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Bu Hareketi Yapıyorsa Dikkat! Kanser Riski...

Ancak Cambridge Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir çalışma, evcil hayvanların başka bir köpeğin arkasını koklama davranışının erkek köpeklerdeki olağan dışı bir kanser riskini 4 kat artırabileceği konusunda uyardı.

  1. Köpekler arası bulaşıcı zührevi tümör (CTVT) adı verilen hastalık, köpekler arası yayılan bir kanser türüne deniliyor. CTVT?nin, genellikle çiftleşme sırasında köpekler arasında canlı kanser hücrelerinin aktarılmasıyla yayıldığı biliniyor.

    Köpekler arası bulaşıcı zührevi tümör (CTVT) adı verilen hastalık, köpekler arası yayılan bir kanser türüne deniliyor. CTVT?nin, genellikle çiftleşme sırasında köpekler arasında canlı kanser hücrelerinin aktarılmasıyla yayıldığı biliniyor.

  2. ERKEK KÖPEKLERDE ORTAYA ÇIKMA OLASILIĞI 4 KAT DAHA FAZLA Araştırmacılar, erkek köpeklerin CTVT geliştirme olasılığının dört kat daha fazla olduğunu, çünkü diğer köpeklerin cinsel organlarını koklamak ve yalamak için dişilere göre daha fazla zaman harcadıklarını ortaya çıkardı.

    ERKEK KÖPEKLERDE ORTAYA ÇIKMA OLASILIĞI 4 KAT DAHA FAZLA Araştırmacılar, erkek köpeklerin CTVT geliştirme olasılığının dört kat daha fazla olduğunu, çünkü diğer köpeklerin cinsel organlarını koklamak ve yalamak için dişilere göre daha fazla zaman harcadıklarını ortaya çıkardı.

  3. Bununla birlikte uzmanlar, son on yılda vaka sayılarının arttığını belirtti. Araştırmayı yöneten Dr. Andrea Strakova, "Kanser genellikle hem erkek hem de dişi köpeklerin dış cinsel organlarında tümörlere neden olur, ancak burun, ağız ve cilt gibi diğer alanları da etkileyebilir? dedi.

    Bununla birlikte uzmanlar, son on yılda vaka sayılarının arttığını belirtti. Araştırmayı yöneten Dr. Andrea Strakova, "Kanser genellikle hem erkek hem de dişi köpeklerin dış cinsel organlarında tümörlere neden olur, ancak burun, ağız ve cilt gibi diğer alanları da etkileyebilir? dedi.

  4. 2 BİN VAKA İNCELENDİ Çalışma kapsamında bilim insanları, dünyanın dört bir yanından yaklaşık 2 bin CTVT vakasını gözden geçirerek vakaların erkek ve dişi köpekler arasında nasıl değiştiğini anlamak için yola çıktı.

    2 BİN VAKA İNCELENDİ Çalışma kapsamında bilim insanları, dünyanın dört bir yanından yaklaşık 2 bin CTVT vakasını gözden geçirerek vakaların erkek ve dişi köpekler arasında nasıl değiştiğini anlamak için yola çıktı.

  5. Araştırmacıların analizleri, yalnızca 32 CTVT tümörünün burnu veya ağzı etkilediğini ortaya koydu. Bunlardan 27'sinin erkek köpeklerde olduğu tespit edildi.

    Araştırmacıların analizleri, yalnızca 32 CTVT tümörünün burnu veya ağzı etkilediğini ortaya koydu. Bunlardan 27'sinin erkek köpeklerde olduğu tespit edildi.

  6. Konuya ilişkin açıklama yapan Dr. Strakova ?Köpeklerdeki bulaşıcı bir kanser türü olan CTVT?nin burun veya ağız tümörlerinin çok önemli bir bölümünün erkek köpeklerde olduğunu bulduk. Dişi genital tümörleri, erkek genital tümörlerine kıyasla koklama ve yalama için daha erişilebilir? dedi.

    Konuya ilişkin açıklama yapan Dr. Strakova ?Köpeklerdeki bulaşıcı bir kanser türü olan CTVT?nin burun veya ağız tümörlerinin çok önemli bir bölümünün erkek köpeklerde olduğunu bulduk. Dişi genital tümörleri, erkek genital tümörlerine kıyasla koklama ve yalama için daha erişilebilir? dedi.

  7. Sonuç olarak araştırmacılar yeni bulguların, veterinerleri burun veya ağızdaki tümörler için olası bir teşhis olarak CTVT'yi düşünmeye teşvik edeceğini umduklarını açıkladı.

    Sonuç olarak araştırmacılar yeni bulguların, veterinerleri burun veya ağızdaki tümörler için olası bir teşhis olarak CTVT'yi düşünmeye teşvik edeceğini umduklarını açıkladı.

  8. Dr. Strakova, "Köpeklerde oro-nazal tümörler için olası bir tanı olarak CTVT'yi düşünmenin önemli olduğunu düşünüyoruz. Vincristine kemoterapisi tedavi olarak çok etkilidir ve köpeklerin büyük çoğunluğu iyileşir? değerlendirmesinde bulundu.

    Dr. Strakova, "Köpeklerde oro-nazal tümörler için olası bir tanı olarak CTVT'yi düşünmenin önemli olduğunu düşünüyoruz. Vincristine kemoterapisi tedavi olarak çok etkilidir ve köpeklerin büyük çoğunluğu iyileşir? değerlendirmesinde bulundu.