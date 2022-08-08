Derbi Tarihleri Ne Zaman, Süper Lig Ne Zaman Başlayacak, Transfer Sezonu Ne Zaman?
Süper Lig 2022-2023 sezonuyla ilgili tüm bilgiler haberimizde...
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Süper Lig'in 2022-2023 sezonun fikstür çekimleri TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. İşte Süper Lig fikstürü...
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Antalyaspor-Galatasaray
Fatih Karagümrük-Alanyaspor
Beşiktaş-Kayserispor
Sivasspor-Gaziantep FK
Ankaragücü-Konyaspor
Başakşehir-Kasımpaşa
İstanbulspor-Trabzonspor
Fenerbahçe-Ümraniyespor
Giresunspor-Adana Demirspor
Hatayspor (BAY)
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2022-2023 YENİ SEZONDA TRABZONSPOR-GALATASARAY MAÇLARI HANGİ TARİHTE NE ZAMAN OYNANACAK?
Süper Lig'de 2022-2023 yeni sezonunun fikstür çekimleri yapıldı. Trabzonspor-Galatasaray derbi maçlarının tarihleri de belli oldu.
4. Hafta Trabzonspor-Galatasaray
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2022-2023 YENİ SEZONDA FENERBAHÇE-GALATASARAY MAÇLARI HANGİ TARİHTE NE ZAMAN OYNANACAK? Süper Lig'de 2022-2023 yeni sezonunun fikstür çekimleri yapıldı. Fenerbahçe- Galatasaray derbi maçlarının tarihleri de belli oldu.
18. Hafta Fenerbahçe-Galatasaray
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2022-2023 YENİ SEZONDA GALATASARAY-BEŞİKTAŞ MAÇLARI HANGİ TARİHTE NE ZAMAN OYNANACAK?
Süper Lig'de 2022-2023 yeni sezonunun fikstür çekimleri yapıldı. Galatasaray-Beşiktaş derbi maçlarının tarihleri de belli oldu.
13. Hafta Galatasaray-Beşiktaş
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2022-2023 YENİ SEZONDA BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE MAÇLARI HANGİ TARİHTE NE ZAMAN OYNANACAK?
Süper Lig'de 2022-2023 yeni sezonunun fikstür çekimleri yapıldı. Beşiktaş-Fenerbahçe derbi maçlarının tarihleri de belli oldu.
8. Hafta Beşiktaş-Fenerbahçe
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2022-2023 YENİ SEZONDA FENERBAHÇE-TRABZONSPOR MAÇLARI HANGİ TARİHTE NE ZAMAN OYNANACAK?
Süper Lig'de 2022-2023 yeni sezonunun fikstür çekimleri yapıldı. Fenerbahçe-Trabzonspor derbi maçlarının tarihleri de belli oldu.
15. Hafta Trabzonspor-Fenerbahçe
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Süper Lig 2022-2023 yeni sezon fikstürü ve takvimi (Derbi tarihleri ne zaman, süper Lig ne zaman başlayacak, transfer sezonu ne zaman?) - 8 2022-2023 YENİ SEZONDA TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇLARI HANGİ TARİHTE NE ZAMAN OYNANACAK?
Süper Lig'de 2022-2023 yeni sezonunun fikstür çekimleri yapıldı. Trabzonspor-Beşiktaş derbi maçlarının tarihleri de belli oldu.
10. Hafta Beşiktaş-Trabzonspor
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SÜPER LİG 2022-2023 SEZONUNDA HANGİ FUTBOL TAKIMLAR OLACAK?
Süper Lig'in 2022-2023 yeni sezonunda 19 takım mücadele edecek.
1. Lig'de 2021-2022 sezonununda ilk üç sırayı alarak üst lige çıkan Ümraniyespor, İstanbulspor ve MKE Ankaragücü 2022-2023 sezonunu Süper Lig'de mücadele edecek.
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İşte Süper Lig 2022-2023 sezonunda mücadele edecek takımlar;
Adana Demirspor, Alanyaspor, Antalyaspor, Beşiktaş, Fatih Karagümrük, Fenerbahçe, Galatasaray, Gaziantep, Giresunspor, Hatayspor, İstanbul Başakşehir, İstanbulspor, Kasımpaşa, Kayserispor, Konyaspor, MKE Ankaragücü, Sivasspoor, Trabzonspor, Ümraniyespor
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SÜPER LİG 2022-2023 FUTBOL SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig; 5, 6, 7 ve 8 Ağustos 2022 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.
Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları 28 Mayıs 2023 tarihinde sona erecek.
Spor Toto 1. Lig'de ise normal Sezon 14 Mayıs 2023'te tamamlanacak.
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SÜPER LİG 2022-2023 YENİ SEZONU HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve uzun yıllardır Süper Lig ve TFF 1. Lig yayın haklarını elinde bulunduran Digiturk beIN Media Group arasında 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarını kapsayan 2 yıllık yayın hakları uzatma sözleşmesi yapıldı.
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Süper Lig 2022-2023 yeni sezon fikstürü ve takvimi (Derbi tarihleri ne zaman, süper Lig ne zaman başlayacak, transfer sezonu ne zaman?) - 13 SÜPER LİG 2022-2023 YENİ SEZONUNDA FUTBOL TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTECEK?
2022-2023 Futbol Sezonunda Birinci Transfer ve Tescil Döneminin 17 Haziran 2022 tarihinde başlayıp, 8 Eylül 2022 tarihinde sona ermesine ve İkinci Transfer ve Tescil Döneminin 12 Ocak 2023 tarihinde başlayıp, 8 Şubat 2023 tarihinde sona ermesine karar verildi.