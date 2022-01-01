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"Kripto Kraliçe" FBI'ın En Çok Arananlar Listesine Girdi

"Kripto Kraliçe" lakabıyla anılan Ruja Ignatova adlı Bulgaristan uyruklu kadın ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) en çok arananlar listesine girdi.

  1. 40'lı yaşlarında olduğu tahmin edilen Bulgaristanlı Ignatova FBI'ın 10 kişilik aranan listesindeki tek kadın oldu.

    40'lı yaşlarında olduğu tahmin edilen Bulgaristanlı Ignatova FBI'ın 10 kişilik aranan listesindeki tek kadın oldu.

  2. Ignatova, OneCoin olarak bilinen bir kripto para dolandırıcılığı yürüttüğü iddiasıyla aranıyor.

    Ignatova, OneCoin olarak bilinen bir kripto para dolandırıcılığı yürüttüğü iddiasıyla aranıyor.

  3. 2014'te başlayan OneCoin sistemi, alıcılara, para birimini daha fazla kişiye satmaları halinde komisyon teklif etmeye başladı.

    2014'te başlayan OneCoin sistemi, alıcılara, para birimini daha fazla kişiye satmaları halinde komisyon teklif etmeye başladı.

  4. Ignatova'nın ponzi olarak anılan bu sistemle 2017'de ortadan kaybolana kadar 4 milyar dolar elde ettiği belirtiliyor.

    Ignatova'nın ponzi olarak anılan bu sistemle 2017'de ortadan kaybolana kadar 4 milyar dolar elde ettiği belirtiliyor.

  5. FBI ajanları, OneCoin'in değersiz olduğunu ve diğer kripto para birimlerinin kullandığı blok zinciri teknolojisi tarafından korunmadığını açıkladı.

    FBI ajanları, OneCoin'in değersiz olduğunu ve diğer kripto para birimlerinin kullandığı blok zinciri teknolojisi tarafından korunmadığını açıkladı.

  6. Öte yandan 2019'da hakkında sekiz farklı bankacılık suçu ile dava açılan Ignatova, son kez 2017'de Bulgaristan'dan Yunanistan'a giden bir uçağa binerken görüldü.

    Öte yandan 2019'da hakkında sekiz farklı bankacılık suçu ile dava açılan Ignatova, son kez 2017'de Bulgaristan'dan Yunanistan'a giden bir uçağa binerken görüldü.