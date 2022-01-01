Instagram'a Hesap Silme Tuşu Geliyor

Dünyanın en popüler sosyal medya uygulamalarından Instagram önemli bir özellik üzerinde çalışıyor. Yeni App Store kuralları gereği Apple uygulama geliştiricilerine kaydolmak kadar hesap silmenin de kolaylaştırılması zorunluluğunu getirmişti. Bu nedenle Meta (Facebook) kurallarını değiştirmek zorunda kaldı. Artık Profil sekmesindeki Hesap Ayarları bölümünden Instagram'ınızı kısa sürede silebileceksiniz. Şimdilik sadece iOS'ta geçerli olaacak geliştirmeyle uygulama kararın geri alınabilmesi için kullanıcıya 30 gün süre verecek.