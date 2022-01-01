Ağız Yanması En Çabuk Nasıl Geçer?

NANELİ SU Güçlü bir antiseptik etkisi olan naneyi suyun içine atıp bu suyala ağız kgargarası yapın. Suyun soğuk olması daha etkili olur. Bu yöntem genellikle sıcak bir şeyler tüketirken tercih edilmeli. Öte yandan acı biber yanması sonrası ise; direk olarak nane yaprağı dilin üstüne konularak bir 10 dakika bekletilmeli. Ferahlatıcı etki sayesinde yanmanın etkisini hemen giderir.