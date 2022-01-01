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Beyazıt Meydanı'nın Çilesi 3 Senedir Bitmiyor

İstanbul'un en işlek yerlerinden olan Beyazıt Meydanı'ndaki çalışmalar 3 senedir devam ediyor. Kısa sürede biteceğini belirtilen ancak uzadıkça uzayan çalışmalara ilişkin bu kez 'taşlar hatalı döşendiği için tıraşlama yapılıyor' iddası ortaya atıldı.

  1. Beyazıt Meydanı yenileme projesi kapsamında yerlere döşenen taşlar, iddiaya göre hatalı olduğu için tıraşlama çalışması başladı.

    Beyazıt Meydanı yenileme projesi kapsamında yerlere döşenen taşlar, iddiaya göre hatalı olduğu için tıraşlama çalışması başladı.

  2. Tarihi Yarımada'nın en işlek yerlerinden biri olan Beyazıt Meydanı'nda yenileme çalışmaları yaklaşık 3 yıl önce başladı. Çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanacağının açıklanmasının aksine meydana döşenen taşlara tıraşlama işlemi yapıldığı görüldü.

    Tarihi Yarımada'nın en işlek yerlerinden biri olan Beyazıt Meydanı'nda yenileme çalışmaları yaklaşık 3 yıl önce başladı. Çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanacağının açıklanmasının aksine meydana döşenen taşlara tıraşlama işlemi yapıldığı görüldü.

  3. BEYAZIT MEYDANI TARİHİ MİRAS ANLAMI TAŞIYOR Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanı Pelin Pınar Giritlioğlu Beyazıt Meydanı'nın tarihi miras anlamı taşını belirtti.

    BEYAZIT MEYDANI TARİHİ MİRAS ANLAMI TAŞIYOR Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanı Pelin Pınar Giritlioğlu Beyazıt Meydanı'nın tarihi miras anlamı taşını belirtti.

  4. Giritlioğlu, yapılan kentsel tasarım projesinin bir tarihi çevre kaygısı güttüğünü ancak ergonomik olarak gereğinin yapılmadığını öne sürdü ve şu açıklamayı yaptı: ''Burası beton bir meydan olmadı. Tarihi dokuyla uyumlu yer döşemesi kaygısı güdüldüğünü görüyoruz. Çünkü burası meydan olarak da birçok meydandan farklı bir yer. Bu meydanı oluşturan camisiyle, üniversitesiyle, kütüphanesiyle bir külliye yapıları arasında kalan, formunu onların verdiği bir meydandır" ifadelerini kullandı. Uzun süren çalışmaların hem insan hayatına hem de kamu zararına neden olduğunu da açıklayan Giritlioğlu, ''İnsanlar burada düşüyor. Bütün bunlar bir yandan da kamu zararını da beraberinde getiriyor" diye konuştu.

    Giritlioğlu, yapılan kentsel tasarım projesinin bir tarihi çevre kaygısı güttüğünü ancak ergonomik olarak gereğinin yapılmadığını öne sürdü ve şu açıklamayı yaptı: ''Burası beton bir meydan olmadı. Tarihi dokuyla uyumlu yer döşemesi kaygısı güdüldüğünü görüyoruz. Çünkü burası meydan olarak da birçok meydandan farklı bir yer. Bu meydanı oluşturan camisiyle, üniversitesiyle, kütüphanesiyle bir külliye yapıları arasında kalan, formunu onların verdiği bir meydandır" ifadelerini kullandı. Uzun süren çalışmaların hem insan hayatına hem de kamu zararına neden olduğunu da açıklayan Giritlioğlu, ''İnsanlar burada düşüyor. Bütün bunlar bir yandan da kamu zararını da beraberinde getiriyor" diye konuştu.

  5. "İNSANIN BURADA YÜRÜMESİ MÜMKÜN DEĞİL" 25 yıldır Beyazıt'ta esnaf olan Mehmet Dursun, "3 senedir buradaki çevre düzenlemesi devam ediyor. Normalde 6 ay içerisinde bitirmeleri lazımdı. Buraya dizdikleri taş değişik bir taş. İnsanlar yürürken yoruluyor, tekerlekli sandalyeler, bebek arabaları gitmiyor. Bunu tam düzeltmeleri lazım, yoksa hiçbir işe yaramaz. Kabarık olan yerleri biraz alıyorlar" dedi. Esnaf Kadir Korkut da, "Taşları yaptılar, döşediler, şimdi tekrar tıraşlıyorlar. Anladığım kadarıyla bu taşlar biraz yüksek oldu. Zaten eski taşların yerine döşenen taşlarda bel ağrısı çeken bir insanın yürümesi mümkün değil. Biz burada esnafız. Sürekli değişim, yeni bir tadilat bizi burada daha da zor duruma sokuyor. Turistlerin buraya gelmesi için bu tadilatın bir an önce bitmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise yapılan çalışmalarla ilgili açıklama yapmadı.

    "İNSANIN BURADA YÜRÜMESİ MÜMKÜN DEĞİL" 25 yıldır Beyazıt'ta esnaf olan Mehmet Dursun, "3 senedir buradaki çevre düzenlemesi devam ediyor. Normalde 6 ay içerisinde bitirmeleri lazımdı. Buraya dizdikleri taş değişik bir taş. İnsanlar yürürken yoruluyor, tekerlekli sandalyeler, bebek arabaları gitmiyor. Bunu tam düzeltmeleri lazım, yoksa hiçbir işe yaramaz. Kabarık olan yerleri biraz alıyorlar" dedi. Esnaf Kadir Korkut da, "Taşları yaptılar, döşediler, şimdi tekrar tıraşlıyorlar. Anladığım kadarıyla bu taşlar biraz yüksek oldu. Zaten eski taşların yerine döşenen taşlarda bel ağrısı çeken bir insanın yürümesi mümkün değil. Biz burada esnafız. Sürekli değişim, yeni bir tadilat bizi burada daha da zor duruma sokuyor. Turistlerin buraya gelmesi için bu tadilatın bir an önce bitmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise yapılan çalışmalarla ilgili açıklama yapmadı.