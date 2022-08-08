Süper Lig 2022-2023 yeni sezon fikstürü ve takvimi (Derbi tarihleri ne zaman, süper Lig ne zaman başlayacak, transfer sezonu ne zaman?) - 13 SÜPER LİG 2022-2023 YENİ SEZONUNDA FUTBOL TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTECEK?

2022-2023 Futbol Sezonunda Birinci Transfer ve Tescil Döneminin 17 Haziran 2022 tarihinde başlayıp, 8 Eylül 2022 tarihinde sona ermesine ve İkinci Transfer ve Tescil Döneminin 12 Ocak 2023 tarihinde başlayıp, 8 Şubat 2023 tarihinde sona ermesine karar verildi.