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Derbi Tarihleri Ne Zaman, Süper Lig Ne Zaman Başlayacak, Transfer Sezonu Ne Zaman?

Süper Lig 2022-2023 sezonuyla ilgili tüm bilgiler haberimizde...

  1. Süper Lig'in 2022-2023 sezonun fikstür çekimleri TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. İşte Süper Lig fikstürü...

    Süper Lig'in 2022-2023 sezonun fikstür çekimleri TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. İşte Süper Lig fikstürü...

  2. Antalyaspor-Galatasaray<br> Fatih Karagümrük-Alanyaspor<br> Beşiktaş-Kayserispor<br> Sivasspor-Gaziantep FK<br> Ankaragücü-Konyaspor<br> Başakşehir-Kasımpaşa<br> İstanbulspor-Trabzonspor<br> Fenerbahçe-Ümraniyespor<br> Giresunspor-Adana Demirspor<br> Hatayspor (BAY)

    Antalyaspor-Galatasaray
    Fatih Karagümrük-Alanyaspor
    Beşiktaş-Kayserispor
    Sivasspor-Gaziantep FK
    Ankaragücü-Konyaspor
    Başakşehir-Kasımpaşa
    İstanbulspor-Trabzonspor
    Fenerbahçe-Ümraniyespor
    Giresunspor-Adana Demirspor
    Hatayspor (BAY)

  3. 2022-2023 YENİ SEZONDA TRABZONSPOR-GALATASARAY MAÇLARI HANGİ TARİHTE NE ZAMAN OYNANACAK? <br> Süper Lig'de 2022-2023 yeni sezonunun fikstür çekimleri yapıldı. Trabzonspor-Galatasaray derbi maçlarının tarihleri de belli oldu. <br> 4. Hafta Trabzonspor-Galatasaray

    2022-2023 YENİ SEZONDA TRABZONSPOR-GALATASARAY MAÇLARI HANGİ TARİHTE NE ZAMAN OYNANACAK?
    Süper Lig'de 2022-2023 yeni sezonunun fikstür çekimleri yapıldı. Trabzonspor-Galatasaray derbi maçlarının tarihleri de belli oldu.
    4. Hafta Trabzonspor-Galatasaray

  4. 2022-2023 YENİ SEZONDA FENERBAHÇE-GALATASARAY MAÇLARI HANGİ TARİHTE NE ZAMAN OYNANACAK? Süper Lig'de 2022-2023 yeni sezonunun fikstür çekimleri yapıldı. Fenerbahçe- Galatasaray derbi maçlarının tarihleri de belli oldu. <br> 18. Hafta Fenerbahçe-Galatasaray

    2022-2023 YENİ SEZONDA FENERBAHÇE-GALATASARAY MAÇLARI HANGİ TARİHTE NE ZAMAN OYNANACAK? Süper Lig'de 2022-2023 yeni sezonunun fikstür çekimleri yapıldı. Fenerbahçe- Galatasaray derbi maçlarının tarihleri de belli oldu.
    18. Hafta Fenerbahçe-Galatasaray

  5. 2022-2023 YENİ SEZONDA GALATASARAY-BEŞİKTAŞ MAÇLARI HANGİ TARİHTE NE ZAMAN OYNANACAK? <br> Süper Lig'de 2022-2023 yeni sezonunun fikstür çekimleri yapıldı. Galatasaray-Beşiktaş derbi maçlarının tarihleri de belli oldu. <br> 13. Hafta Galatasaray-Beşiktaş

    2022-2023 YENİ SEZONDA GALATASARAY-BEŞİKTAŞ MAÇLARI HANGİ TARİHTE NE ZAMAN OYNANACAK?
    Süper Lig'de 2022-2023 yeni sezonunun fikstür çekimleri yapıldı. Galatasaray-Beşiktaş derbi maçlarının tarihleri de belli oldu.
    13. Hafta Galatasaray-Beşiktaş

  6. 2022-2023 YENİ SEZONDA BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE MAÇLARI HANGİ TARİHTE NE ZAMAN OYNANACAK? <br> Süper Lig'de 2022-2023 yeni sezonunun fikstür çekimleri yapıldı. Beşiktaş-Fenerbahçe derbi maçlarının tarihleri de belli oldu. <br> 8. Hafta Beşiktaş-Fenerbahçe

    2022-2023 YENİ SEZONDA BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE MAÇLARI HANGİ TARİHTE NE ZAMAN OYNANACAK?
    Süper Lig'de 2022-2023 yeni sezonunun fikstür çekimleri yapıldı. Beşiktaş-Fenerbahçe derbi maçlarının tarihleri de belli oldu.
    8. Hafta Beşiktaş-Fenerbahçe

  7. 2022-2023 YENİ SEZONDA FENERBAHÇE-TRABZONSPOR MAÇLARI HANGİ TARİHTE NE ZAMAN OYNANACAK? <br> Süper Lig'de 2022-2023 yeni sezonunun fikstür çekimleri yapıldı. Fenerbahçe-Trabzonspor derbi maçlarının tarihleri de belli oldu. <br> 15. Hafta Trabzonspor-Fenerbahçe

    2022-2023 YENİ SEZONDA FENERBAHÇE-TRABZONSPOR MAÇLARI HANGİ TARİHTE NE ZAMAN OYNANACAK?
    Süper Lig'de 2022-2023 yeni sezonunun fikstür çekimleri yapıldı. Fenerbahçe-Trabzonspor derbi maçlarının tarihleri de belli oldu.
    15. Hafta Trabzonspor-Fenerbahçe

  8. Süper Lig 2022-2023 yeni sezon fikstürü ve takvimi (Derbi tarihleri ne zaman, süper Lig ne zaman başlayacak, transfer sezonu ne zaman?) - 8 2022-2023 YENİ SEZONDA TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇLARI HANGİ TARİHTE NE ZAMAN OYNANACAK? <br> Süper Lig'de 2022-2023 yeni sezonunun fikstür çekimleri yapıldı. Trabzonspor-Beşiktaş derbi maçlarının tarihleri de belli oldu. <br> 10. Hafta Beşiktaş-Trabzonspor

    Süper Lig 2022-2023 yeni sezon fikstürü ve takvimi (Derbi tarihleri ne zaman, süper Lig ne zaman başlayacak, transfer sezonu ne zaman?) - 8 2022-2023 YENİ SEZONDA TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇLARI HANGİ TARİHTE NE ZAMAN OYNANACAK?
    Süper Lig'de 2022-2023 yeni sezonunun fikstür çekimleri yapıldı. Trabzonspor-Beşiktaş derbi maçlarının tarihleri de belli oldu.
    10. Hafta Beşiktaş-Trabzonspor

  9. SÜPER LİG 2022-2023 SEZONUNDA HANGİ FUTBOL TAKIMLAR OLACAK? <br> Süper Lig'in 2022-2023 yeni sezonunda 19 takım mücadele edecek. <br> 1. Lig'de 2021-2022 sezonununda ilk üç sırayı alarak üst lige çıkan Ümraniyespor, İstanbulspor ve MKE Ankaragücü 2022-2023 sezonunu Süper Lig'de mücadele edecek.

    SÜPER LİG 2022-2023 SEZONUNDA HANGİ FUTBOL TAKIMLAR OLACAK?
    Süper Lig'in 2022-2023 yeni sezonunda 19 takım mücadele edecek.
    1. Lig'de 2021-2022 sezonununda ilk üç sırayı alarak üst lige çıkan Ümraniyespor, İstanbulspor ve MKE Ankaragücü 2022-2023 sezonunu Süper Lig'de mücadele edecek.

  10. İşte Süper Lig 2022-2023 sezonunda mücadele edecek takımlar; <br> Adana Demirspor, Alanyaspor, Antalyaspor, Beşiktaş, Fatih Karagümrük, Fenerbahçe, Galatasaray, Gaziantep, Giresunspor, Hatayspor, İstanbul Başakşehir, İstanbulspor, Kasımpaşa, Kayserispor, Konyaspor, MKE Ankaragücü, Sivasspoor, Trabzonspor, Ümraniyespor

    İşte Süper Lig 2022-2023 sezonunda mücadele edecek takımlar;
    Adana Demirspor, Alanyaspor, Antalyaspor, Beşiktaş, Fatih Karagümrük, Fenerbahçe, Galatasaray, Gaziantep, Giresunspor, Hatayspor, İstanbul Başakşehir, İstanbulspor, Kasımpaşa, Kayserispor, Konyaspor, MKE Ankaragücü, Sivasspoor, Trabzonspor, Ümraniyespor

  11. SÜPER LİG 2022-2023 FUTBOL SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK? <br> Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig; 5, 6, 7 ve 8 Ağustos 2022 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. <br> Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları 28 Mayıs 2023 tarihinde sona erecek. <br> Spor Toto 1. Lig'de ise normal Sezon 14 Mayıs 2023'te tamamlanacak.

    SÜPER LİG 2022-2023 FUTBOL SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
    Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig; 5, 6, 7 ve 8 Ağustos 2022 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.
    Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları 28 Mayıs 2023 tarihinde sona erecek.
    Spor Toto 1. Lig'de ise normal Sezon 14 Mayıs 2023'te tamamlanacak.

  12. SÜPER LİG 2022-2023 YENİ SEZONU HANGİ KANALDA YAYINLANACAK? <br> Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve uzun yıllardır Süper Lig ve TFF 1. Lig yayın haklarını elinde bulunduran Digiturk beIN Media Group arasında 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarını kapsayan 2 yıllık yayın hakları uzatma sözleşmesi yapıldı.

    SÜPER LİG 2022-2023 YENİ SEZONU HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve uzun yıllardır Süper Lig ve TFF 1. Lig yayın haklarını elinde bulunduran Digiturk beIN Media Group arasında 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarını kapsayan 2 yıllık yayın hakları uzatma sözleşmesi yapıldı.

  13. Süper Lig 2022-2023 yeni sezon fikstürü ve takvimi (Derbi tarihleri ne zaman, süper Lig ne zaman başlayacak, transfer sezonu ne zaman?) - 13 SÜPER LİG 2022-2023 YENİ SEZONUNDA FUTBOL TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTECEK? <br> 2022-2023 Futbol Sezonunda Birinci Transfer ve Tescil Döneminin 17 Haziran 2022 tarihinde başlayıp, 8 Eylül 2022 tarihinde sona ermesine ve İkinci Transfer ve Tescil Döneminin 12 Ocak 2023 tarihinde başlayıp, 8 Şubat 2023 tarihinde sona ermesine karar verildi.

    Süper Lig 2022-2023 yeni sezon fikstürü ve takvimi (Derbi tarihleri ne zaman, süper Lig ne zaman başlayacak, transfer sezonu ne zaman?) - 13 SÜPER LİG 2022-2023 YENİ SEZONUNDA FUTBOL TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTECEK?
    2022-2023 Futbol Sezonunda Birinci Transfer ve Tescil Döneminin 17 Haziran 2022 tarihinde başlayıp, 8 Eylül 2022 tarihinde sona ermesine ve İkinci Transfer ve Tescil Döneminin 12 Ocak 2023 tarihinde başlayıp, 8 Şubat 2023 tarihinde sona ermesine karar verildi.