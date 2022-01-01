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Ağız Yanması En Çabuk Nasıl Geçer?

Aniden tüketilen sıcak bir şeyden ya da acı biberden dolayı yanan ağız içi yaşam kalitesini düşürür. Evde yapılan bazı hızlı yöntemlerde bu acının süresi azaltılabilir. Ağız yanmasına ne iyi gelir? Ağız yanması en çabuk nasıl geçer?

  1. AĞIZ YANMASINA NE İYİ GELİR? Dil yüzeyinde olan tat alma hücrelerinin de olumsuz etkilenmesi nedneiyle uzmanlar aşırı sıcak ve acı biber gibi besinlerin tüketilmesinin sakıncalı olduğunu söyler.

    AĞIZ YANMASINA NE İYİ GELİR? Dil yüzeyinde olan tat alma hücrelerinin de olumsuz etkilenmesi nedneiyle uzmanlar aşırı sıcak ve acı biber gibi besinlerin tüketilmesinin sakıncalı olduğunu söyler.

  2. Dil yüzeyinde şişkinliğe ve ağrıya neden olan dil yanması sıcak bir içecekten ya da acı biber kaynaklı da yaşanır. Bu durumlarının süresini uzatmamak için hızlı bazı yöntemler vardır.

    Dil yüzeyinde şişkinliğe ve ağrıya neden olan dil yanması sıcak bir içecekten ya da acı biber kaynaklı da yaşanır. Bu durumlarının süresini uzatmamak için hızlı bazı yöntemler vardır.

  3. AĞIZ YANMASI EN ÇABUK NASIL GEÇER? <br> TUZLU SU <br> Enfeksiyonu önleyen ve ağız içini temizleyen en etkili yol ılık suyun içine katılan tuzdur. Gargara yaparak yanmanın etkisi geçene kadar yapılmalı. Tuzlu su, acı biberden kaynaklı olan ağız yanmasına iyi gelir.

    AĞIZ YANMASI EN ÇABUK NASIL GEÇER?
    TUZLU SU
    Enfeksiyonu önleyen ve ağız içini temizleyen en etkili yol ılık suyun içine katılan tuzdur. Gargara yaparak yanmanın etkisi geçene kadar yapılmalı. Tuzlu su, acı biberden kaynaklı olan ağız yanmasına iyi gelir.

  4. NANELİ SU Güçlü bir antiseptik etkisi olan naneyi suyun içine atıp bu suyala ağız kgargarası yapın. Suyun soğuk olması daha etkili olur. Bu yöntem genellikle sıcak bir şeyler tüketirken tercih edilmeli. Öte yandan acı biber yanması sonrası ise; direk olarak nane yaprağı dilin üstüne konularak bir 10 dakika bekletilmeli. Ferahlatıcı etki sayesinde yanmanın etkisini hemen giderir.

    NANELİ SU Güçlü bir antiseptik etkisi olan naneyi suyun içine atıp bu suyala ağız kgargarası yapın. Suyun soğuk olması daha etkili olur. Bu yöntem genellikle sıcak bir şeyler tüketirken tercih edilmeli. Öte yandan acı biber yanması sonrası ise; direk olarak nane yaprağı dilin üstüne konularak bir 10 dakika bekletilmeli. Ferahlatıcı etki sayesinde yanmanın etkisini hemen giderir.

  5. YOĞURT Hem sıcak bir şeyler nedeniyle hem de acı biber kaynaklı yanana ağzı yanmasına kesin ve en etkili çözüm yoğurttur. Yoğur ağız içindeki hücreleirn hızla yenilenmesini de sağlar. Enfeksiyonu azaltır.

    YOĞURT Hem sıcak bir şeyler nedeniyle hem de acı biber kaynaklı yanana ağzı yanmasına kesin ve en etkili çözüm yoğurttur. Yoğur ağız içindeki hücreleirn hızla yenilenmesini de sağlar. Enfeksiyonu azaltır.

  6. BAL Sıcak bir şeyler ya da acı bber sonrası yanan ağız içi için bal da oldukça etkilidir. Kimse bilmez ancak bir çay kaşığı balı dilin üzerine koyun on dakika bekleyin. Daha sonra ılık su için.

    BAL Sıcak bir şeyler ya da acı bber sonrası yanan ağız içi için bal da oldukça etkilidir. Kimse bilmez ancak bir çay kaşığı balı dilin üzerine koyun on dakika bekleyin. Daha sonra ılık su için.