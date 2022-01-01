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Instagram'a Hesap Silme Tuşu Geliyor

Sosyal medya uygulaması Instagram, Apple'ın baskısıyla iOS uygulamasında önemli bir değişikliğe gidiyor. Artık uygulamayı kullananlar kolayca hesaplarını kalıcı olarak silebilecek.

  1. Dünyanın en popüler sosyal medya uygulamalarından Instagram önemli bir özellik üzerinde çalışıyor. Yeni App Store kuralları gereği Apple uygulama geliştiricilerine kaydolmak kadar hesap silmenin de kolaylaştırılması zorunluluğunu getirmişti. Bu nedenle Meta (Facebook) kurallarını değiştirmek zorunda kaldı. Artık Profil sekmesindeki Hesap Ayarları bölümünden Instagram'ınızı kısa sürede silebileceksiniz. Şimdilik sadece iOS'ta geçerli olaacak geliştirmeyle uygulama kararın geri alınabilmesi için kullanıcıya 30 gün süre verecek.

    Dünyanın en popüler sosyal medya uygulamalarından Instagram önemli bir özellik üzerinde çalışıyor. Yeni App Store kuralları gereği Apple uygulama geliştiricilerine kaydolmak kadar hesap silmenin de kolaylaştırılması zorunluluğunu getirmişti. Bu nedenle Meta (Facebook) kurallarını değiştirmek zorunda kaldı. Artık Profil sekmesindeki Hesap Ayarları bölümünden Instagram'ınızı kısa sürede silebileceksiniz. Şimdilik sadece iOS'ta geçerli olaacak geliştirmeyle uygulama kararın geri alınabilmesi için kullanıcıya 30 gün süre verecek.

  2. Non-Fungible Token'lar (NFT) kripto piyasaların son gözdesi. Birçok içerik üreticisi bu ürünleri üretip sergiliyor. Instagram, NFT'lerin profillerde sergilenebilmesi için çalışıyor. Benzer bir özellik Facebook'a a getirilecek. Ayrıca sistem için 3 boyutlu NFT güncellemesi de yapılıyor.

    Non-Fungible Token'lar (NFT) kripto piyasaların son gözdesi. Birçok içerik üreticisi bu ürünleri üretip sergiliyor. Instagram, NFT'lerin profillerde sergilenebilmesi için çalışıyor. Benzer bir özellik Facebook'a a getirilecek. Ayrıca sistem için 3 boyutlu NFT güncellemesi de yapılıyor.

  3. Facebook?un tepe şirketi Meta?ya ait sosyal medya uygulaması Instagram, içerik üreticilerin platform üzerinden para kazanmasına yönelik uzun süredir beklenen ?abonelik? özelliğini kullanıma sunmaya hazırlanıyor.

    Facebook?un tepe şirketi Meta?ya ait sosyal medya uygulaması Instagram, içerik üreticilerin platform üzerinden para kazanmasına yönelik uzun süredir beklenen ?abonelik? özelliğini kullanıma sunmaya hazırlanıyor.

  4. Ios ve Android işletim sistemlerinin uygulama mağazalarında yaptığı güncelleme ile birlikte kullanıcılarına, ?Uygulama içi satın alımlar? bölümünden ?Instagram Subscriptions (Abonelikleri)? bölümünü ekleyen Instagram?ın yeni özelliğinin ücretleri de belli oldu.

    Ios ve Android işletim sistemlerinin uygulama mağazalarında yaptığı güncelleme ile birlikte kullanıcılarına, ?Uygulama içi satın alımlar? bölümünden ?Instagram Subscriptions (Abonelikleri)? bölümünü ekleyen Instagram?ın yeni özelliğinin ücretleri de belli oldu.

  5. İlk olarak sınırlı sayıda kullanıcı ile denemeleri gerçekleştirilecek olan abonelik özelliğinin fiyatı 10.99 TL ile 54.99 TL aralığında değişirken, uygulamanın yurtdışı bedeli ise 0,99 dolar olacak.

    İlk olarak sınırlı sayıda kullanıcı ile denemeleri gerçekleştirilecek olan abonelik özelliğinin fiyatı 10.99 TL ile 54.99 TL aralığında değişirken, uygulamanın yurtdışı bedeli ise 0,99 dolar olacak.

  6. Fiyat aralığı baz alınarak, en düşük ücret ile en yüksek ücret arasındaki abonelik farkı ile ilgili detay açıklanmazken, testlerin başarılı geçmesi durumunda özellik bütün kullanıcılara açılacak.

    Fiyat aralığı baz alınarak, en düşük ücret ile en yüksek ücret arasındaki abonelik farkı ile ilgili detay açıklanmazken, testlerin başarılı geçmesi durumunda özellik bütün kullanıcılara açılacak.

  7. Instagram, yaz aylarında abonelik sistemiyle ilgili denemeler gerçekleştirmiş, ?Özel Hikayeler? ile içerik üreticilerin hikayelerini yalnızca abone olan kişilerin görmesi özelliğini test etmişti.

    Instagram, yaz aylarında abonelik sistemiyle ilgili denemeler gerçekleştirmiş, ?Özel Hikayeler? ile içerik üreticilerin hikayelerini yalnızca abone olan kişilerin görmesi özelliğini test etmişti.