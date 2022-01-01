Halsizliği Bitiren Mucize Karışım!
Doğada güçlü bir antiseptik besin olarak kabul edilen bal ve tuzun karışımı alternatif tıbbın en gözdesi olarak kabul edilir. Antiseptik bir madde vücutta karıştığında ilk önce sinir sistemini yeniler. Bu da en çok beynin işlevselliği için oldukça faydalıdır. Çünkü sağlıklı bir sinir sistemi ve beyin vücudun daha dinç olmasını sağlar.
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Son yılların en sık görülen sağlık sorunlarından biri uyku düzenindeki bozukluk nedeniyle beyinsel faaliyetlerin zayıflaması oldu. Bilim insanları özellikle son yıllarda pandemiye neden olan hastalıkların insan sağlığı üzerindeki etkilerinden birinin de uyku olduğunu vurguluyor. Bu da güçlü olmayan sinir sistemine işarettir. Bilim insanları sağlıklı bir bireyin sinir sisteminin güçlü olması gerektiğinin altını çizdi. Bu soruna ise çare alternatif tıptan geldi. Antiseptik bir özelliği olan iki güçlü madde olan tuz ve balın sinir sisteminin yanı sıra vücuttaki inanılmaz etkileri bilim dünyasını şaşırttı.
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NOT: Kronik hastalığı olan kişilerin bu karışımları tüketmeden doktorlarına başvurmaları gerekir.
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BAL VE TUZ KARIŞIMININ FAYDALARI NELERDİR? * Uyku sorunlarının temellerinden biri sinir sistemindeki hücrelerin hasar almasıdır. Günümüzde metropol yaşamın ve DNA'sı bozulmuş besinler sinir sistemini olumsuz etkiler. Bu da vücuttaki haberlerşme sistemini yani siniri alt üst eder. Uyku sorunu için sinir sisteminin kendini gün içinde güncellemesi lazım. Bunun içinde antiseptik maddelere ihtiyaç duyar. Bal ve tuz karışımı bunun için en ideal besinlerdir.
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* Uykudan yorgun kalkmakta vücudun akşam yeterli oranda uyku haline geçmediğinin göstergesidir. Uzmanlar bu yüzden akşam yemeği sonrası bir tatlı kaşığı bu karışımdan tüketilmesi tavsiye edilir.
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* Karışım ayrıca virüslerin de korkulu rüyasıdır. Virüs ya da bakterilerin vücuttaki etkinliğini azaltarak hastalıklara karşı bağışıklık sisteminin daha dinç olmasını sağlar.
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* İşlenmemiş himayala tuzu ve doğal bal güçlü bir vitamin deposu meydana getirir. Tpksit birikimini önleyerek vücutta iltihabın atığını bile bırakmadan idrar ve dışkı yoluyla atar.
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* Beyinsel işlevselliği güçlendirerek yorgunluk, halsizlik, depresyon ve stres gibi sağlık sorunlarının yaşanmasının önüne geçer.
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* * Bu karışımın fayda sağlaması için iki besinin de doğal olması lazım.
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* Yüzyıllar önce savaş sonrasında elde olan doğal ilaçlardan biri de bu karışımdı mikrop öldürücü ve cildin hızla iyileşmesi için himayala tuzu ve bal yara yerlerine sürülürdü.
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* Bağırsaklar vücudun ikinci beyni olarak kabul edilir. Sağlıklı bağırsaklar hem kilo almayı önler hem de besinlerin vücuda doğru orantıda dağılmasını sağlar.
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* Kansere meyilli hücrelerin aktifliğini engelleyerek hücrelerin hızla sağlıklı bir şekilde yenilenmesine yardımcı olur.