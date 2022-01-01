Kafasında Bardak Kırmıştı! Sebebini İtiraf Etti
Yıllar önce bir evlilik programında canlı yayında kafasında bardak kırması ile hafızalara kazınan Caner Toygar, yıllar sonra bunu neden yaptığını Armağan Çağlayan'a anlattı.
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2000'li yılların başında Gelinim Olur Musun isimli evlendirme programına katılan Caner Toygar bir telefon bağlantısı sırasında sinirlenip kafasında bardak kırmıştı.
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Yıllar sonra Armağan Çağlayan'ın YouTube'daki programına katılan Caner Toygar bardak kırma meselesinin sebebini itiraf etti.
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Son olarak beyninde kitle olduğu şüphesiyle mr çektiren ünlü isim, sevenlerini endişelendirmişti. Şimdilerde Esra Erol'la birlikte çalışan Toygar, hakkında yanlış bilinen olayları Armağan Çağlayan'a açıkladı.
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Kendisiyle özdeşleşen 'kafada bardak kırma' hareketinin aslını yıllar sonra açıklayan Toygar, reklam iddialarına son noktayı koydu.
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2000'li yıllarda program program gezen Toygar, programda aşk yaşadığı Tülin'le ayrıldıktan sonra Gülben Ergen'in programına katılıp kafasında bardak kırmıştı.
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Toygar o günü şöyle anlattı;
"Gülben Ergen'in programında beni günlerce aradılar. Ben dedim ki, 'İyi değilim. Programa çıkmak istemiyorum. Biliyorum tatsızlık çıkacak. 3 ay aradılar. En son dedim ki Tülin'i yayına almayacaksanız ben geleceğim. Asla Tülin'i bağlamayacağız dediler...
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Zaten o dönem psikolojim bozuk. Biraz konuştuktan sonra Tülin'i bağladılar. Tülin de o dönem sürekli yalan-doğru bir şeyler anlatıyordu. Yayına bağlanınca yine bir şeyler söyledi. Ben de sinirlendim.
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O an Gülben Hanım, 'Al su iç' dedi. Keşke onu yapmasaymış. Bardağı aldım, vurdum... Keşke vurmasaydım.
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O dönem insanlar, para aldı, reklam aldı. Zaten en iyi programlara çıkıyorum. Niye reklam yapayım. Öyle oldu. Pişmanım..." dedi.