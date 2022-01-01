Artık 2 Gün Boyunca...

Böylece WhatsApp, mesaj silme süresi 48 saat ile sınırlı olan Telegram'ı da süre sınırında geride bırakacak. Yeni güncelleme ayrıca, sohbet gruplarında yöneticilere gruptaki başka kullanıcıların mesajlarını silebilme olanağı tanıyacak.