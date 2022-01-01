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Beyoğlu'ndaki Pitbullu Gaspçılar Yakalandı

Beyoğlu'nda pitbulla korkuttukları kişiyi, gasp eden şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  1. İstanbul Beyoğlu'nda sokakta yürüyen bir kişiyi pitbull cinsi köpekle korkutarak gasbeden şüpheliler yakalandı. VİDEO

    İstanbul Beyoğlu'nda sokakta yürüyen bir kişiyi pitbull cinsi köpekle korkutarak gasbeden şüpheliler yakalandı. VİDEO

  2. Olay, 15 Haziran'da Tomtom Mahallesi'nde sabah 05.00 sıralarında meydana geldi.

    Olay, 15 Haziran'da Tomtom Mahallesi'nde sabah 05.00 sıralarında meydana geldi.

  3. Sokakta yürüyen Mert Demirkafa'nın yanına bir kişi yanaştı. Bu kişi, para istedi ancak Demirkafa para vermeyi reddetti.

    Sokakta yürüyen Mert Demirkafa'nın yanına bir kişi yanaştı. Bu kişi, para istedi ancak Demirkafa para vermeyi reddetti.

  4. Bunun üzerine ikili arasında arbede çıktı. Bu sırada para isteyen kişinin suç ortağı oldukları tespit edilen 2 kişi daha ara sokaktan çıktı.

    Bunun üzerine ikili arasında arbede çıktı. Bu sırada para isteyen kişinin suç ortağı oldukları tespit edilen 2 kişi daha ara sokaktan çıktı.

  5. Beyoğlu'ndaki pitbullu gaspçılar yakalandı - 5 PİTBULL İLE KORKUTTULAR Şüphelilerden biri elindeki pitbull cinsi köpekle Demirkafa'yı korkutmaya çalıştı. 3 gaspçı pitbulla korkuttukları Mert Demirkafa'nın cebindeki bir miktar parası ve telefonunu alarak kayıplara karıştı. Demirkafa yaşadığı olayın ardından polise giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine konuyla ilgili inceleme yapan polis, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi.

    Beyoğlu'ndaki pitbullu gaspçılar yakalandı - 5 PİTBULL İLE KORKUTTULAR Şüphelilerden biri elindeki pitbull cinsi köpekle Demirkafa'yı korkutmaya çalıştı. 3 gaspçı pitbulla korkuttukları Mert Demirkafa'nın cebindeki bir miktar parası ve telefonunu alarak kayıplara karıştı. Demirkafa yaşadığı olayın ardından polise giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine konuyla ilgili inceleme yapan polis, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi.

  6. Görüntülerde şüphelilerin daha önce de benzer suçlara karışan Müslüm Özdek olduğunu tespit eden polis, Özdek'i yakalayarak gözaltına aldı.

    Görüntülerde şüphelilerin daha önce de benzer suçlara karışan Müslüm Özdek olduğunu tespit eden polis, Özdek'i yakalayarak gözaltına aldı.

  7. Özdek, polise verdiği ilk ifadede suçu kabul ederek yanındaki arkadaşlarından birinin Doğan Öner olduğunu söyledi.

    Özdek, polise verdiği ilk ifadede suçu kabul ederek yanındaki arkadaşlarından birinin Doğan Öner olduğunu söyledi.

  8. TUTUKLANDILAR Bunun üzerine polis, Öner'i de kaldığı metruk binada yakalayarak gözaltına aldı. Diğer şüphelinin yakalanması için de çalışma başlatan ekipler, ifadeleri tamamlanan 2 kişiyi adliyeye sevk etti. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    TUTUKLANDILAR Bunun üzerine polis, Öner'i de kaldığı metruk binada yakalayarak gözaltına aldı. Diğer şüphelinin yakalanması için de çalışma başlatan ekipler, ifadeleri tamamlanan 2 kişiyi adliyeye sevk etti. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.