASIL GİDERİLİR Evde kedi besleyenlerin sıklıkla karşılaştıığıbu durumdan kurtulmak için en çok tercih edilen yöntem kurutulmuş çay yaprağıdır. Kedi kumu kokusundan kurtulmak için kumun içine kurutulmuş çay yaprakları koayabilirsiniz.
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Bir diğer etkili yöntem ise kokulu kumlardır. Kediniz tuvaletini sürekli yaptığı için kötü kokuyu engelleyebilmek için kokulu kedi kumu satın alabilirsiniz. Bu sayede kedi kumunun kötü kkoku oluşturmasını en aza indirebilirsiniz.
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TUVALET KOKUSUNU YOK ETMEDE En çok kullanılan ve en çok hijyenik olması gereken alanlar tuvalet ve banyolardır. Tuvalet kokusunu gidermek istiyorsanız bunun için ilk olarak güzelce tuvaleti temizleyin daha sonra da 1 barda karbonatı direk tuvaletin içine dökün. Daha sonra kapağını kapatıp biraz bekletin. 1 saat kadar beklettikten sonra sifonu çekin. İşte bu kadar...