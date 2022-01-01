Lenf kanseriyle mücadele eden ve uzun süre tedavi gören ünlü oyuncu Boğaç Aksoy annesiyle birlikte çekildiği pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. Yakışıklı oyuncunun annesiyle benzerlikleri sosyal medyada olay oldu. İşte kanseri yenen Boğaç Aksoy'un çok konuşulan annesiyle olan fotoğrafı...