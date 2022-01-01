50 Yıldır Görmediği Kızı Meğer Cenazeye Katılmış!

50 YILDIR GÖRMEDİĞİ KIZINA MEKTUP YAZMIŞTI! 28 Haziran'da hayatını kaybeden Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın'ın vefatının ardından başta ailesi olmak üzere sanat dünyası yasa boğuldu. Usta sanatçının kaybıyla eşi Betül Cüreklibatır ve iki oğlu zor günler geçirirken Arkın'ın sır gibi sakladığı bir kızı olduğu ortaya çıktı. Kızıyla yıllardır görüşmeyen Arkın'ın 1968 yılında yazdığı duygu yüklü mektup gündem oldu.