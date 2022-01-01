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Kafasında Bardak Kırmıştı! Sebebini İtiraf Etti

Yıllar önce bir evlilik programında canlı yayında kafasında bardak kırması ile hafızalara kazınan Caner Toygar, yıllar sonra bunu neden yaptığını Armağan Çağlayan'a anlattı.

  1. 2000'li yılların başında Gelinim Olur Musun isimli evlendirme programına katılan Caner Toygar bir telefon bağlantısı sırasında sinirlenip kafasında bardak kırmıştı.

    2000'li yılların başında Gelinim Olur Musun isimli evlendirme programına katılan Caner Toygar bir telefon bağlantısı sırasında sinirlenip kafasında bardak kırmıştı.

  2. Yıllar sonra Armağan Çağlayan'ın YouTube'daki programına katılan Caner Toygar bardak kırma meselesinin sebebini itiraf etti.

    Yıllar sonra Armağan Çağlayan'ın YouTube'daki programına katılan Caner Toygar bardak kırma meselesinin sebebini itiraf etti.

  3. Son olarak beyninde kitle olduğu şüphesiyle mr çektiren ünlü isim, sevenlerini endişelendirmişti. Şimdilerde Esra Erol'la birlikte çalışan Toygar, hakkında yanlış bilinen olayları Armağan Çağlayan'a açıkladı.

    Son olarak beyninde kitle olduğu şüphesiyle mr çektiren ünlü isim, sevenlerini endişelendirmişti. Şimdilerde Esra Erol'la birlikte çalışan Toygar, hakkında yanlış bilinen olayları Armağan Çağlayan'a açıkladı.

  4. Kendisiyle özdeşleşen 'kafada bardak kırma' hareketinin aslını yıllar sonra açıklayan Toygar, reklam iddialarına son noktayı koydu.

    Kendisiyle özdeşleşen 'kafada bardak kırma' hareketinin aslını yıllar sonra açıklayan Toygar, reklam iddialarına son noktayı koydu.

  5. 2000'li yıllarda program program gezen Toygar, programda aşk yaşadığı Tülin'le ayrıldıktan sonra Gülben Ergen'in programına katılıp kafasında bardak kırmıştı.

    2000'li yıllarda program program gezen Toygar, programda aşk yaşadığı Tülin'le ayrıldıktan sonra Gülben Ergen'in programına katılıp kafasında bardak kırmıştı.

  6. Toygar o günü şöyle anlattı; <br> "Gülben Ergen'in programında beni günlerce aradılar. Ben dedim ki, 'İyi değilim. Programa çıkmak istemiyorum. Biliyorum tatsızlık çıkacak. 3 ay aradılar. En son dedim ki Tülin'i yayına almayacaksanız ben geleceğim. Asla Tülin'i bağlamayacağız dediler...

    Toygar o günü şöyle anlattı;
    "Gülben Ergen'in programında beni günlerce aradılar. Ben dedim ki, 'İyi değilim. Programa çıkmak istemiyorum. Biliyorum tatsızlık çıkacak. 3 ay aradılar. En son dedim ki Tülin'i yayına almayacaksanız ben geleceğim. Asla Tülin'i bağlamayacağız dediler...

  7. Zaten o dönem psikolojim bozuk. Biraz konuştuktan sonra Tülin'i bağladılar. Tülin de o dönem sürekli yalan-doğru bir şeyler anlatıyordu. Yayına bağlanınca yine bir şeyler söyledi. Ben de sinirlendim.

    Zaten o dönem psikolojim bozuk. Biraz konuştuktan sonra Tülin'i bağladılar. Tülin de o dönem sürekli yalan-doğru bir şeyler anlatıyordu. Yayına bağlanınca yine bir şeyler söyledi. Ben de sinirlendim.

  8. O an Gülben Hanım, 'Al su iç' dedi. Keşke onu yapmasaymış. Bardağı aldım, vurdum... Keşke vurmasaydım.

    O an Gülben Hanım, 'Al su iç' dedi. Keşke onu yapmasaymış. Bardağı aldım, vurdum... Keşke vurmasaydım.

  9. O dönem insanlar, para aldı, reklam aldı. Zaten en iyi programlara çıkıyorum. Niye reklam yapayım. Öyle oldu. Pişmanım..." dedi.

    O dönem insanlar, para aldı, reklam aldı. Zaten en iyi programlara çıkıyorum. Niye reklam yapayım. Öyle oldu. Pişmanım..." dedi.