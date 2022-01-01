"Kripto Kraliçe" FBI'ın En Çok Arananlar Listesine Girdi
"Kripto Kraliçe" lakabıyla anılan Ruja Ignatova adlı Bulgaristan uyruklu kadın ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) en çok arananlar listesine girdi.
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40'lı yaşlarında olduğu tahmin edilen Bulgaristanlı Ignatova FBI'ın 10 kişilik aranan listesindeki tek kadın oldu.
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Ignatova, OneCoin olarak bilinen bir kripto para dolandırıcılığı yürüttüğü iddiasıyla aranıyor.
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2014'te başlayan OneCoin sistemi, alıcılara, para birimini daha fazla kişiye satmaları halinde komisyon teklif etmeye başladı.
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Ignatova'nın ponzi olarak anılan bu sistemle 2017'de ortadan kaybolana kadar 4 milyar dolar elde ettiği belirtiliyor.
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FBI ajanları, OneCoin'in değersiz olduğunu ve diğer kripto para birimlerinin kullandığı blok zinciri teknolojisi tarafından korunmadığını açıkladı.
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Öte yandan 2019'da hakkında sekiz farklı bankacılık suçu ile dava açılan Ignatova, son kez 2017'de Bulgaristan'dan Yunanistan'a giden bir uçağa binerken görüldü.