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Cezası Belli Oldu

Ünlü oyuncu Burak Özçivit başrol oyuncusu olduğu Kuruluş Osman dizisinin çekimleri sırasında set çalışanlarına hakaret ettiği iddiası ile yargılandığı davada cezası belli oldu. Özçivit 3 bin lira para cezasına çarptırıldı.

  1. ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da 'Osman Bey' karakterini canlandıran Burak Özçivit dizisinin çekimleri sırasında set çalışanlarına hakaret ettiği iddiası ile set çalışanlarıyla davalık olmuştu.

    ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da 'Osman Bey' karakterini canlandıran Burak Özçivit dizisinin çekimleri sırasında set çalışanlarına hakaret ettiği iddiası ile set çalışanlarıyla davalık olmuştu.

  2. Beykoz 3. Asliye Ceza Mahkemesi?nde görülen duruşmaya, Özçivit ve müştekiler katılmazken, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

    Beykoz 3. Asliye Ceza Mahkemesi?nde görülen duruşmaya, Özçivit ve müştekiler katılmazken, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

  3. Duruşmada söz alan müşteki avukatı Yunus Gümüş, ?Tüm taraflarca kabul edilen bu olay ile ilgili 150 kişinin tanıklığı vardır. Sanığın suçu işlediği sabittir. Bu nedenle sanığın cezalandırılmasını istiyoruz? dedi.

    Duruşmada söz alan müşteki avukatı Yunus Gümüş, ?Tüm taraflarca kabul edilen bu olay ile ilgili 150 kişinin tanıklığı vardır. Sanığın suçu işlediği sabittir. Bu nedenle sanığın cezalandırılmasını istiyoruz? dedi.

  4. Sanık avukatı Serkan Toper ise ?Müştekilerin ve tanıkların anlatımları hayatın olağan akışına aykırılık teşkil etmektedir. 150 kişinin gözlerine bakarak küfür edildiği iddiası hayatın olağan akışına aykırıdır? diyerek müvekkilinin beraatini istedi.

    Sanık avukatı Serkan Toper ise ?Müştekilerin ve tanıkların anlatımları hayatın olağan akışına aykırılık teşkil etmektedir. 150 kişinin gözlerine bakarak küfür edildiği iddiası hayatın olağan akışına aykırıdır? diyerek müvekkilinin beraatini istedi.

  5. Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Burak Özçivit?in ?hakaret? suçunu işlediği gerekçesiyle, suçun işleniş biçimi, suçun işlendiği yer ve zaman ile sanığın kasta dayanan kusurunun ağırlığını dikkate alarak günlüğü 30 liradan 100 gün olmak üzere toplamda 3 bin lira adli para cezasına çarptırdı.

    Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Burak Özçivit?in ?hakaret? suçunu işlediği gerekçesiyle, suçun işleniş biçimi, suçun işlendiği yer ve zaman ile sanığın kasta dayanan kusurunun ağırlığını dikkate alarak günlüğü 30 liradan 100 gün olmak üzere toplamda 3 bin lira adli para cezasına çarptırdı.

  6. Suç tarihi itibariyle sanığın daha önce kasıtlı suçtan mahkumiyetinin olmaması, dosyaya yansıyan olumsuz tutum ve davranışlarının olmamasını göz önünde bulunduran mahkeme, sanığın yeniden suç işlemeyeceği konusunda olumlu kanaat oluşması nedeniyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

    Suç tarihi itibariyle sanığın daha önce kasıtlı suçtan mahkumiyetinin olmaması, dosyaya yansıyan olumsuz tutum ve davranışlarının olmamasını göz önünde bulunduran mahkeme, sanığın yeniden suç işlemeyeceği konusunda olumlu kanaat oluşması nedeniyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

  7. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Beykoz Riva'da Kuruluş Osman dizisinin çekimleri sırasında Burak Özçivit'in 4 set çalışanına yönelik küfür ve hakaret içeren sözler söylediği anlatılmıştı. İddianamede, oyuncu Özçivit'in ?zincirleme şekilde alenen hakaret? suçundan 3 aydan 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

    Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Beykoz Riva'da Kuruluş Osman dizisinin çekimleri sırasında Burak Özçivit'in 4 set çalışanına yönelik küfür ve hakaret içeren sözler söylediği anlatılmıştı. İddianamede, oyuncu Özçivit'in ?zincirleme şekilde alenen hakaret? suçundan 3 aydan 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.