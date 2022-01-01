Artık 2 Gün Boyunca...
Sosyal mesajlaşma uygulaması WhatsApp kullanıcıların en çok işine yarayan özelliklerden birini geliştirmeye karar verdi.
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Dünya üzerinde en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp yeni bir güncelleme hazırlanıyor.
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Bilindiği gibi gönderilen mesajın karşı taraftan silinmesi için 1 saat 8 dakika 16 saniyelik bir süre bulunuyordu. WhatsApp, aldığı kararla bu süreyi uzatmayı planlıyor.
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Popüler anlık mesajlaşma platformu WhatsApp'ın "2.22.15.8" kodlu deneme sürümünde test edilen yeni özellikler, şirketin sevilen bir özelliğini güncellemeye hazırlandığını ortaya çıkardı.
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Mesajları sohbet ekranından silmeye olanak tanıyan 'Herkes İçin Sil' özelliğindeki süre sınırının uzatılacağı ifade edildi. Yeni özelliklerin WhatsApp'ta ne zaman yaygın kullanıma açılacağı ise henüz belirtilmedi.
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Halihazırda 1 saat 8 dakika 16 saniye ile sınır olan mesaj silme süresi, yakın zamanda 2 gün 12 saate uzayacak.
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Böylece WhatsApp, mesaj silme süresi 48 saat ile sınırlı olan Telegram'ı da süre sınırında geride bırakacak. Yeni güncelleme ayrıca, sohbet gruplarında yöneticilere gruptaki başka kullanıcıların mesajlarını silebilme olanağı tanıyacak.
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2017'de kullanıma açılmıştı
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Öte yandan; WhatsApp, 'Herkes İçin Sil' özelliğini ilk olarak 2017 yılında kullanıma sunmuştu. Yayınlandığı günlerde büyük ses getiren özellik, birçok kullanıcının beğenisini toplamıştı.
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Söz konusu özellik ile birlikte kullanıcılar, hem kişisel sohbetlerinde hem de sohbet gruplarında gönderdikleri mesajları belli bir süre içerisinde silebilmeye başlamıştı.