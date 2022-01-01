Tuba Büyüküstün Şaşırttı!
39 yaşındaki Tuba Büyüküstün, estetikli ünlülerin kervanına katıldı. İkiz annesi olan Büyüküstün, doğal güzelliğiyle tüm dünyanın dikkatini çekmişti. Ünlü oyuncu yüzünde ufak değişimler yaptı.
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Daha önceki röportajlarında doğal güzellikten yana olduğunu vurgulayan ve estetiğe karşı olduğunu belirten Tuba Büyüküstün'ün botoks yaptırdığı ortaya çıktı.
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Son yıllarda ünlü isimler arasında adeta moda haline gelen estetik kervanına katılan Büyüküstün, güzelliğiyle tüm dünyaya nam salmıştı.
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Yurt dışında da dikkat çeken Büyüküstün'ün botoks yaptırdığını duyan hayranları hayalkırıklığına uğradı.
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Böylece 39 yaşında ilk estetik operasyonunu olan Büyüküstün yeni projesinin tanıtımı için işte bu kareleri paylaştı.
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