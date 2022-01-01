Ünlü İsmin Annesiyle Benzerliği İnanılmaz!
Lenf kanseriyle mücadele eden ve uzun süre tedavi gören ünlü oyuncu Boğaç Aksoy annesiyle birlikte çekildiği pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. Yakışıklı oyuncunun annesiyle benzerlikleri sosyal medyada olay oldu.
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Lenf kanseriyle mücadele eden ve uzun süre tedavi gören ünlü oyuncu Boğaç Aksoy annesiyle birlikte çekildiği pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. Yakışıklı oyuncunun annesiyle benzerlikleri sosyal medyada olay oldu. İşte kanseri yenen Boğaç Aksoy'un çok konuşulan annesiyle olan fotoğrafı...
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Kanseri yenen ünlü oyuncu Boğaç ASksoy bir süre önce doktorunun tavsiyesi üzerine İstanbul'u terk edip Fethiye'ye yerleşmişti.
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Büyük bir tekne ve kaptanlık diploması alan oyuncu, sosyal medya üzerinden hayallerine kavuştuğunu gösteren bir paylaşımlar yapmaya devam ediyor.
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Aksoy son olarak hastalık sırasında en büyük destekçisi olan annesiyle birlikte çekilmiş pozunu paylaştı. Aksoy'un annesiyle benzerlikleri herkesi şaşırttı. İşte o paylaşım;
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