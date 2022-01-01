Fahriye Evcen'e Milyonluk Hediye...
Kuruluş Osman dizisinin sezon finalinin ardından vaktinin çoğunu ailesiyle geçiren Burak Özçivit, eşine hediye için milyonları gözden çıkardı.
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2013 yılında birlikte rol aldıkları Çalıkuşu dizisinde tanışan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti 2017 yılında dünyaevine girdi. Karan adında bir çocukları olan çift ikinci kez anne baba olmaya hazırlanıyor.
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Atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde Osman karakterine hayat veren Burak Özçivit, şimdilerde ailesiyle sık sık vakit geçiriyor.
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Özçivit, geçtiğimiz ay eşi Fahriye Evcen'in ikinci çocuklarına hamile olduğu müjdesiyle eşine doğum hediye olarak ev satın almıştı. Ünlü oyuncu bununla yetinmedi.
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Özçivit kendisi gibi oyuncu olan başarılı isim Evcen'e önceki ay Bodrum'da ev bakarken görüntülenmişti.
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Tatil bölgesinin en gözde yerinde eşine ev yaptırmaya başlayan ünlü oyuncunun Evcen için bir de araç sipariş ettiği öğrenildi.
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DÜNYACA ÜNLÜ MARKADAN CİP! İddialara göre Özöçivit, dünyaca ünlü bir markanın 2023 yılında alıcılarıyla buluşacak olan cipini alacak.
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Öte yandan oyuncunun kapora verip sıraya girdiği ve aracın fiyatının 10 milyon TL olduğu söyleniyor.
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