Hastanede Öldürülen Doktor Ekrem Karakaya'ya Veda

''BAYRAM İZNİ ALAMAYACAĞIM, NÖBETLERİM VAR'' DEMİŞ Ağabey Mehmet Murat Karakaya da 23 yıllık doktor olan kardeşinin bugüne kadar fedakarca çalıştığını dile getirdi. Kardeşinin çalıştığı tüm hastanelerdeki vatandaşların buna şahit olduğunu anlatan Karakaya şöyle devam etti: "Biz kardeşimizle yılda 7 gün bile tatil yapamadık, vakit geçiremedik. Pazar günü üç saatlik bir görüşme yaptık, 'Bayram izni alamayacağım, nöbetlerim var' dedi. Pazar günü Konya'ya döndü, çarşamba günü şehit oldu. Sağlık Bakanı'mız yanımızda, Cumhurbaşkanı'mız aradı, bakanlarımız aradı. Sağlık çalışanlarımız emin olsun Ekrem kardeşimiz çalıştı, gayret gösterdi. Bin resmi hastası varsa bin de gayri resmi hastası vardı. Ayak ağrılarından boğaz ağrılarına kadar herkesin sorularına cevap verirdi ya da doktor önerirdi. Mevlam rahmet eylesin, bizlere de metanet versin