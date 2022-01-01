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Gençleştiren İlik Suyunun Cilde Faydaları Neler?

Yüzyıllardır şifanın ve gençliğin sırrı ilik suyunun tüketilmesinde. Atalarımız farkında olmadan kemik suyunun şifasını keşfetmiş. Yeni nesil ise kemik suyunun cilde faydalarını araştırıyor.

  1. Ünlü mankenlerin ve sanatçıların bile güzelliğinin sırrının ilik suyunda olduğunu söylüyor. Peki Gençleştiren ilik suyunun cilde faydaları neler?

    Ünlü mankenlerin ve sanatçıların bile güzelliğinin sırrının ilik suyunda olduğunu söylüyor. Peki Gençleştiren ilik suyunun cilde faydaları neler?

  2. Pahalı kozmetik ürünlerden kullanmak yerine haftada birkaç kez tüketeceğiniz kemik suyu cildinizin hızlıca yenilenmesini sağlıyor.

    Pahalı kozmetik ürünlerden kullanmak yerine haftada birkaç kez tüketeceğiniz kemik suyu cildinizin hızlıca yenilenmesini sağlıyor.

  3. Kadınların gençlik ve güzellik sırrı ilikli kemik suyu içerdiği yüksek kolajen, mineral ve vitaminler sebebiyle kozmetik sektöründe bir ham madde olarak kullanılmaktadır.

    Kadınların gençlik ve güzellik sırrı ilikli kemik suyu içerdiği yüksek kolajen, mineral ve vitaminler sebebiyle kozmetik sektöründe bir ham madde olarak kullanılmaktadır.

  4. Güzellik sektöründe oldukça sık kullanılan ve birçok kremin içeriğinde ya da serum şeklinde gördüğümüz hyaluronik asit kaynağıdır. Hyaluronik asit, doğal bir nemlendiricidir.

    Güzellik sektöründe oldukça sık kullanılan ve birçok kremin içeriğinde ya da serum şeklinde gördüğümüz hyaluronik asit kaynağıdır. Hyaluronik asit, doğal bir nemlendiricidir.

  5. İlikli kemik suyu hem sade olarak hem de çeşitli sebzelerle pişirilerek tüketilebilir. Uzun süre pişirilen ilikli kemik suyuna eklenen sebzelerin içerdiği vitaminler ve mineraller suya geçer.

    İlikli kemik suyu hem sade olarak hem de çeşitli sebzelerle pişirilerek tüketilebilir. Uzun süre pişirilen ilikli kemik suyuna eklenen sebzelerin içerdiği vitaminler ve mineraller suya geçer.

  6. Böylelikle içeriği çok daha zenginleşen ilikli kemik suyu, cilt ve vücut sağlığında çok daha etkili olmaktadır.

    Böylelikle içeriği çok daha zenginleşen ilikli kemik suyu, cilt ve vücut sağlığında çok daha etkili olmaktadır.

  7. Özellikle haftada 2 gün kemik suyu içilmesi uzmanlar tarafından önerilmektedir.

    Özellikle haftada 2 gün kemik suyu içilmesi uzmanlar tarafından önerilmektedir.

  8. Ancak kemiği çok uzun süre kaynatmamaya dikkat edin. Uzun süre kaynatılması, kemiğin içeriğindeki bazı zararlı moleküllerin açığa çıkmasına neden olabiliyor.

    Ancak kemiği çok uzun süre kaynatmamaya dikkat edin. Uzun süre kaynatılması, kemiğin içeriğindeki bazı zararlı moleküllerin açığa çıkmasına neden olabiliyor.

  9. Bu sebeple kemik suyunu maksimum 3-4 saat kaynatmak yeterli olacaktır.

    Bu sebeple kemik suyunu maksimum 3-4 saat kaynatmak yeterli olacaktır.