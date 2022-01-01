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Tuba Büyüküstün Şaşırttı!

39 yaşındaki Tuba Büyüküstün, estetikli ünlülerin kervanına katıldı. İkiz annesi olan Büyüküstün, doğal güzelliğiyle tüm dünyanın dikkatini çekmişti. Ünlü oyuncu yüzünde ufak değişimler yaptı.

  1. Daha önceki röportajlarında doğal güzellikten yana olduğunu vurgulayan ve estetiğe karşı olduğunu belirten Tuba Büyüküstün'ün botoks yaptırdığı ortaya çıktı.

    Daha önceki röportajlarında doğal güzellikten yana olduğunu vurgulayan ve estetiğe karşı olduğunu belirten Tuba Büyüküstün'ün botoks yaptırdığı ortaya çıktı.

  2. Son yıllarda ünlü isimler arasında adeta moda haline gelen estetik kervanına katılan Büyüküstün, güzelliğiyle tüm dünyaya nam salmıştı.

    Son yıllarda ünlü isimler arasında adeta moda haline gelen estetik kervanına katılan Büyüküstün, güzelliğiyle tüm dünyaya nam salmıştı.

  3. Yurt dışında da dikkat çeken Büyüküstün'ün botoks yaptırdığını duyan hayranları hayalkırıklığına uğradı.

    Yurt dışında da dikkat çeken Büyüküstün'ün botoks yaptırdığını duyan hayranları hayalkırıklığına uğradı.

  4. Böylece 39 yaşında ilk estetik operasyonunu olan Büyüküstün yeni projesinin tanıtımı için işte bu kareleri paylaştı.

    Böylece 39 yaşında ilk estetik operasyonunu olan Büyüküstün yeni projesinin tanıtımı için işte bu kareleri paylaştı.