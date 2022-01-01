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50 Yıldır Görmediği Kızı Meğer Cenazeye Katılmış!

Efsanevi oyuncunun sır gibi sakladığı kızı Filiz Canlı'nın cenazeye gelip gelmeyeceği merak konusu olmuştu. Arkın'ın cenazesine katılan kızı ve torununun ilk kareleri sosyal medyaya damga vurdu.

  1. Usta sanatçı Cüneyt Arkın, ilk evliliğinden dünyaya gelen kızı Filiz Canlı ile yıllardır görüşmüyordu. Baba ve kızın arasına giren mesafeler artık yerini ölüme bıraktı.

    Usta sanatçı Cüneyt Arkın, ilk evliliğinden dünyaya gelen kızı Filiz Canlı ile yıllardır görüşmüyordu. Baba ve kızın arasına giren mesafeler artık yerini ölüme bıraktı.

  2. Babasını 50 yıldır görmeyen Filiz Canlı kızı Defne ile babasının cenaze törenine katıldı.

    Babasını 50 yıldır görmeyen Filiz Canlı kızı Defne ile babasının cenaze törenine katıldı.

  3. Gözlerden uzak kalmaya özen gösteren Filiz Canlı'nın babasına veda etmesi herkesi şaşırttı.

    Gözlerden uzak kalmaya özen gösteren Filiz Canlı'nın babasına veda etmesi herkesi şaşırttı.

  4. 50 YILDIR GÖRMEDİĞİ KIZINA MEKTUP YAZMIŞTI! 28 Haziran'da hayatını kaybeden Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın'ın vefatının ardından başta ailesi olmak üzere sanat dünyası yasa boğuldu. Usta sanatçının kaybıyla eşi Betül Cüreklibatır ve iki oğlu zor günler geçirirken Arkın'ın sır gibi sakladığı bir kızı olduğu ortaya çıktı. Kızıyla yıllardır görüşmeyen Arkın'ın 1968 yılında yazdığı duygu yüklü mektup gündem oldu.

    50 YILDIR GÖRMEDİĞİ KIZINA MEKTUP YAZMIŞTI! 28 Haziran'da hayatını kaybeden Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın'ın vefatının ardından başta ailesi olmak üzere sanat dünyası yasa boğuldu. Usta sanatçının kaybıyla eşi Betül Cüreklibatır ve iki oğlu zor günler geçirirken Arkın'ın sır gibi sakladığı bir kızı olduğu ortaya çıktı. Kızıyla yıllardır görüşmeyen Arkın'ın 1968 yılında yazdığı duygu yüklü mektup gündem oldu.

  5. "Battal Gazi", "Kara Murat" ve "Köroğlu" gibi yapımlarla Türk sinemasına adını altın harflerle yazdıran Cüneyt Arkın, geçtiğimiz günlerde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

    "Battal Gazi", "Kara Murat" ve "Köroğlu" gibi yapımlarla Türk sinemasına adını altın harflerle yazdıran Cüneyt Arkın, geçtiğimiz günlerde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

  6. Usta oyuncunun cenazesi Teşvikiye Camii'nde kılınan öğle namazına müteakiben Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilirken eşi Betül Cüreklibatır ve oğulları o anlarda gözyaşlarına boğuldu.

    Usta oyuncunun cenazesi Teşvikiye Camii'nde kılınan öğle namazına müteakiben Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilirken eşi Betül Cüreklibatır ve oğulları o anlarda gözyaşlarına boğuldu.